Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Сегодня, 13:00

Самые звездные футболисты из Европы, которые рискуют пропустить чемпионат мира. Их ждет битва в стыках

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Роберт Левандовски, Арда Гюлер и Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press, Getty Images
Много ветеранов.

Основной этап европейской квалификации на чемпионат мира-2026 подошел к концу, 12 сборных из УЕФА уже отобрались на турнир, заняв первые места в группах отбора. Теперь осталось определить, кто получит путевку в США через стыки: 16 команд разделили на четыре сетки, в которых претенденты проведут мини-плей-офф с одноматчевыми полуфиналом и финалом.

С окончанием отборочной стадии образовался небольшой список топовых игроков, которых на ЧМ точно не будет: Ян Облак, Хвича Кварацхелия, Доминик Собослаи, Душан Влахович и другие. Но есть еще те, кто находится в подвешенном состоянии. Их судьба решится весной в дополнительном раунде масштабного континентального сита. Настоящие звезды, не все из которых доберутся до мирового первенства.

Роберт Левандовски, Польша

Фото Getty Images

В принципе, легендарный нападающий самые важные карьерные задачи в контексте чемпионата мира выполнил — дважды на нем сыграл, в плей-офф засветился, голевых действий со второй попытки набрал. Замахиваться на какие-то решающие стадии со сборной Польши было бы чересчур амбициозно.

Но хочется ведь напоследок пошуметь, в третий раз ощутить несравнимую атмосферу главного турнира на свете. Тем более форвард до сих пор, в 37 лет, оказывает колоссальное влияние на результаты команды. В отборе Левандовски поучаствовал в половине забитых мячей своей сборной, оформив 4+3 в семи встречах. Для первой строчки не хватило, потому что Нидерланды пролетели дистанцию без единого поражения, а поляки неудачно съездили в Хельсинки в июне — единственный тур, пропущенный Робертом.

Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и&nbsp;Доминик Собослаи.Они точно не приедут на ЧМ-2026. Хвича, Осимхен, Собослаи и еще семь звезд

Польше не привыкать пробиваться на ЧМ через стыки. В Катар тоже доехали таким путем. Правда, без полноценной конкурентной борьбы — именно эта команда должна была стать соперником сборной России. Но в итоге пришлось биться только со Швецией, которую обыграли 2:0 — с голом, кстати, Левандовски. Спустя четыре года одной победы будет недостаточно. Сначала полякам предстоит принять Албанию, а затем сразиться с лучшим из пары Швеция — Украина.

Арда Гюлер, Турция

Фото Getty Images

На удивление, сборной Турции почти четверть века не было на чемпионате мира — с того самого бронзового захода в 2002 году. Да она вообще всего дважды участвовала в турнире, ранее была еще поездка в 1954-м. И все! Шокирует, что команда и не приближалась практически к попаданию в список участников — лишь раз пробивалась в стыки, но проиграла Швейцарии 20 лет назад.

В&nbsp;Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в&nbsp;Европе.Италия сыграет с Северной Ирландией, Турция — с Румынией: результаты жеребьевки стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026

К сегодняшнему дню у турков выросло восхитительное поколение с Кенаном Йылдызом, Джаном Узуном и прочими. Но главные надежды, безусловно, возлагаются на Арду Гюлера. С появлением в «Реале» Хаби Алонсо полузащитник заметно спрогрессировал и превратился в ключевую фигуру на поле. А талант вопросов в принципе никогда не вызывал. Пора решать и в национальной команде. Превзойти испанцев в группе изначально казалось невыполнимой задачей, поэтому стыки провалом не назвать, но дальше права на ошибку нет.

Понятно, что в случае провала в матче с Румынией или Словенией/Косово в будущем Гюлеру обязательно подвернется еще не один шанс заскочить на ЧМ. К тому же Арда старается — с одним забитым мячом и тремя ассистами он стал вторым среди турков по «гол + пас» в отборе. Первый — Хакан Чалханоглу. И вот у него времени остается не слишком много. К старту следующего турнира ему исполнится 36 лет. Сплав молодости и опыта выглядит перспективно.

Александер Исак и Виктор Дьекереш, Швеция

Фото Getty Images

Тут поколение тоже на зависть любой сборной не из числа грандов. Эланга, Бергваль, Ларссон, Хин — вот вам уже 165 миллионов евро по версии Transfermarkt. А ведь спереди располагается парочка, которая увеличивает ценник более чем вдвое. Один 140-миллионный Исак занимает девятое место в списке самых дорогих футболистов планеты. А Дьекереш, хоть и стоит практически вдвое дешевле, делает атаку по-настоящему элитной, дополняя звездность Александера собственным блеском.

И вот такая команда с гениальными форвардами набрала унизительные для самой себя два очка в квалификации, закончив цикл на последнем месте в группе. Ноль побед, четыре гола, среди которых ноль на счету вышеназванного дуэта, и право возиться в стыках благодаря хорошему выступлению в Лиге наций — и то в дивизионе С.

Очевидно, шведы в затяжном кризисе. Ни 26-летний Исак, ни 27-летний Дьекереш не знают, каково играть на чемпионате мира, — в 2018-м, когда Швеция в последний раз запрыгивала на турнир, они и близко не подобрались к нынешнему статусу. В 2025 году у них один гол за сборную на двоих. Предпосылок для ренессанса не наблюдается. Если каким-то магическим образом удастся триумфально пройтись по стыковым матчам — объяснения, кроме чуда, не найдется. Причем чуда не вполне заслуженного при любых раскладах.

Кристиан Эриксен, Дания

Фото Getty Images

Задержимся в Скандинавии. Датчане остановились в секундах от прямого выхода на американский турнир, но два мяча от Шотландии в добавленное время последнего тура отправили сборную Брайана Римера в стыки. Слегка сенсационный исход, ведь в предыдущих пяти матчах Дания пропустила меньше, чем за полтора с лишним часа от британцев. И проиграла впервые за восемь месяцев.

Конечно, в составе есть футболисты, скажем так, поактуальнее Эриксена: Хейлунн, Доргу, Юльманн. Но уровень значимости Кристиана вперемешку с его мастерством множит конкуренцию по части звездности на ноль. Пусть он мало играет, не отличается голами или ассистами и в целом планомерно двигается к завершению карьеры — как же хочется увидеть полузащитника на четвертом для него ЧМ.

Вроде страшный эпизод с остановкой сердца давно в прошлом, но любые успехи датчанина всегда будут радовать каждого зрителя вне зависимости от предпочтений. Сборную ждут встречи с Северной Македонией и, в идеальном мире, Ирландией или Чехией. Есть все шансы отобраться.

Сборная Италии

Фото Getty Images

Ровно за Швецией и Данией ставим итальянцев — простите, поклонники «Скуадры адзурры», за болезненные флешбэки из 2004 года. Здесь сложно выделить одного наиболее яркого и известного человека, потому что раздевалка переполнена селебрити: Доннарумма, Барелла, Бастони, Димарко, даже Гаттузо. Да, концентрация знаменитостей не такая, как лет 15-20 назад, но все равно предельно сияющий набор исполнителей.

Италия сыграет с&nbsp;Северной Ирландией в&nbsp;стыковых матчах&nbsp;ЧМ 2026.«Пропуск третьего подряд чемпионата мира мог бы пойти на пользу нашему футболу». Почему в Италии опасаются матча с Северной Ирландией

Тем поразительнее, как у Италии обстоят дела с чемпионатами мира. Ноль матчей в плей-офф с 2006 года и два пропущенных розыгрыша подряд совсем не вяжутся с имиджем сильной сборной, которая недавно забирала золото Евро. В Россию ее не пустили Испания в группе и Швеция в стыках, в Катар — Швейцария и Северная Македония соответственно. Теперь образ первого палача примерила Норвегия, а на роль второго претендуют Северная Ирландия, Уэльс и Босния.

Тревожнее всего, что команда Гаттузо совершенно не внушает страха, не заставляет дрожать перед размерами величия. В решающие моменты итальянцы снова не знают, как доставить мяч к чужим воротам, и сваливаются в примитив. Третий провал кряду, особенно с учетом расширения ЧМ, будет предательски походить на позор. Настолько, что им, наверное, и будет.

Эдин Джеко, Босния и Герцеговина

Фото Getty Images

«Было бы невероятно попасть на чемпионат мира. Каждый футболист об этом мечтает, а для меня на данном этапе карьеры особенно важно снова испытать это», — говорил нападающий в сентябре 2025-го, когда его Босния шла по отбору с максимальным результатом. В том же интервью Джеко сказал, что его команде вполне по силам закончить цикл на первом месте, но поражение от Австрии и откровенно лишняя ничья с Кипром порушили планы.

39-летний Эдин, уже, к слову, игравший и забивавший на ЧМ в 2014 году, с пятью мячами занял восьмое место в списке бомбардиров прошедшей квалификации. Форвард открыто заявляет, что не думает об уходе из футбола, подкрепляя слова фантастической формой и достижениями — осенью стал самым возрастным автором гола в истории Лиги конференций.

Италия попала в&nbsp;стыковые матчи ЧМ-2026, сборная Кюрасао отобралась на&nbsp;турнир.Система отбора на чемпионат мира несправедлива. Вот что с ней не так

Возможно, самый недооцененный нападающий современности рвется к лебединой песне. Представьте, как он в 40 лет тащит Боснию хотя бы в 1/16 финала. Классно же! Но для начала нужно вырваться из стыкового квартета. Джеко достоин громкого финального аккорда. И он точно сделает все, чтобы таковой прозвучал ближайшим летом за океаном.

Александер Исак
Виктор Дьекереш
Кристиан Эриксен
Роберт Левандовски
Сборная Италии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Швеции по футболу
Арда Гюлер
