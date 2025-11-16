Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Де ла Фуэнте превзошел дель Боске

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)

Испания — даже в отсутствие целой группы игроков во главе с Ямалем и Нико Уильямсом — безжалостно разбила математические шансы Грузии зацепиться за второе место. А Ойярсабаль в своем 50-м матче за сборную забил быстрый гол, когда ВАР увидел попадание мяча в руку и гости заработали пенальти. Штанга, спасения Мамардашвили — причины того, что к перерыву команда Луиса де ла Фуэнте забила только три мяча. Да и во втором тайме грузинам зачастую везло, и отличился только неугомонный Ойярсабаль. Этот форвард «Реал Сосьедад», который забил победный мяч в финале Евро-2024, — с отрывом самый результативный футболист «Красной фурии» при нынешнем тренерском штабе (15 голов и 7 передач). В том числе благодаря ему пал рекорд великой сборной Висенте дель Боске: нынешняя команда не проигрывает на протяжении 30 (+25=5) турнирных матчей! Но испанцам пока далеко до мирового рекорда Марокко (38 игр).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Ataturk Stadium (Бурса)

Взяла свое и Турция, а чтобы стандарт Хакана Чалханоглу принес результат, достаточно пробить даже не в створ, а в «стенку». Стоявший там футболист сыграл рукой, и полузащитник «Интера» с присущим ему хладнокровием реализовал пенальти. Правда, потом команда Винченцо Монтеллы начала транжирить свои моменты и доигралась до того, что их ворота после выстрела Русева спасла штанга. А потом обводящий удар этого же футболиста в броске вытянул из угла Угурджан Чакыр. Трибуны в Бурсе смогли с облегчением вздохнуть только после подачи Чалханоглу со штрафного, которая завершилась автоголом Чернева. Турцию с вероятностью в 99 процентов ждет участие в стыках. Даже если «янычары» в понедельник обыграют на выезде Испанию, им нужно еще и поправить баланс забитых и пропущенных мячей. Только это задача из области фантастики, так как разность у «Красной фурии» «+19», а у турок — всего лишь «+5».

Хлопнули дверью

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)

Бельгия приехала в Астану без Куртуа, Де Брейне (травмы) и Менье (перебор желтых карточек), а на скамейке отсутствовал дисквалифицированный главный тренер Руди Гарсия. В любом случае «Красные дьяволы» не хотели откладывать до последнего тура оформление путевки на ЧМ, только завершавший отборочный цикл Казахстан был настроен громко хлопнуть дверью. И заявку на это сделал главный талант «Ястребов» Сатпаев. 17-летний футболист после перехвата завершил сольный проход неожиданным выстрелом в ближний угол и застал врасплох не сумевшего сложиться Селса. А на контрасте с этим закалившийся с «Кайратом» в ЛЧ Анарбеков до перерыва остановил сложнейшие удары Ванакена, Троссара, Де Кетеларе и Кастаня.

Когда последний из этой четверки в начале второго тайма навесил в площадь ворот на голову Ванакена, голкиперу пришлось капитулировать. Однако больше Анарбеков не пропустил. Ни в равных составах, ни в меньшинстве — после удаления Чеснокова, который в центре поля наступил на голеностоп Доку. Талгат Байсуфинов, приняв сборную по ходу отборочного цикла, отработал свой отрезок очень качественно, дав надежду на успешное продолжение в Лиге наций. И, пожалуй, заслужил возможность продолжить начатое — уже без приставки «и. о.». А Бельгия отложила выход на ЧМ до понедельника и домашней встречи с Лихтенштейном.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 20:00. Rheinpark (Вадуц)

Естественно, взял свое в субботу Уэльс, хотя «Драконы» долго не могли забить. То мазали мимо пустых ворот, то отправляли мяч в сетку из офсайда или били в штангу. А ведь голы валлийцам были необходимы — желательно было улучшить разность мячей перед заключительным туром. Однако команде Крейга Беллами потребовался час, чтобы открыть счет. Уильямс выдал образцовый пас и вывел Джордана Джеймса на пустые ворота, и этим все ограничилось. Теперь, чтобы финишировать вторыми, валлийцам нужно обыгрывать в Кардиффе Северную Македонию. Правда, неудачник этой игры попадет в стыки благодаря рейтингу Лиги наций. Сложность в том, что при жеребьевке такие команды окажутся в четвертой корзине.

Все решится в Глазго

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)

Исход матча в Копенгагене виделся предсказуемым. А после 12-часовой задержки белорусов на польской границе — тем более. Однако датчане в первом тайме ограничились единственным голом попавшего из-за штрафной в дальний угол Дамсгора, и с трибун стал доноситься свист. Как оказалось — не зря, потому что во втором тайме гости перевернули игру за три минуты! Играющий в «Кайрате» Громыко сначала сравнял счет, обыграв в штрафной двоих оппонентов. А потом вырезал пас на Демченко, который до этого попал в штангу, подставляя ногу под удар Лисаковича. Шмейхель был в шоке, но все же позора Дания избежала благодаря активности Доргу. Его прострел и рикошет закончились тем, что мяч вылетел на ногу сравнявшему счет Исаксену. Как оказалось, даже ничья вывела хозяев на первое место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)

А в Греции вроде бы лишенные мотивации хозяева буквально разрывали оборону претендующей на прямую путевку Шотландии. 42-летний голкипер Гордон, у которого в этом сезоне еще не было официальных матчей, получил нагрузку сразу на несколько игр. Даже гол забравшего подбор Бакасетаса состоялся после эффектного спасения ветерана, к середине первого тайма отразившего шесть ударов. Однако «Эллины» не раз в этом отборе проигрывали при заметном перевесе в моментах и кошмарной реализации.

В этот раз игра развернулась после травмы Павлидиса, и у гостей за несколько оставшихся до перерыва минут было три шанса отыграться, включая попадание Мактоминая в перекладину и остановленный Влаходимосом выход Доака один на один. Второй же тайм начался с того, что стопроцентный момент упустил Адамс. Его удар принял на себя один из главных талантов Греции Каретсас. За несколько дней до своего 18-летия он стал супергероем, так как после спасения собственных ворот забил в чужие. Ассистировал ему отлично вышедший на замену дебютант сборной Тетте, а после попадания Тсолиса в верхний угол, казалось, все закончилось.

Однако Шотландия восстала из пепла и за пять минут сократила отставание до минимума, а Влаходимос отставленной ногой ухитрился отразить удар в упор. Концовку греки провели вдесятером из-за второй желтой карточки Бакасетаса. И выстояли. Теперь, чтобы занять первое место, шотландцам нужна домашняя победа над Данией. Но даже если бы они отыгрались, задача была бы той же, так как у конкурента лучше разность мячей.

Луческу помогла Лига наций

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

15 ноября, 20:00. Alphamega Stadium (Лимассол)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

15 ноября, 22:45. Bilino Polje (Зеница)

Арнаутович на Кипре улучшил национальный рекорд, доведя число голов за сборную Австрии до 47. Марко реализовал заработанный Баумгартнером пенальти и потом расстрелял ворота, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. Его точные удары гарантировали команде Ральфа Рангника как минимум участие в стыках, а полный расклад в группе должен был проясниться после вечерней игры в Зенице.

А там Румыния начала очень активно. И если свой шанс забить Михэйлэ упустил, то после заброса по флангу ему удалось выдать идеальную передачу на Бирлиджу. Боснийцы словно ошалели от такой наглости соперника и какое-то время приходили в себя. Когда это произошло, верный шанс упустил атаковавший со «второго этажа» Баждар, а штрафной Тахировича остановила перекладина. Забил же — уже после перерыва — естественно, 39-летний Джеко.

Румын подвел Дрэгуш, который на второй минуте пребывания на поле исполнил номер из восточных единоборств и шипами попал в голову сопернику. Обескураженный Мирча Луческу был в шоке от обратного эффекта проведенной им замены, а численный перевес потрясающим ударом в «девятку» реализовал Байрактаревич. В заключительном туре Босния отправится в Австрию и попробует выиграть схватку за первое место, для чего необходима победа. А Румыния попала в стыки за счет успеха в ЛН.

Косово и Швеция сыграют в стыках

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

15 ноября, 22:45. Stade de Geneve (Женева)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

15 ноября, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)

Возглавивший сборную Швеции Грэм Поттер свой первый матч начал без лучших форвардов страны — травмированного Дьекереша и Исака, который только восстановился после повреждения и еще не набрал форму. Пару нападающих у скандинавов образовали игроки других амплуа, и одна ставка сыграла, когда счет сравнял Нюгрен. И тут же Швейцарию спас Нюбель, что стало одним из ключевых моментов. А вот гостей их голкипер не выручил. Во-первых, после паса назад попал по ноге Эмболо, что привело к назначению реализованного Джакой пенальти. Во-вторых, не смог остановить удар Ндоя.

Однако Швейцария пока не вышла на ЧМ из-за домашнего провала со Словенией. Балканцы, конечно, рассчитывали ответить на красивый гол Асслани, который обыграл двух защитников и забил из-под зенитовца Дркушича. Однако хозяев подвел Стоянович, который вышел усиливать атаку, но получил две желтые карточки в течение восьми минут. А не раз спасавшего Облака поставил в тупик невероятный автогол ярко играющего в «Целе» Карничника. Впрочем, шансы Косово занять первое место только математические. Невозможно поверить, что дома они не просто обыграют Швейцарию, но еще и сделают это с перевесом в семь мячей. Что касается Швеции, то победа в группе Лиги наций открыла ей дорогу в стыки.