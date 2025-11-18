Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Сегодня, 12:00

Чемпионат мира в США против глобального потепления. Из-за жары, возможно, придется менять регламент

Жара в США может помешать проведению ЧМ-2026
«Реал» на клубном чемпионате мира в США.
Фото Getty Images
Перед ФИФА огромный вызов, от которого зависит будущее спорта.

В США и Мексике температура летом может превышать 50 градусов. Под угрозой дневные матчи

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет летом на территории трех стран Северной Америки: США, Канады и Мексики. Масштаб впечатляет — 48 национальных сборных, более 100 матчей и ожидаемая аудитория в пять с половиной миллионов зрителей. Однако мегатурнир оказался под угрозой из-за климатических вызовов. Согласно новому исследованию Football for the Future, Common Goal и Jupiter Intelligence, экстремальная жара, ливни и наводнения ставят под сомнение безопасность чемпионата. Грозы и высокая температура прогнозируются на Атлантическом побережье, в Мексике начинается сезон дождей, а в Канзас-Сити грозы с торнадо возможны почти ежедневно в июне и июле. Но больше всего игроков и организаторов беспокоит жара.

Авторы доклада отмечают, что уже сейчас 10 из 16 стадионов, выбранных для проведения матчей, подвержены «очень высокому риску» экстремального теплового стресса. К 2050 году почти 90% арен в Северной Америке будут нуждаться в срочной адаптации к жаре, а треть из них — в дополнительном водоснабжении.

Температура в таких городах, как Атланта, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Майами и Монтеррей, регулярно превышает порог ФИФА в 32 градуса по Цельсию, что может спровоцировать дополнительные паузы в матчах или удлинение перерыва между таймами. Например, в Хьюстоне жара выше этого уровня держится более 50 дней каждое лето.

Матче между &laquo;Челси&raquo; и &laquo;Бенфикой&raquo; был прерван из-за жаркой погоды.«Это дурная шутка, а не футбол». Организация ЧМ-2026 если и будет лучше КЧМ, то не сильно

Профсоюз футболистов FIFPro также просит ФИФА перенеси на вечер дневные матчи. Монтеррей, Канзас-Сити и Майами названы «зонами чрезвычайного риска». Кроме того, на стадионе во Флориде нет кондиционеров даже в подтрибунных помещениях, а в штате по протоколам МЛС запрещены игры до обеда. Бостон, Филадельфия и Гвадалахара отнесены к «городам с повышенным риском», хотя первые два расположены на севере США.

Изменить места проведения матчей практически невозможно — календарь уже составлен, с 13 по 23 июня запланировано по четыре игры в день. Однако время начала матчей пока не назначено, и, возможно, ФИФА придется пойти на радикальные меры — например, сдвинуть старт дневных встреч на два-три часа вперед. Но это неизбежно приведет к потере части телеаудитории из-за неудобного времени для европейских и азиатских зрителей.

Ситуацию можно было бы смягчить, проведя дневные матчи в закрытых аренах или в более прохладных городах, но география турнира не позволяет этого сделать. Поэтому с высокой долей вероятности ФИФА воспользуется стандартными методами, чтобы сохранить свои доходы.

На клубном чемпионате мира в тех же регионах в 2025 году почти на каждом матче судьи делали перерывы на 2-3 минуты для водопоя. Это прописано в регламенте: встречу нужно остановить, если температура по индексу теплоощущения (с учетом влажности и ветра) превышает 32 градуса. Однако, как считают эксперты FIFPro, таких остановок может быть недостаточно: за короткий отрезок футболисты пьют мало воды, и этого не хватает для охлаждения организма.

Фото Getty Images

Способы решения. Почему удлинение перерывов может пойти на пользу ФИФА

Профсоюз рекомендует вводить перерывы уже при 28 градусах по Цельсию и останавливать матчи каждые 15 минут. Медицинский директор FIFPro Венсан Гуттербарж уверен, что традиционные «кул-брейки» на 30-й и 75-й минутах не имеют физиологического смысла. Он предлагает увеличить перерыв между таймами с 15 до 20 минут — за четверть часа организм не успевает восстановиться, а 20 минут могут оказаться достаточными. В Португалии уже есть положительный опыт таких экспериментов.

В этой ситуации ФИФА может извлечь выгоду из, казалось бы, трудноразрешимой и затратной климатической проблемы. Дополнительные остановки и удлиненный перерыв открывают возможность для увеличения количества рекламных слотов. В футболе не принято вставлять рекламные ролики во время пауз в игре, как это происходит в НФЛ, НБА или НХЛ. Но в новых условиях даже минутная остановка на 15-й минуте первого тайма может приносить миллионы долларов благодаря высоким ТВ-рейтингам. А дополнительные пять минут перерыва дадут сразу десять дополнительных 30-секундных слотов. Чем ближе финал — тем выше стоимость рекламы.

Расширение формата турнира также поможет футболистам: 12 групп означают, что основная часть группового этапа пройдет в рекордные 15 дней (плюс два вынесенных дня на старте). У каждой команды будет по 5-7 дней между матчами, а в плей-офф — более четырех суток. За это время игроки смогут восстановиться и адаптироваться к новым условиям.

ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира-2026.ФИФА представила мяч чемпионата мира — 2026 с дизайном трех стран. Чем уникален главный атрибут мундиаля?

Однако климатическая проблема выходит далеко за пределы Северной Америки. Например, Каирский национальный стадион, где играет сборная Египта, уже в ближайшие десятилетия будет в течение минимум одного месяца в году непригоден для игр. Национальный стадион в Лагосе, основной для сборной Нигерии, к 2050 году может оказаться под воздействием экстремальной жары почти круглый год — до 338 дней.

«Эти риски будут только усиливаться, если не предпринять радикальных шагов — например, не перенести турниры на зимние месяцы или в более прохладные регионы», — отметил директор Центра климатического будущего в Лидсе Пирс Форстер.

В 96-страничном отчете подробно изложены рекомендации для футбольной индустрии: добиться углеродной нейтральности к 2040 году и представить конкретные планы по сокращению выбросов. Также предлагается учредить специальные фонды для адаптации турниров к климатическим вызовам. Авторы рассмотрели и угрозы для будущих соревнований — в частности, чемпионата мира 2030 года в Испании, Португалии и Марокко и турнира 2034 года в Саудовской Аравии. Отдельно анализируется, как глобальное потепление повлияет на любительские поля.

Хуан Мата.
Фото Getty Images

«Я из Испании и не могу закрывать глаза на климатический кризис, — отметил чемпион мира Хуан Мата, напомнив о разрушительных наводнениях, которые обрушились на Валенсию в прошлом году. — Футбол всегда объединял людей, но теперь он напоминает и о том, что мы можем потерять».

Чемпионат мира по футболу всегда был не просто турниром, а культурным зрелищем. Но поскольку места проведения ЧМ-2026 могут столкнуться с серьезными климатическими рисками, он также станет испытанием для всей спортивной индустрии. Посмотрим, как она способна адаптироваться к глобальному потеплению. Организаторам предстоит найти баланс между страстью к игре и практическими требованиями безопасности.

Если ФИФА добьется успеха, то сможет установить новые стандарты организации мегасобытий в эпоху климатической нестабильности. В случае неудачи мир, возможно, запомнит 2026 год не столько по голам и триумфам, сколько по невыносимой жаре. В этом контексте ФИФА необходимо быстро адаптироваться к меняющимся условиям, иначе она рискует остаться вне игры.

Алексей Френкель

    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
