Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Сегодня, 01:40

Немецкая машина раздавила Словакию. Германия и Нидерланды едут на чемпионат мира

Германия и Нидерланды вышли на чемпионат мира 2026 года
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press
Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Словаков отправили в стыки

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Германия
6:0
Словакия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
1:0
Люксембург

Германия открыла отборочный цикл с провала, заслуженно проиграв словакам. Но постепенно — пусть и временами со скрипом — взяла свое и подошла к заключительному туру на первом месте. Но если смотреть на качество игры, нельзя было назвать команду Юлиана Нагельсманна безусловным фаворитом главного матча понедельника. Хотя были и добрые для немцев знаки, ведь в состав после повреждений вернулись два ключевых игрока обороны — Киммих и Шлоттербек.

Но главное — хозяева не стали, как не раз случалось в этом цикле, долго запрягать, а с первых минут диктовали свои условия. Штамп про назревавший гол здесь просто обязателен, и созрел плод после углового и атаки вторым темпом. Забил же отличившийся в третьем матче подряд Вольтемаде, которому оставалось переправить мяч в сетку головой с подачи Киммиха. Только не все было идеально, и Бауманну пришлось выручать, когда с нескольких метров атаковал Дюриш.

Не случись этого спасения, все могло повернуться в другую сторону. А по факту проблемы Словакии только нарастали. Сначала травмировался Беро. Потом оборону гостей стал разрывать Гнабри. И если первый его выпад Дубравка остановил ногой, то выход один на один после блестящего паса Горецки закончился вторым взятием ворот. Все-таки в важных матчах Германия умеет превращаться в машину и выдавать максимум.

Тот же Вирц, которого критикуют в «Ливерпуле», выдал фантастический пас со своей половины поля на Сане. Уже в тот момент все было ясно, а когда эта же парочка (при помощи Вольтемаде) пять минут спустя организовала еще один гол, гостям можно было не выходить на второй тайм. Но он, естественно, состоялся, а немцы не собирались останавливаться. Тем более, повышенная мотивация была у резервистов, и ярко играющий в «Лейпциге» 19-летний Уэдраого забил первый гол за национальную команду. Такие футболисты — порция свежей крови, которая может помочь на девятнадцатом подряд ЧМ, которые Германия не пропускает с 1954 года.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

1. ГЕРМАНИЯ

6

5

0

1

16-3

15

2. Словакия

6

4

0

2

6-8

12

3. Северная Ирландия

6

3

0

3

7-6

9

4. Люксембург

6

0

0

6

1-13

0

Улыбка Кумана

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Литва
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
2:3
Польша

Голландцы, получив от Роналда Кумана порцию критики за игру с поляками, спокойно решили задачу выхода на ЧМ. А главный тренер не скрывал улыбку, когда сработавший в прессинге Френки де Йонг вывел к воротам открывшего счет Рейндерса. Поразительно, что учитывая очевидную разницу в классе, первый тайм завершился всего лишь со счетом 1:0. Но от «оранжевых» периодически отворачивалась удача (как от попавшего в штангу Рейндерса), а еще Литву регулярно спасал Гертмонас.

Второго гола хозяев пришлось ждать до вмешательства ВАР, который разглядел в штрафной прибалтийской команды едва заметный контакт мяча с рукой защитника. Эффект от реализованного Гакпо пенальти можно сравнить с прорывом плотины. Голландцы забили трижды в течение четырех минут, а Куман аплодировал красивому удару Симонса вместе с трибунами. Именно так ярко и нужно было добывать путевку на двенадцатое для Нидерландов мировое первенство.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. НИДЕРЛАНДЫ

8

6

2

0

27-4

20

2. Польша

8

5

2

1

14-7

17

3. Финляндия

8

3

1

3

8-14

10

4. Мальта

8

1

2

5

4-19

5

5. Литва

8

0

3

5

6-15

3

Хорватский камбэк

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
17 ноября, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:3
Хорватия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
17 ноября, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
6:0
Гибралтар

В этой группе заключительный день превратился в формальность. Но, допустим, у Черногории с мотивацией проблем не возникло. Во-первых, игры с соседями по бывшей единой Югославии всегда особенные. Во-вторых, футболистам нужно делать заявку на следующие циклы, когда у команды может появиться новый главный тренер. Контракт знаменитого в прошлом черногорского форварда Вучинича, который прежде никогда не работал в таком качестве и ранее помогал уволенному в середине сентября Роберту Просинечки, рассчитан до конца года.

Хозяева неслись в атаку, и повели 2:0 к 17-й минуте. Особенно хорош был гол Крстовича, который с линии штрафной с разворота попал в нижний угол. Только Хорватия не привыкла выглядеть беспомощной. К перерыву «шашечные» выровняли игру и сократили отставание с пенальти, а на второй тайм Златко Далич выпустил двух свежих защитников. Это не спасло от еще одного опасного удара Крстовича, который остановила штанга. Зато гости стали настойчивее в атаке, и отыгрались, когда попавший в стойку мяч отправил в пустые ворота Якич. А уже с вышедшим на замену Модричем Хорватия вырвала победу благодаря настырности Влашича. Бывший футболист ЦСКА, заставив защитника допустить ошибку, выстрелил в ближнюю «девятку».

Группа L

И

В

Н

П

М

О

1. ХОРВАТИЯ

8

7

1

0

26-4

22

2. Чехия

8

5

1

2

18-8

16

3. Фареры

8

4

0

4

11-9

12

4. Черногория

8

3

0

5

8-17

9

5. Гибралтар

8

0

0

8

3-28

0
1

  • Vasssya

    От УЕФА Квалифицировались: Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды. Вышли в раунд плей-офф (с предварительной разбивкой по корзинам): Корзина 1: Италия, Украина, Польша Корзина 2: Чехия, Словакия, Ирландия Корзина 3: Албания Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Румыния В полуфиналах команды из первой корзины сыграют с командами из четвёртой, а из второй с третьей. Команды из корзин 1 и 2 инграют полуфиналы на своих полях.

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Германии по футболу
    Сборная Нидерландов по футболу
    Сборная Польши по футболу
    Сборная Хорватии по футболу
    Сборная Чехии по футболу
