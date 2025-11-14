Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 01:15

Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Роналду получил прямую красную карточку в матче Ирландия — Португалия
Артем Белинин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Еще и проиграли.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:0
Португалия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Теперь 40-летний форвард рискует пропустить старт турнира — если его команда туда вообще попадет.

Какая глупость

Для португальцев выезд в Ирландию сразу не задался — хозяева забили два мяча в первом тайме. Дубль оформил Трой Пэрротт — нападающий АЗ отличился на 17-й и 45-й минутах.

На 59-й минуте проблемы португальцев усугубились — Роналду зачем-то ударил локтем в спину защитника ирландцев Дару О`Ши. Сначала арбитр Гленн Нюберг показал Криштиану желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил звездного форварда.

Интересно, что за несколько минут до удаления португалец троллил болельщиков хозяев, изображая плач — те позднее ответили ему тем же.

Уходя с поля, Криштиану был явно разочарован.

Фото Reuters

Для Роналду это далеко не первый случай — ранее он удалялся 12 раз на клубном уровне, в том числе восемь — напрямую. Но вот за сборную это дебютная красная карточка за 226 матчей. Удивительное событие.

ЧМ под угрозой?

Роналду удалился максимально не вовремя — за тур до конца отборочного турнира. В случае длительной дисквалификации португалец рискует пропустить не только решающую встречу против Армении 16 ноября, но и старт чемпионата мира-2026.

Кстати, история хорошо знакома российским болельщикам — похожий случай произошел в 2007 году с Андреем Аршавиным. Правда, с нападающим сборной России было хуже — он удалился в последнем матче отбора на чемпионат Европы против Андорры (1:0) и потому пропустил сразу две встречи финальной стадии. С Испанией (1:4) и Грецией (1:0) команда Гуса Хиддинка играла без своего капитана.

С Роналду история может повториться. Но для этого команде Роберто Мартинеса надо попасть на ЧМ. После поражения от Ирландии сделать это будет чуть сложнее — расклады в группе накануне последнего тура пограничные.


В целом ситуация вроде бы благоприятная для Португалии — ей предстоит играть с Арменией дома, пока конкуренты будут разбираться между собой. Но математически у Роналду и товарищей есть шанс не получить прямую путевку. Не лучшая картина для Криштиану — тем более он никак не сможет помочь своей сборной.

42

  • _SpM_

    Ну тут автор перегнул. Вряд ли Португалия проиграет или не сможет выиграть у Армении, причем они еще и играют дома.

    15.11.2025

  • teKilla

    только будет смотреть чм по телеку, в отличие от португальской семёрки

    15.11.2025

  • Док

    Дебилы, дятлы - а я вот считаю, что без Роналду порты действительно играют лучше, интересней, разнообразней. Иди лучше царапай как Мбаппе засрал Париж, долбоеп. И единственный титул в роналдувскую эпоху португальцы добыли когда Кристиану сломался в финале и команда без него раскрепостилась, расслабилась и реально стала играть намного разнообразней. Не видеть этого может только роналдуголовый дятел. При том, что я не поклонник Месси и считаю португальца более мастеровитым.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    Вообще очень глупый регламент ФИФА не обнулять наказания перед финальным турниром. Можно было переносить дисквалификации на следующий отбор.

    14.11.2025

  • александр н мах

    на работу как таковую он лет десять тому мог забить. тут же не в деньгах смысл)

    14.11.2025

  • Фирсыч

    25 быков, ты кто?

    14.11.2025

  • Шава.

    плохо оренировался, надо было брать уроки мастерства у Криштиано :)

    14.11.2025

  • Фирсыч

    У Месси нервы лучше?

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Отдыхать и развлекаться он может сейчас.

    14.11.2025

  • рustot

    Пора Криштиану Роналду на покой, нервы не к чёрту

    14.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Плохая новость для Роналду, но хорошая для команды. Криш стал балластом, тормозящим игру креативной команды португальцев.

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Это трансег

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Месси закулистный интриган просто, напоказ мало что делает

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какой-то наброс. Шансы португалов не обыграть армян примерно такие же, как у 90-летней бапки самостоятельно родить. И с чего вдруг КриРо получит длительную дискву?

    14.11.2025

  • shpasic

    а с ним до этого матча в группе они набрали 10 очков в 4 матчах?

    14.11.2025

  • RobertH

    Уровень игрока теперь определяют по одному матчу? Далеко пойдёте, товарищ! А я бы заглянул просто в статистику. Вот просто, не углубляясь. Португалия - Венгрия. Роналду два мяча. Армения - Португалия. Роналду два мяча. Венгрия - Португалия. Роналду один мяч. Португалия - Ирландия. Гол Невеш, Роналду ассист. Правда без него лучше?

    14.11.2025

  • Stilet525

    Ираландская семерка оказалась на голову выше португальской.

    14.11.2025

  • Stilet525

    Даже по этой игре в равных составах с Роналду португальцы проиграли отрезок 0:2, а без него в меньшинстве сыграли по нулям.

    14.11.2025

  • Stilet525

    Ненужный матч? А стату на ком набивать?

    14.11.2025

  • RobertH

    Чувиха, что ж вас там всех на Неве так прёт в гомосятину? Здеть на чела, не зная его, может только или клиническая дебилка, или латентная, а может и нет, лесбиянка!

    14.11.2025

  • RobertH

    Не перестаю удивляться. Роналду забивал практически в каждом матче и текущего отбора. Но какие - то умники продолжают с упортсвом дятлов утверждать, что без Роналду сборная играет лучше. Специалисты? Аналитики? Доказательства? Статистика? Не? Просто поп**деть? Спросите у португальцев, что они думают об этом. Португалия без вариантов будет на чемпионате. К чему все эти теории? Насчёт удаления. Такие игроки, как Роналду просто так локтем не бьют. Пересмотрите матч. О'Ши весь матч дёргал и провоцировал Роналду, а тут ещё и игра не пошла. Самое смешное, что Роналду обгаживают не знатоки футола, а поклонники Месси. Это уровень дебилизма...

    14.11.2025

  • Джек Воробей

    Как сразу радостно активизировались поклонники аргентинца.. особенно, с плохой памятью. Ну, сорвался, бывает. зато как изящно валялся сбитый, правда, плохо понимая, как изобразить смертельные муки от удара в спину. Обычно тренируют показывать ноги и лицо...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Нах ему работать, он самый богатый футболист мира?! Будет отдыхать и развлекаться...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Нарцисс, что с него взять?! Без него португалам будет лучше. Прошло его время...

    14.11.2025

  • Diman_madridista

    Да, тоже думаю что найдут "смягчающие обстоятельства" и финальный турнир он начнет с первого матча. Для Инфантино на первом, втором и третьем месте пиар, приторный блеск, мишура, а потом уже правила и установившиеся традиции

    14.11.2025

  • Oleg Krymov

    Думаешь, попросили это все у шотландцев?

    14.11.2025

  • Иванова Кира

    Как там криш говорил, что он знойный красавчик мужчинка, мечта пидорасов)) Да ещё с мильярдом)):joy::rofl::moneybag:

    14.11.2025

  • Армеец

    Нам бы в сборную России такого "лишнего"!!!!

    14.11.2025

  • Иванова Кира

    Надеюсь что ирландцы подарили кристинке килт в горошек и волынку чтобы он под её звуки плакал...

    14.11.2025

  • За спорт!

    Чё-то нервные все такие стали.

    14.11.2025

  • Belousov

    Что-то не помню чтобы Месси так позволял себе хамить болельщикам. По хорошему тут от 2 до 4 матчей дисквалификации. Но Инфантино быстро поменяет правила что это быдло трамвайное минимум пропустил.

    14.11.2025

  • vladmad_75

    Че там сложного? Обыграть мертвейших армян? Выйдут на ЧМ и без К7. Конечно поступок Кришитиану не красит, но и вряд ли будет дисква в 2 матча. Для оргов ЧМ это как серпом по яйкам ) Так что всё будет нормально. А если сборная Португалии не сможет обыграть армян, то что тогда они собираются делать на ЧМ? А так К7 избавил себя от ненужного ему матча )))

    14.11.2025

  • александр н мах

    криш действительно таким был всегда. сначала избалованный нервный юноша. теперь такой же мужчина, преклонных (для футбола) лет. но всё искупает его потрясающая преданность футболу и бешенная работоспособность. я честно даже не представляю что он будет делать "после футбола". тренером я себе его плохо представляю. хотя без работы конечно не останется))))

    14.11.2025

  • korkodil

    Выезд не задался уже когда он начал рот открывать перед матчем. Нес какую-то чушь.

    14.11.2025

  • Trezvy

    Без нарцисса команда только лучше будет играть, у Армении дома португальцы выиграют.

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Без Роналду будет только лучше Португалии, и это было заметно уже давно, что он обуза для сборной. Уже как только он ушел в свой Хиляль, он сразу же сдал. А сейчас спустя несколько лет и подавно лишний в сборной.

    14.11.2025

  • hottie

    Ничего страшного не произошло. Без Роналду сыграют 1й матч на ЧМ. Там всего-то надо не проиграть Армении. Ничья правда тоже 1е место не совсем гарантиурет, но вряд ли Венгрия с разницей в +4 обыграет Ирландию. А так побеждать дома потерявших все шансы ар и не париться.

    14.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    злобная агрессивная плакса. фу таким быть.

    14.11.2025

