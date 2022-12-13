На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Зачем так много и каким будет формат?

Следующий чемпионат мира изменится до неузнаваемости.

Почему увеличивается число участников?

Пока еще действующий формат чемпионата мира был введен в 1998 году. Он выглядит гармоничным: 8 групп, 32 сборные, половина из которых выходит в плей-офф. Казалось, ФИФА нашла оптимальную формулу проведения главного турнира.

Но нет. Еще в 2013 году бывший глава УЕФА Мишель Платини предложил увеличить количество участников до 40 команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино развил эту идею: в ходе предвыборной кампании он обещал дать странам не из Европы больше мест на чемпионате мира и свое обещание сдержал. В 2017 году ФИФА объявила: на ЧМ-2026 выступят 48 сборных.

Обещание Инфантино, конечно, не основная причина расширения турнира, пусть и важная. Главная причина — деньги. В ноябре ФИФА с гордостью объявила о том, что заработала рекордные 7,5 миллиарда долларов на сделках при подготовке к ЧМ-2022 — на целый миллиард больше, чем в предыдущем цикле. А именно мужской чемпионат мира — основной источник доходов для ФИФА, который кормит организацию следующие четыре года. Поэтому Инфантино активно продвигает идею проведения главного турнира планеты раз в два года.

Предполагается, что на ЧМ-2026 ФИФА выручит 10 миллиардов долларов — на треть больше, чем сейчас. Число матчей увеличится, поэтому возрастет цена ТВ-пакета, можно будет продавать больше билетов, футболок и прочей продукции. К тому же следующий турнир в основном пройдет в США (11 из 16 городов-хозяев — американские), а делать деньги там умеют.

Как изменится квота?

Инфантино не просто обещал расширить чемпионат мира — он намеревался отдать больше мест странам из не таких избалованных топ-турнирами конфедераций, как УЕФА. Поэтому основные выгодоприобретатели расширения — Азия, Африка, Океания и Северная Америка.

Разница между квотами на ЧМ-2022 и ЧМ-2026.

Как видно из таблицы, теперь Африка получит почти в два раза больше путевок, чем раньше. Там еще и изменится формат отборочного турнира: больше не будет неизбежных стыковых матчей, из-за которых чемпионат мира сейчас потерял Египет с Мохамедом Салахом. Азии и Северной Америке выделят больше мест, Океания впервые в истории получит полновесную путевку, и даже Южной Америке с ее крохотным числом сборных расширили квоту. Межконтинентальные стыковые матчи превратятся в полноценный плей-офф с участием шести различных сборных — отсюда в таблице и дробные числа.

А вот УЕФА обделили: европейским сборным отсчитали всего три дополнительных места, из-за чего они уже не раз возмущались. Но такова новая политика ФИФА: там считают, что у УЕФА и так широкая квота, да и топ-турниров в конфедерации хватает.

Как будет выглядеть формат?

В 2017 году совет ФИФА выбирал между пятью вариантами проведения турнира:

48 сборных: 16 групп по три команды, две лучшие выходят в плей-офф (1/16 финала). 80 матчей

48 сборных: 16 «сеяных» сразу выходят в групповой этап, 32 другие проводят предварительный раунд плей-офф. Дальше — действующий формат. 80 матчей

40 сборных: 10 групп по четыре команды,победители и шесть лучших вторых мест выходят в плей-офф. 76 матчей

40 сборных: 8 групп по пять команд, две лучшие выходят в плей-офф. 88 матчей

32 сборные: 8 групп по четыре команды, две лучшие выходят в плей-офф. 64 матча. Действующий формат

Кубок чемпионата мира. Фото Global Look Press

Инфантино подчеркивал, что поддерживает первый вариант, поэтому его и утвердили. В какой-то степени он компромиссный: ФИФА получает деньги, болельщики — матчи, вещатели — дополнительный контент, клубы тоже не будут жаловаться на увеличение числа игр (финалистам по-прежнему предстоит провести семь матчей). Но у этого формата есть и очевидные минусы, которые почему-то ФИФА заметила лишь сейчас.

В группе из трех команд всегда в туре кто-то один не будет играть. У всех соперников — разное время на подготовку к матчам, но это не главное: страшнее, что подобный формат увеличивает вероятность договорных матчей.

Перед последним туром одна сборная уже сыграет две встречи, а другие будут знать, какой результат выгоден обеим. Так будет не всегда, но в 16 группах точно возникнут конфликтные ситуации. Подобное на чемпионате мира уже было: в 1978 году Аргентине для выхода из группы требовалась крупная победа над Перу, и она ее добилась, а в 1982-м ФРГ и Австрия провели печально известный матч, который вошел в историю под названием «хихонский позор». Тогда немцы и австрийцы почти 90 минут откровенно убивали время, чтобы вдвоем выйти из группы и отцепить Алжир.

ФИФА решила эту проблему: с ЧМ-1986 все матчи последнего тура проводятся одновременно, так что риск договорняков снизился. Хотя и при этом формате их неизбежать — даже в Катаре случались моменты, когда Польша не стремилась забивать Аргентине, а Испании выгодно было уступить Японии.

Арсен Венгер. Фото Global Look Press

Может ли ФИФА передумать?

Да, может. Но речь идет только о самом формате проведения турнира, а не о количестве участников — их точно будет 48. Озвученная квота тоже останется в силе.

А вот модель проведения турнира может поменяться — как пишет The Athletic, в последние недели руководители мирового футбола осознали, что с утвержденной формулой не все в порядке. Возможно, на эту мысль их натолкнул невероятно интересный третий тур группового этапа в Катаре — при формате «16 по 3» такие интриги исключены.

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Во-первых, в ноябре оживили идею проведения серий пенальти на групповом турнире. Она не нова: ее рассматривали еще в 2016 году непосредственно перед изменением формата, но дальше обсуждений дело не дошло. В начале декабря The Athletic сообщил, что пенальти все-таки могут ввести, причем перед стартовым свистком.

Во-вторых, глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер подтвердил, что формат действительно может поменяться. «Мы еще не решили, какой будет формула. Возможны три варианта: 16 групп по три команды, 12 групп по четыре команды, а также разделение участников на две части по 24 команды с шестью группами. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году».

Это очень важное заявление Венгера. Он раскрыл, что ФИФА увидела уязвимость утвержденного формата, и озвучил два совершенно новых — их не рассматривали даже в 2017-м:

• 12 групп по четыре команды. Неясно, сколько сборныхвыходят в плей-офф — либо 12 победителей и четыре лучших вторых места, либо первые-вторые места и восемь лучших третьих. Скорее всего, второй вариант, и в этом случае число матчей станет огромным — 104 (сейчас 64).

• Разделение участников на две автономные сетки. Это похожий на предыдущий вариант, но немного другой. Венгер предложил американскую модель с разделением на две конференции: в каждой сетке по 24 команды. В свою очередь, они будут разделены на шесть групп. Другими словами, эта модель — как на чемпионате Европы, только умноженная в два раза. ЧМ будет разбит на два отдельных турнира, победители которых сыграют в суперфинале. Зачем так делать — никто пока не объяснил. Может быть, таким образом ФИФА хочет проводить два турнира одновременно в двух разных частях света для большей выручки. Как и в предыдущем варианте, здесь число матчей увеличится до 104.

Очевидно, что у всех вариантов хватает минусов. Оптимальным было бы сохранить математически идеальную формулу «8 по 4», но у ФИФА свои мотивы. Игроков спрашивать никто не станет, болельщиков — тем более. Остается ждать, что решат футбольные власти.