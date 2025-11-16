16 ноября, 16:30
Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат временно покинул расположение команды. Отошел от дел по личным обстоятельствам прямо перед решающим матчем отборочного турнира ЧМ-2026 против Ямайки. У его футболистов впервые есть хороший шанс выйти в финальную стадию турнира: для этого нужно не проиграть.
О том, что 78-летний специалист не сможет присутствовать на последней игре, стало известно в воскресенье от пресс-службы национальной команды.
«Дик Адвокат покинул тренировочный лагерь на Ямайке по личным обстоятельствам», — сказано в публикации.
Как отмечается в сообщении, несмотря на отсутствие специалиста, он продолжит активно участвовать в принятии ключевых решений, в том числе по тактическим вопросам. На игре с ямайцами его заменят помощники Дин Горре и Кор Пот.
«С болью в сердце я принял решение оставить ребят, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, буду поддерживать контакт с тренерским штабом. Я полностью доверяю своим футболистам», — сказал Адвокат.
Кюрасао — остров на юге Карибского моря с населением около 170 тысяч человек.
С 2010 года в результате реформы, которая расформировала Нидерландские Антильские острова, он получил статус самоуправляемого государства с автономией в составе Королевства Нидерландов.
Экс-тренер сборной России и «Зенита» возглавил национальную команду Кюрасао в январе 2024 года. Под его руководством сборная провела 18 матчей, в которых 11 раз победила и уступила лишь дважды — Сент-Люсии и Гондурасу.
Состав у Адвоката качественный — футболисты с большим опытом игры в Эредивизи, Чемпионшипе и Серии C. Но перед стартом третьего отборочного раунда квалификации на ЧМ сборная Кюрасао вовсе не считалась фаворитом в борьбе за путевку: напрямую выходят только победители групп, а среди соперников была грозная Ямайка.
Однако отбор на ЧМ получился почти безупречным: команда вышла на первое место, трижды победив и два раза сыграв вничью со сборной Тринидада и Тобаго.
Перед шестым туром положение в группе В следующее: Кюрасао — 11 очков, Ямайка — 10, Тринидад и Тобаго — 6, Бермудские острова — 0. Последних команда Адвоката совсем недавно разгромила со счетом 7:0.
Сборная Кюрасао уже обыграла Ямайку дома 2:0 — теперь важнейшая ответная встреча в гостях. В случае победы или ничьей в последнем туре команда с Адвокатом у руля впервые в истории выйдет на чемпионат мира. Если уступят, почти наверняка получат право сыграть в стыковых матчах — там столкнутся две лучшие команды, занявшие вторые места.
555 555
А что не Карпин. Совмещать так совмещать.
17.11.2025
555 555
Великой она была в двадцатом веке. А сейчас,только одно имя и то обветшалое.
17.11.2025
Владислав
Он всегда говном редким был. Не дал легенде Зенита Панов закончит норально в родном клубе в 2007 году, зато дал свои блатным левым корейцам Ли Хо и Хён Йён Мину стать чемпионами и выиграть КУЕФА, от котороых толку было в 10 раз меньше, чем он 35-летнего. Из-за это хера голландского Панова возненавидел весь клуб на всю жизнь. Ну руковоство Зенита тоже тогда как последние контрацептивы себя повели. С Кержаковым через 10 лет они точно также себя повели, слив очередную легенду, не моргнув и глазом. А между двумя Сашами также и Денисова слили.
17.11.2025
Адекват
Дик Адвокат и сборная Кюрасао. Джентельмен в поисках десятки)
17.11.2025
Михаил Т
скорее асего что то серьезное по здоровью только Евсеев мог играть и забивать в отборе, в тот момент конда егл дочке желали операцию на сердце
16.11.2025
Микола Питерский
Вот настолько она сейчас великая. Была бы великой, заняла бы в своей группе первое место
16.11.2025
Футболист Сапогов
Ага, а в это время великая (говорю без сарказма) Италия может пролететь мимо третьего ЧМ вподряд.
16.11.2025
Millwall82
про семью он еще с Зенита говорил) дед работает 16 лет с тех пор. Фактически непрерывно. Работа же нервная, на радостях или с горя в один момент может "крякнуть". А Дик он весьма эмоционален.
16.11.2025
muob
Представляю матч Бразилия-Кюрасао. Во что превращают ЧМ.
16.11.2025
hottie
Если проиграют Ямайке в такой ситуации, то чтобы там не случилось винить будут в 1ю очередь Адвоката.
16.11.2025
ValeraK
Черчесов подменит!)
16.11.2025