Немецкая машина раздавила Словакию. Германия и Нидерланды едут на чемпионат мира

Германия открыла отборочный цикл с провала, заслуженно проиграв словакам. Но постепенно — пусть и временами со скрипом — взяла свое и подошла к заключительному туру на первом месте. Но если смотреть на качество игры, нельзя было назвать команду Юлиана Нагельсманна безусловным фаворитом главного матча понедельника. Хотя были и добрые для немцев знаки, ведь в состав после повреждений вернулись два ключевых игрока обороны — Киммих и Шлоттербек.
Но главное — хозяева не стали, как не раз случалось в этом цикле, долго запрягать, а с первых минут диктовали свои условия. Штамп про назревавший гол здесь просто обязателен, и созрел плод после углового и атаки вторым темпом. Забил же отличившийся в третьем матче подряд Вольтемаде, которому оставалось переправить мяч в сетку головой с подачи Киммиха. Только не все было идеально, и Бауманну пришлось выручать, когда с нескольких метров атаковал Дюриш.
Не случись этого спасения, все могло повернуться в другую сторону. А по факту проблемы Словакии только нарастали. Сначала травмировался Беро. Потом оборону гостей стал разрывать Гнабри. И если первый его выпад Дубравка остановил ногой, то выход один на один после блестящего паса Горецки закончился вторым взятием ворот. Все-таки в важных матчах Германия умеет превращаться в машину и выдавать максимум.
Тот же Вирц, которого критикуют в «Ливерпуле», выдал фантастический пас со своей половины поля на Сане. Уже в тот момент все было ясно, а когда эта же парочка (при помощи Вольтемаде) пять минут спустя организовала еще один гол, гостям можно было не выходить на второй тайм. Но он, естественно, состоялся, а немцы не собирались останавливаться. Тем более, повышенная мотивация была у резервистов, и ярко играющий в «Лейпциге» 19-летний Уэдраого забил первый гол за национальную команду. Такие футболисты — порция свежей крови, которая может помочь на девятнадцатом подряд ЧМ, которые Германия не пропускает с 1954 года.
Группа A
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ГЕРМАНИЯ
|
6
|
5
|
0
|
1
|
16-3
|
15
|
2. Словакия
|
6
|
4
|
0
|
2
|
6-8
|
12
|
3. Северная Ирландия
|
6
|
3
|
0
|
3
|
7-6
|
9
|
4. Люксембург
|
6
|
0
|
0
|
6
|
1-13
|
0
Голландцы, получив от Роналда Кумана порцию критики за игру с поляками, спокойно решили задачу выхода на ЧМ. А главный тренер не скрывал улыбку, когда сработавший в прессинге Френки де Йонг вывел к воротам открывшего счет Рейндерса. Поразительно, что учитывая очевидную разницу в классе, первый тайм завершился всего лишь со счетом 1:0. Но от «оранжевых» периодически отворачивалась удача (как от попавшего в штангу Рейндерса), а еще Литву регулярно спасал Гертмонас.
Второго гола хозяев пришлось ждать до вмешательства ВАР, который разглядел в штрафной прибалтийской команды едва заметный контакт мяча с рукой защитника. Эффект от реализованного Гакпо пенальти можно сравнить с прорывом плотины. Голландцы забили трижды в течение четырех минут, а Куман аплодировал красивому удару Симонса вместе с трибунами. Именно так ярко и нужно было добывать путевку на двенадцатое для Нидерландов мировое первенство.
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. НИДЕРЛАНДЫ
|
8
|
6
|
2
|
0
|
27-4
|
20
|
2. Польша
|
8
|
5
|
2
|
1
|
14-7
|
17
|
3. Финляндия
|
8
|
3
|
1
|
3
|
8-14
|
10
|
4. Мальта
|
8
|
1
|
2
|
5
|
4-19
|
5
|
5. Литва
|
8
|
0
|
3
|
5
|
6-15
|
3
В этой группе заключительный день превратился в формальность. Но, допустим, у Черногории с мотивацией проблем не возникло. Во-первых, игры с соседями по бывшей единой Югославии всегда особенные. Во-вторых, футболистам нужно делать заявку на следующие циклы, когда у команды может появиться новый главный тренер. Контракт знаменитого в прошлом черногорского форварда Вучинича, который прежде никогда не работал в таком качестве и ранее помогал уволенному в середине сентября Роберту Просинечки, рассчитан до конца года.
Хозяева неслись в атаку, и повели 2:0 к 17-й минуте. Особенно хорош был гол Крстовича, который с линии штрафной с разворота попал в нижний угол. Только Хорватия не привыкла выглядеть беспомощной. К перерыву «шашечные» выровняли игру и сократили отставание с пенальти, а на второй тайм Златко Далич выпустил двух свежих защитников. Это не спасло от еще одного опасного удара Крстовича, который остановила штанга. Зато гости стали настойчивее в атаке, и отыгрались, когда попавший в стойку мяч отправил в пустые ворота Якич. А уже с вышедшим на замену Модричем Хорватия вырвала победу благодаря настырности Влашича. Бывший футболист ЦСКА, заставив защитника допустить ошибку, выстрелил в ближнюю «девятку».
Группа L
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ХОРВАТИЯ
|
8
|
7
|
1
|
0
|
26-4
|
22
|
2. Чехия
|
8
|
5
|
1
|
2
|
18-8
|
16
|
3. Фареры
|
8
|
4
|
0
|
4
|
11-9
|
12
|
4. Черногория
|
8
|
3
|
0
|
5
|
8-17
|
9
|
5. Гибралтар
|
8
|
0
|
0
|
8
|
3-28
|
0
От УЕФА Квалифицировались: Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды. Вышли в раунд плей-офф (с предварительной разбивкой по корзинам): Корзина 1: Италия, Украина, Польша Корзина 2: Чехия, Словакия, Ирландия Корзина 3: Албания Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Румыния В полуфиналах команды из первой корзины сыграют с командами из четвёртой, а из второй с третьей. Команды из корзин 1 и 2 инграют полуфиналы на своих полях.
