На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Зачем так много и каким будет формат?

13 декабря, 15:15
Пока еще действующий формат чемпионата мира был введен в 1998 году. Он выглядит гармоничным: 8 групп, 32 сборные, половина из которых выходит в плей-офф. Казалось, ФИФА нашла оптимальную формулу проведения главного турнира.
Но нет. Еще в 2013 году бывший глава УЕФА Мишель Платини предложил увеличить количество участников до 40 команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино развил эту идею: в ходе предвыборной кампании он обещал дать странам не из Европы больше мест на чемпионате мира и свое обещание сдержал. В 2017 году ФИФА объявила: на ЧМ-2026 выступят 48 сборных.
Обещание Инфантино, конечно, не основная причина расширения турнира, пусть и важная. Главная причина — деньги. В ноябре ФИФА с гордостью объявила о том, что заработала рекордные 7,5 миллиарда долларов на сделках при подготовке к ЧМ-2022 — на целый миллиард больше, чем в предыдущем цикле. А именно мужской чемпионат мира — основной источник доходов для ФИФА, который кормит организацию следующие четыре года. Поэтому Инфантино активно продвигает идею проведения главного турнира планеты раз в два года.
Предполагается, что на ЧМ-2026 ФИФА выручит 10 миллиардов долларов — на треть больше, чем сейчас. Число матчей увеличится, поэтому возрастет цена ТВ-пакета, можно будет продавать больше билетов, футболок и прочей продукции. К тому же следующий турнир в основном пройдет в США (11 из 16 городов-хозяев — американские), а делать деньги там умеют.
Инфантино не просто обещал расширить чемпионат мира — он намеревался отдать больше мест странам из не таких избалованных топ-турнирами конфедераций, как УЕФА. Поэтому основные выгодоприобретатели расширения — Азия, Африка, Океания и Северная Америка.
Как видно из таблицы, теперь Африка получит почти в два раза больше путевок, чем раньше. Там еще и изменится формат отборочного турнира: больше не будет неизбежных стыковых матчей, из-за которых чемпионат мира сейчас потерял Египет с Мохамедом Салахом. Азии и Северной Америке выделят больше мест, Океания впервые в истории получит полновесную путевку, и даже Южной Америке с ее крохотным числом сборных расширили квоту. Межконтинентальные стыковые матчи превратятся в полноценный плей-офф с участием шести различных сборных — отсюда в таблице и дробные числа.
А вот УЕФА обделили: европейским сборным отсчитали всего три дополнительных места, из-за чего они уже не раз возмущались. Но такова новая политика ФИФА: там считают, что у УЕФА и так широкая квота, да и топ-турниров в конфедерации хватает.
В 2017 году совет ФИФА выбирал между пятью вариантами проведения турнира:
Инфантино подчеркивал, что поддерживает первый вариант, поэтому его и утвердили. В какой-то степени он компромиссный: ФИФА получает деньги, болельщики — матчи, вещатели — дополнительный контент, клубы тоже не будут жаловаться на увеличение числа игр (финалистам по-прежнему предстоит провести семь матчей). Но у этого формата есть и очевидные минусы, которые почему-то ФИФА заметила лишь сейчас.
В группе из трех команд всегда в туре кто-то один не будет играть. У всех соперников — разное время на подготовку к матчам, но это не главное: страшнее, что подобный формат увеличивает вероятность договорных матчей.
Перед последним туром одна сборная уже сыграет две встречи, а другие будут знать, какой результат выгоден обеим. Так будет не всегда, но в 16 группах точно возникнут конфликтные ситуации. Подобное на чемпионате мира уже было: в 1978 году Аргентине для выхода из группы требовалась крупная победа над Перу, и она ее добилась, а в 1982-м ФРГ и Австрия провели печально известный матч, который вошел в историю под названием «хихонский позор». Тогда немцы и австрийцы почти 90 минут откровенно убивали время, чтобы вдвоем выйти из группы и отцепить Алжир.
ФИФА решила эту проблему: с ЧМ-1986 все матчи последнего тура проводятся одновременно, так что риск договорняков снизился. Хотя и при этом формате их неизбежать — даже в Катаре случались моменты, когда Польша не стремилась забивать Аргентине, а Испании выгодно было уступить Японии.
Да, может. Но речь идет только о самом формате проведения турнира, а не о количестве участников — их точно будет 48. Озвученная квота тоже останется в силе.
А вот модель проведения турнира может поменяться — как пишет The Athletic, в последние недели руководители мирового футбола осознали, что с утвержденной формулой не все в порядке. Возможно, на эту мысль их натолкнул невероятно интересный третий тур группового этапа в Катаре — при формате «16 по 3» такие интриги исключены.
Во-первых, в ноябре оживили идею проведения серий пенальти на групповом турнире. Она не нова: ее рассматривали еще в 2016 году непосредственно перед изменением формата, но дальше обсуждений дело не дошло. В начале декабря The Athletic сообщил, что пенальти все-таки могут ввести, причем перед стартовым свистком.
Во-вторых, глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер подтвердил, что формат действительно может поменяться. «Мы еще не решили, какой будет формула. Возможны три варианта: 16 групп по три команды, 12 групп по четыре команды, а также разделение участников на две части по 24 команды с шестью группами. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году».
Это очень важное заявление Венгера. Он раскрыл, что ФИФА увидела уязвимость утвержденного формата, и озвучил два совершенно новых — их не рассматривали даже в 2017-м:
• 12 групп по четыре команды. Неясно, сколько сборныхвыходят в плей-офф — либо 12 победителей и четыре лучших вторых места, либо первые-вторые места и восемь лучших третьих. Скорее всего, второй вариант, и в этом случае число матчей станет огромным — 104 (сейчас 64).
• Разделение участников на две автономные сетки. Это похожий на предыдущий вариант, но немного другой. Венгер предложил американскую модель с разделением на две конференции: в каждой сетке по 24 команды. В свою очередь, они будут разделены на шесть групп. Другими словами, эта модель — как на чемпионате Европы, только умноженная в два раза. ЧМ будет разбит на два отдельных турнира, победители которых сыграют в суперфинале. Зачем так делать — никто пока не объяснил. Может быть, таким образом ФИФА хочет проводить два турнира одновременно в двух разных частях света для большей выручки. Как и в предыдущем варианте, здесь число матчей увеличится до 104.
Очевидно, что у всех вариантов хватает минусов. Оптимальным было бы сохранить математически идеальную формулу «8 по 4», но у ФИФА свои мотивы. Игроков спрашивать никто не станет, болельщиков — тем более. Остается ждать, что решат футбольные власти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)