Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ Роналду получил прямую красную карточку в матче Ирландия — Португалия

Еще и проиграли. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин) Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Теперь 40-летний форвард рискует пропустить старт турнира — если его команда туда вообще попадет. Какая глупость Для португальцев выезд в Ирландию сразу не задался — хозяева забили два мяча в первом тайме. Дубль оформил Трой Пэрротт — нападающий АЗ отличился на 17-й и 45-й минутах. На 59-й минуте проблемы португальцев усугубились — Роналду зачем-то ударил локтем в спину защитника ирландцев Дару О`Ши. Сначала арбитр Гленн Нюберг показал Криштиану желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил звездного форварда. Интересно, что за несколько минут до удаления португалец троллил болельщиков хозяев, изображая плач — те позднее ответили ему тем же. Уходя с поля, Криштиану был явно разочарован. Фото Reuters Для Роналду это далеко не первый случай — ранее он удалялся 12 раз на клубном уровне, в том числе восемь — напрямую. Но вот за сборную это дебютная красная карточка за 226 матчей. Удивительное событие. ЧМ под угрозой? Роналду удалился максимально не вовремя — за тур до конца отборочного турнира. В случае длительной дисквалификации португалец рискует пропустить не только решающую встречу против Армении 16 ноября, но и старт чемпионата мира-2026. Кстати, история хорошо знакома российским болельщикам — похожий случай произошел в 2007 году с Андреем Аршавиным. Правда, с нападающим сборной России было хуже — он удалился в последнем матче отбора на чемпионат Европы против Андорры (1:0) и потому пропустил сразу две встречи финальной стадии. С Испанией (1:4) и Грецией (1:0) команда Гуса Хиддинка играла без своего капитана. С Роналду история может повториться. Но для этого команде Роберто Мартинеса надо попасть на ЧМ. После поражения от Ирландии сделать это будет чуть сложнее — расклады в группе накануне последнего тура пограничные.

В целом ситуация вроде бы благоприятная для Португалии — ей предстоит играть с Арменией дома, пока конкуренты будут разбираться между собой. Но математически у Роналду и товарищей есть шанс не получить прямую путевку. Не лучшая картина для Криштиану — тем более он никак не сможет помочь своей сборной.



_SpM_ Ну тут автор перегнул. Вряд ли Португалия проиграет или не сможет выиграть у Армении, причем они еще и играют дома. 15.11.2025

teKilla только будет смотреть чм по телеку, в отличие от португальской семёрки 15.11.2025

Док Дебилы, дятлы - а я вот считаю, что без Роналду порты действительно играют лучше, интересней, разнообразней. Иди лучше царапай как Мбаппе засрал Париж, долбоеп. И единственный титул в роналдувскую эпоху португальцы добыли когда Кристиану сломался в финале и команда без него раскрепостилась, расслабилась и реально стала играть намного разнообразней. Не видеть этого может только роналдуголовый дятел. При том, что я не поклонник Месси и считаю португальца более мастеровитым. 15.11.2025

Генри Форд Вообще очень глупый регламент ФИФА не обнулять наказания перед финальным турниром. Можно было переносить дисквалификации на следующий отбор. 14.11.2025

александр н мах на работу как таковую он лет десять тому мог забить. тут же не в деньгах смысл) 14.11.2025

Инсайды 100% !! ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 14.11.2025

Фирсыч 25 быков, ты кто? 14.11.2025

Инсайды 100% !! Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 14.11.2025

Шава. плохо оренировался, надо было брать уроки мастерства у Криштиано :) 14.11.2025

Фирсыч У Месси нервы лучше? 14.11.2025

Фирсыч Отдыхать и развлекаться он может сейчас. 14.11.2025

рustot Пора Криштиану Роналду на покой, нервы не к чёрту 14.11.2025

Строгий-но-справедливый Плохая новость для Роналду, но хорошая для команды. Криш стал балластом, тормозящим игру креативной команды португальцев. 14.11.2025

Симон Вирсаладзе Это трансег 14.11.2025

Симон Вирсаладзе Месси закулистный интриган просто, напоказ мало что делает 14.11.2025

Симон Вирсаладзе Какой-то наброс. Шансы португалов не обыграть армян примерно такие же, как у 90-летней бапки самостоятельно родить. И с чего вдруг КриРо получит длительную дискву? 14.11.2025

shpasic а с ним до этого матча в группе они набрали 10 очков в 4 матчах? 14.11.2025

h r Прогнозы футбoльных матчей infostavki.ru 14.11.2025

RobertH Уровень игрока теперь определяют по одному матчу? Далеко пойдёте, товарищ! А я бы заглянул просто в статистику. Вот просто, не углубляясь. Португалия - Венгрия. Роналду два мяча. Армения - Португалия. Роналду два мяча. Венгрия - Португалия. Роналду один мяч. Португалия - Ирландия. Гол Невеш, Роналду ассист. Правда без него лучше? 14.11.2025

Stilet525 Ираландская семерка оказалась на голову выше португальской. 14.11.2025

Stilet525 Даже по этой игре в равных составах с Роналду португальцы проиграли отрезок 0:2, а без него в меньшинстве сыграли по нулям. 14.11.2025

Stilet525 Ненужный матч? А стату на ком набивать? 14.11.2025

RobertH Чувиха, что ж вас там всех на Неве так прёт в гомосятину? Здеть на чела, не зная его, может только или клиническая дебилка, или латентная, а может и нет, лесбиянка! 14.11.2025

RobertH Не перестаю удивляться. Роналду забивал практически в каждом матче и текущего отбора. Но какие - то умники продолжают с упортсвом дятлов утверждать, что без Роналду сборная играет лучше. Специалисты? Аналитики? Доказательства? Статистика? Не? Просто поп**деть? Спросите у португальцев, что они думают об этом. Португалия без вариантов будет на чемпионате. К чему все эти теории? Насчёт удаления. Такие игроки, как Роналду просто так локтем не бьют. Пересмотрите матч. О'Ши весь матч дёргал и провоцировал Роналду, а тут ещё и игра не пошла. Самое смешное, что Роналду обгаживают не знатоки футола, а поклонники Месси. Это уровень дебилизма... 14.11.2025

Джек Воробей Как сразу радостно активизировались поклонники аргентинца.. особенно, с плохой памятью. Ну, сорвался, бывает. зато как изящно валялся сбитый, правда, плохо понимая, как изобразить смертельные муки от удара в спину. Обычно тренируют показывать ноги и лицо... 14.11.2025

blue-white! Нах ему работать, он самый богатый футболист мира?! Будет отдыхать и развлекаться... 14.11.2025

blue-white! Нарцисс, что с него взять?! Без него португалам будет лучше. Прошло его время... 14.11.2025

Diman_madridista Да, тоже думаю что найдут "смягчающие обстоятельства" и финальный турнир он начнет с первого матча. Для Инфантино на первом, втором и третьем месте пиар, приторный блеск, мишура, а потом уже правила и установившиеся традиции 14.11.2025

Oleg Krymov Думаешь, попросили это все у шотландцев? 14.11.2025

Иванова Кира Как там криш говорил, что он знойный красавчик мужчинка, мечта пидорасов)) Да ещё с мильярдом)):joy::rofl::moneybag: 14.11.2025

Армеец Нам бы в сборную России такого "лишнего"!!!! 14.11.2025

Иванова Кира Надеюсь что ирландцы подарили кристинке килт в горошек и волынку чтобы он под её звуки плакал... 14.11.2025

За спорт! Чё-то нервные все такие стали. 14.11.2025

Belousov Что-то не помню чтобы Месси так позволял себе хамить болельщикам. По хорошему тут от 2 до 4 матчей дисквалификации. Но Инфантино быстро поменяет правила что это быдло трамвайное минимум пропустил. 14.11.2025

vladmad_75 Че там сложного? Обыграть мертвейших армян? Выйдут на ЧМ и без К7. Конечно поступок Кришитиану не красит, но и вряд ли будет дисква в 2 матча. Для оргов ЧМ это как серпом по яйкам ) Так что всё будет нормально. А если сборная Португалии не сможет обыграть армян, то что тогда они собираются делать на ЧМ? А так К7 избавил себя от ненужного ему матча ))) 14.11.2025

александр н мах криш действительно таким был всегда. сначала избалованный нервный юноша. теперь такой же мужчина, преклонных (для футбола) лет. но всё искупает его потрясающая преданность футболу и бешенная работоспособность. я честно даже не представляю что он будет делать "после футбола". тренером я себе его плохо представляю. хотя без работы конечно не останется)))) 14.11.2025

korkodil Выезд не задался уже когда он начал рот открывать перед матчем. Нес какую-то чушь. 14.11.2025

Trezvy Без нарцисса команда только лучше будет играть, у Армении дома португальцы выиграют. 14.11.2025

Кариока_двойка. Без Роналду будет только лучше Португалии, и это было заметно уже давно, что он обуза для сборной. Уже как только он ушел в свой Хиляль, он сразу же сдал. А сейчас спустя несколько лет и подавно лишний в сборной. 14.11.2025

hottie Ничего страшного не произошло. Без Роналду сыграют 1й матч на ЧМ. Там всего-то надо не проиграть Армении. Ничья правда тоже 1е место не совсем гарантиурет, но вряд ли Венгрия с разницей в +4 обыграет Ирландию. А так побеждать дома потерявших все шансы ар и не париться. 14.11.2025