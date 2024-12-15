ФИФА ответила УАФ по поводу карты без Крыма

Украинцы требуют извинений.

Украинская ассоциация футбола получила ответ от ФИФА на свою жалобу — во время трансляции жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира 2026 года на карте страна была изображена без Крыма, что заставило УАФ жаловаться в Международную федерацию футбола и УЕФА.

Что за карта

13 декабря в Цюрихе прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года для европейских команд. Украина попала в квартет с Исландией, Азербайджаном и победителем матча плей-офф Лиги наций Франция — Хорватия. Однако больше внимания в стране уделили тому, как ФИФА изобразила ее на карте при представлении. На схеме Украина была изображена без Крыма.

Это стало поводом для возмущения — украинские СМИ отреагировали инсайдом, что УАФ готовит по этому поводу жалобу в ФИФА. Чуть позже информация подтвердилась, а УАФ выступила с официальным заявлением. «Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», — говорится в обращении УАФ.

В Цюрихе перенесли ответственность на третью сторону

Международная федерация поблагодарила украинскую сторону за обращение и уверила, что осознает деликатность этого вопроса. Однако ответственность за произошедшее ФИФА переложила на третью сторону, которая занималась составлением инфографики. В конце письма Украине посоветовали и дальше смело обращаться при появлении каких-либо деликатных претензий.

«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и, хотя инцидент был непреднамеренным, мы сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации», — говорится в письме, подписанном руководителем органа, взаимодействующего с ассоциациями — членами ФИФА, Эльханом Мамедовым.

Фото AFP

Требуют извинений

Вероятно, нейтрального ответа ФИФА украинцам покажется мало. Например, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсетях заявил, что его сторона ждет от Федерации официальных извинений, и добавил исправленный вариант карты, где Крым — украинский. «ФИФА, вы в порядке? Изменив международные границы во вчерашней трансляции, вы поступили вопреки международному праву. Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений», — написал Тихий.

Отборочный турнир чемпионата мира стартует в марте. Финальная часть турнира летом 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Напомним, что весной 2014 года по результатам всенародного референдума населения полуострова был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.