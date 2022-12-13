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ЧМ-2026

13 декабря, 15:15

На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Зачем так много и каким будет формат?

Гоша Чернов
Корреспондент
Кубок чемпионата мира.
Фото Global Look Press
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Следующий чемпионат мира изменится до неузнаваемости.

Почему увеличивается число участников?

Пока еще действующий формат чемпионата мира был введен в 1998 году. Он выглядит гармоничным: 8 групп, 32 сборные, половина из которых выходит в плей-офф. Казалось, ФИФА нашла оптимальную формулу проведения главного турнира.

Но нет. Еще в 2013 году бывший глава УЕФА Мишель Платини предложил увеличить количество участников до 40 команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино развил эту идею: в ходе предвыборной кампании он обещал дать странам не из Европы больше мест на чемпионате мира и свое обещание сдержал. В 2017 году ФИФА объявила: на ЧМ-2026 выступят 48 сборных.

Один из&nbsp;шести мячей влетает в&nbsp;ворота сборной Ирана в&nbsp;матче против Англии. ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

Обещание Инфантино, конечно, не основная причина расширения турнира, пусть и важная. Главная причина — деньги. В ноябре ФИФА с гордостью объявила о том, что заработала рекордные 7,5 миллиарда долларов на сделках при подготовке к ЧМ-2022 — на целый миллиард больше, чем в предыдущем цикле. А именно мужской чемпионат мира — основной источник доходов для ФИФА, который кормит организацию следующие четыре года. Поэтому Инфантино активно продвигает идею проведения главного турнира планеты раз в два года.

Предполагается, что на ЧМ-2026 ФИФА выручит 10 миллиардов долларов — на треть больше, чем сейчас. Число матчей увеличится, поэтому возрастет цена ТВ-пакета, можно будет продавать больше билетов, футболок и прочей продукции. К тому же следующий турнир в основном пройдет в США (11 из 16 городов-хозяев — американские), а делать деньги там умеют.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Как изменится квота?

Инфантино не просто обещал расширить чемпионат мира — он намеревался отдать больше мест странам из не таких избалованных топ-турнирами конфедераций, как УЕФА. Поэтому основные выгодоприобретатели расширения — Азия, Африка, Океания и Северная Америка.

Разница между квотами на ЧМ-2022 и ЧМ-2026.
Разница между квотами на ЧМ-2022 и ЧМ-2026.

Как видно из таблицы, теперь Африка получит почти в два раза больше путевок, чем раньше. Там еще и изменится формат отборочного турнира: больше не будет неизбежных стыковых матчей, из-за которых чемпионат мира сейчас потерял Египет с Мохамедом Салахом. Азии и Северной Америке выделят больше мест, Океания впервые в истории получит полновесную путевку, и даже Южной Америке с ее крохотным числом сборных расширили квоту. Межконтинентальные стыковые матчи превратятся в полноценный плей-офф с участием шести различных сборных — отсюда в таблице и дробные числа.

А вот УЕФА обделили: европейским сборным отсчитали всего три дополнительных места, из-за чего они уже не раз возмущались. Но такова новая политика ФИФА: там считают, что у УЕФА и так широкая квота, да и топ-турниров в конфедерации хватает.

Джанни Инфантино и Александер Чеферин. Футбол или деньги. За что воюют ФИФА и УЕФА

Как будет выглядеть формат?

В 2017 году совет ФИФА выбирал между пятью вариантами проведения турнира:

  • 48 сборных: 16 групп по три команды, две лучшие выходят в плей-офф (1/16 финала). 80 матчей
  • 48 сборных: 16 «сеяных» сразу выходят в групповой этап, 32 другие проводят предварительный раунд плей-офф. Дальше — действующий формат. 80 матчей
  • 40 сборных: 10 групп по четыре команды,победители и шесть лучших вторых мест выходят в плей-офф. 76 матчей
  • 40 сборных: 8 групп по пять команд, две лучшие выходят в плей-офф. 88 матчей
  • 32 сборные: 8 групп по четыре команды, две лучшие выходят в плей-офф. 64 матча. Действующий формат
Кубок чемпионата мира. Фото Global Look Press
Кубок чемпионата мира.
Фото Global Look Press

Инфантино подчеркивал, что поддерживает первый вариант, поэтому его и утвердили. В какой-то степени он компромиссный: ФИФА получает деньги, болельщики — матчи, вещатели — дополнительный контент, клубы тоже не будут жаловаться на увеличение числа игр (финалистам по-прежнему предстоит провести семь матчей). Но у этого формата есть и очевидные минусы, которые почему-то ФИФА заметила лишь сейчас.

В группе из трех команд всегда в туре кто-то один не будет играть. У всех соперников — разное время на подготовку к матчам, но это не главное: страшнее, что подобный формат увеличивает вероятность договорных матчей.

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Перед последним туром одна сборная уже сыграет две встречи, а другие будут знать, какой результат выгоден обеим. Так будет не всегда, но в 16 группах точно возникнут конфликтные ситуации. Подобное на чемпионате мира уже было: в 1978 году Аргентине для выхода из группы требовалась крупная победа над Перу, и она ее добилась, а в 1982-м ФРГ и Австрия провели печально известный матч, который вошел в историю под названием «хихонский позор». Тогда немцы и австрийцы почти 90 минут откровенно убивали время, чтобы вдвоем выйти из группы и отцепить Алжир.

ФИФА решила эту проблему: с ЧМ-1986 все матчи последнего тура проводятся одновременно, так что риск договорняков снизился. Хотя и при этом формате их неизбежать — даже в Катаре случались моменты, когда Польша не стремилась забивать Аргентине, а Испании выгодно было уступить Японии.

Арсен Венгер. Фото Global Look Press
Арсен Венгер.
Фото Global Look Press

Может ли ФИФА передумать?

Да, может. Но речь идет только о самом формате проведения турнира, а не о количестве участников — их точно будет 48. Озвученная квота тоже останется в силе.

А вот модель проведения турнира может поменяться — как пишет The Athletic, в последние недели руководители мирового футбола осознали, что с утвержденной формулой не все в порядке. Возможно, на эту мысль их натолкнул невероятно интересный третий тур группового этапа в Катаре — при формате «16 по 3» такие интриги исключены.

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Во-первых, в ноябре оживили идею проведения серий пенальти на групповом турнире. Она не нова: ее рассматривали еще в 2016 году непосредственно перед изменением формата, но дальше обсуждений дело не дошло. В начале декабря The Athletic сообщил, что пенальти все-таки могут ввести, причем перед стартовым свистком.

Во-вторых, глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер подтвердил, что формат действительно может поменяться. «Мы еще не решили, какой будет формула. Возможны три варианта: 16 групп по три команды, 12 групп по четыре команды, а также разделение участников на две части по 24 команды с шестью группами. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году».

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Это очень важное заявление Венгера. Он раскрыл, что ФИФА увидела уязвимость утвержденного формата, и озвучил два совершенно новых — их не рассматривали даже в 2017-м:

• 12 групп по четыре команды. Неясно, сколько сборныхвыходят в плей-офф — либо 12 победителей и четыре лучших вторых места, либо первые-вторые места и восемь лучших третьих. Скорее всего, второй вариант, и в этом случае число матчей станет огромным — 104 (сейчас 64).

• Разделение участников на две автономные сетки. Это похожий на предыдущий вариант, но немного другой. Венгер предложил американскую модель с разделением на две конференции: в каждой сетке по 24 команды. В свою очередь, они будут разделены на шесть групп. Другими словами, эта модель — как на чемпионате Европы, только умноженная в два раза. ЧМ будет разбит на два отдельных турнира, победители которых сыграют в суперфинале. Зачем так делать — никто пока не объяснил. Может быть, таким образом ФИФА хочет проводить два турнира одновременно в двух разных частях света для большей выручки. Как и в предыдущем варианте, здесь число матчей увеличится до 104.

Очевидно, что у всех вариантов хватает минусов. Оптимальным было бы сохранить математически идеальную формулу «8 по 4», но у ФИФА свои мотивы. Игроков спрашивать никто не станет, болельщиков — тем более. Остается ждать, что решат футбольные власти.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

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Япония
Испания
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Германия
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2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
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23.11
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Бельгия
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Бельгия
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19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
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Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
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Канада
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1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
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Камерун
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Англия
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Япония
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Португалия
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Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
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22:00
Нидерланды
Аргентина
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10.12
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Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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Хорватия
Пр 62
- : -
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18.12
18:00
Аргентина
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.57 X 4.00 П2 7.20
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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