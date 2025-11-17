Отсутствие Криштиану Роналду, которого иногда становится слишком много, — совсем не проблема. Да, капитан всегда в центре внимания и на него смотрит весь мир, но без 40-летней легенды Португалия может быть более сбалансированной и разнообразной. И задачу выхода на ЧМ команда Роберто Мартинеса решила уверенно. Португальцы добились главного в таких матчах — забили быстрый гол, автором которого после стандарта стал отличившийся на добивании Ренату Вейга.
Да, Армения восстановила равновесие, когда Ранос прорвался по правому флангу и прострелил на Сперцяна, который в площади ворот опередил Нелсона Семеду. Но довольно быстро все встало на свои места. За две минуты гости пропустили дважды. Сначала Серобян отдал пас к своим воротам, который был перехвачен Гонсалу Рамушем. Потом сработал агрессивный прессинг, и с линии штрафной в нижний угол выстрелил Жоау Невеш. А в конце первого тайма он же показал, что классно забивать со штрафных могут не только почти приватизировавший это право в сборной Роналду или Бруну Фернандеш, которому в воскресенье перешло право на исполнение пенальти.
К точке полузащитник «МЮ» подходил дважды, а в интервале между двумя 11-метровыми отличился с игры — после классной двухходовки с наконец-то получившим возможность выйти в старте Рамушем. Для Фернандеша это четвертый хет-трик в карьере и первый в сборной! Также не было «трюков со шляпой» на таком уровне у Жоау Невеша. Сколько же скрытых талантов открылось в Португалии в отсутствие Роналду! Но главное, что сборная едет на ЧМ седьмой раз подряд, а более впечатляющими сериями в Европе могут похвастаться только Германия, Испания и Франция.
Сначала создавалось впечатление, что Ирландия растратила все силы и эмоции на победу над Португалией в прошлом туре. «Парни в зеленом» были прижаты к своим воротам и пропустили в результате розыгрыша углового и классной подачи Собослаи на нырнувшего за мячом Лукача. Однако гости не только пришли в себя, но и довольно быстро заработали пенальти, который реализовал Пэрротт. Ирландцы обязаны были действовать смело, так как их устраивала только победа. Однако и Венгрия не собиралась довольствоваться синицей в руках и играть на ничью.
Варга снова привел стадион в восторг, внутри радиуса штрафной приняв фланговую подачу, и вторым касанием с лета запустил мяч в верхний угол. А в роли ассистента снова выступил представитель «Ливерпуля» — Керкез. Венгры не раз могли увеличить свое преимущество, но в итоге ошиблись с офсайдом и позволили Пэрротту продлить свою результативную серию. Ирландии нужен был еще один гол. В горячей концовке ее оставил в игре Келлехер, который пополнил коллекцию сейвов и не дал забить Собослаи.
А Дибус, казалось, сделал главное спасение дня, когда в добавленное арбитром время остановил удар в упор. Однако на шестой компенсированной минуте тянувшийся к мячу Пэрротт стал героем Ирландии. Воспитанник «Тоттенхэма» после скитаний по низшим английским лигам нашел себя в голландском АЗ. Его пять ноябрьских голов за сборную — настоящее откровение. «Парни в зеленом» в стыках, а Венгрия не может выйти на ЧМ с 1986 года.
Группа F
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
20-7
|
13
|
2. Ирландия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
9-7
|
10
|
3. Венгрия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
11-10
|
8
|
4. Армения
|
6
|
1
|
0
|
5
|
3-19
|
3
Исландия, догнав украинцев по итогам прошлого тура, все-таки уступила в схватке за попадание в стыки. Хотя был отрезок второго тайма, когда островитяне были ближе к успеху. Ключевой момент игры — стандарт, после которого Пальссон бил головой с линии площади ворот, но его удар парировал Трубин. В концовке же Гуцуляк сначала подрезал мяч в район дальней штанги на открывшего счет Зубкова, а потом забил сам.
В субботу сумели удивить сборные Казахстана и Белоруссии, добившиеся ничьих соответственно с Бельгией и Данией. Сутки спустя их примеру пытался последовать Азербайджан, который быстро огорчил французов. У Дашдамирова получился идеальный прострел на Дадашова. Дебютировавший в воротах «Трехцветных» Шевалье пропустил свой первый мяч на таком уровне уже на 4-й минуте! Но это далеко не рекорд: меньше чем через минуту с момента премьеры в сборной больше века назад — в 1923 году — капитулировал Шарль Бертело.
Однако к перерыву Франция уже вела в счете, и самым активным в ее составе оказался Гюсто. Защитник «Челси» выполнил навес на сравнявшего счет Матета, а потом сделал результативную скидку на впервые забившего за сборную Аклиуша. Кроме того, удар Гюсто не стал результативным из-за контакта мяча с рукой Нкунку. Арбитр до перерыва отменил два гола гостей, и только третья проверка ВАР признала законность успеха. Однако Кефрен Тюрам так и не открыл счет мячам в национальной команде — в протокол попал автогол азербайджанского голкипера.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
6
|
5
|
1
|
0
|
16-4
|
16
|
2. Украина
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-11
|
10
|
3. Исландия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
13-11
|
7
|
4. Азербайджан
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-16
|
1
Никаких чудес в Милане, само собой, не случилось, и Норвегия едет на ЧМ впервые с 1998 года. Чтобы в полной мере оценить уровень ожиданий данного успеха в скандинавской стране, достаточно сказать, что на том турнире играл нынешний главный тренер сборной Столе Сольбаккен. А можно пошутить, что требовалось время, чтобы выросли дети одного из предыдущих ярких поколений. Сейчас в сборной играют Холанн, Торстведт и Серлот — сыновья выступавших на мировых чемпионатах 90-х футболистов. А у Берга в национальной команде играли отец, дядя и дед!
Зато Холанн теперь знает, кто такой Пио Эспозито, потому что он на домашней арене открыл счет ударом с разворота после паса одноклубника по «Интеру» Димарко. Гол Франческо вполне вписывался в идеальный план — забивать каждые десять минут и выиграть с нужным счетом 9:0. Однако продолжения не последовало, а во втором тайме Нуса, раскачав финтами Ди Лоренцо, закрутил мяч в угол.
Оформил же первое поражение Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера сборной Италии Холанн, который выстрелил дуплетом за три минуты. Особенно красив был победный удар с лета с подачи Бобба. Заодно Эрлинг повторил рекорд Левандовски по голам в одном отборочном цикле (16). Полным же унижением выглядел четвертый гол от Странда Ларсена. Разгромленная «Скуадра адзурра» отправляется в стыки, где она спотыкалась два раза подряд — в отборах на ЧМ-2018 (против Швеции) и ЧМ-2022 (против Северной Македонии).
Группа I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Норвегия
|
8
|
8
|
0
|
0
|
37-5
|
24
|
2. Италия
|
8
|
6
|
0
|
2
|
21-12
|
18
|
3. Израиль
|
8
|
4
|
0
|
4
|
19-20
|
12
|
4. Эстония
|
8
|
1
|
1
|
5
|
8-21
|
4
|
5. Молдавия
|
8
|
0
|
1
|
7
|
5-32
|
1
Англичане провели самый скромный тайм под началом Томаса Тухеля, к перерыву наиграв всего на 0,29 xG. И все же голевой талант Кейна обеспечил «Трем львам» стопроцентный результат по итогам отборочного турнира и рекордную — одиннадцатую подряд — победу в турнирных матчах. Для начала Харри отличился после углового в исполнении Сака, а потом замкнул прекрасную подачу Рэшфорда. 22:0 — потрясающее соотношение мячей даже с поправкой на уровень соперников по группе. Однако данный показатель во вторник может перекрыть Испания, у которой сейчас пять побед с суммарным счетом 19:0. А прежде за всю историю отборочных турниров в Европе все матчи всухую выигрывала только Югославия перед ЧМ-1954, но она провела всего четыре встречи.
Новый главный тренер Сербии Велько Паунович отказался от наработок своего предшественника Драгана Стойковича и перестраивает команду на игру с четверкой защитников. А так как у зенитовца Эраковича есть необходимый опыт, он получил место на правом фланге. Вот только поначалу у собственных ворот «Белые орлы» играли кошмарно. Быстро пропустили, и если бы не спасения Райковича, все было бы совсем печально. Но атака все компенсировала, а проведенные в перерыве замены помогли перевернуть игру. Оба гола на счету джокеров, включая впервые забившего за сборную Александера Станковича — сына экс главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Группа K
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
8
|
8
|
0
|
0
|
22-0
|
24
|
2. Албания
|
8
|
4
|
2
|
2
|
7-5
|
14
|
3. Сербия
|
8
|
4
|
1
|
3
|
9-10
|
13
|
4. Латвия
|
8
|
1
|
2
|
5
|
5-15
|
5
|
5. Андорра
|
8
|
0
|
1
|
7
|
3-16
|
1
blue-white!
Даже фареры добились прогресса и им чутка не хватило до стыков...
17.11.2025
blue-white!
Нынешнее поколение итальяшек не идет ни в какое сравнение с поколением 90-х и 0-х. Нынешнее не сильнее нашх ногомячистов, и не надо валить все на тренера...
17.11.2025
Maxim Feduskin
17.11.2025
Sukkulent
Гаттузо крут! )))
17.11.2025
Случайно здесь
Разные судьбы северных сборных в последние годы. Дания и Норвегия добились прогресса, Швеция деградировала.
17.11.2025
DaviT MosKv
Эх Гаттузо ты Дженаро... и зачем так много говорил перед игрой. все плохо
17.11.2025
bvp
Пэрротт затащил Ирландию в стыки.
17.11.2025
Slim Tallers
В каждой корзине по 4 команды,а не по одной-две. И если приводишь корзины,то делай это правильно. 1-я корзина - Италия,Турция,Украина,Польша 2-я корзина - Уэльс,Шотландия,Словакия,Чехия 3-я корзина - Ирландия,Албпния,Босния,Косово 4-я корзина - Швеция,Рцумыния,С.Македония,С.Ирландия Далее 1-я корзина играет с 4-й,2-я с 3-й. А после победители из пар 1и 4 корзин против победителей 2 и 3 корзин.
17.11.2025
blue-white!
17.11.2025
Купер/Canadec/
Итальяшек развалили всякие Спалетти...
17.11.2025
blue-white!
Сейчас в Италии нет игроков уровня Баджо, Раванелли, Виалли, Мальдини, Неста и т.д, а нынешнее поколение со своими Барелами, Фратези и Эспозито выглядит как издевка.. Вот реально, не смотря на то, что я часто смотрю серию А, я и половину нынешней сборной не назову, в отличии от 90-х, когда видел этих игроков только на ЧМ и ЧЕ, но тем не менее знал почти все топ-сборные наизусть...
17.11.2025
blue-white!
Венгры с 1986 не были на ЧМ, после 6-0 от советской сборной уже 40 лет не могут придти в себя. Ну это конечно шутка. На самом деле у венгров сейчас неплохое поколение, ну и оно не смогло отобраться на ЧМ из 48 участников! Но всё же главное разочарование этого отбора братья сербы. Теперь даже не знаю за кого болеть в финальной части, видимо за Кюрасао и Иорданию. Ах да, про узбеков забыл, буду за них. Ну а итальяшки могут пролететь мимо 3-го ЧМ, что даже с нами такого не случалось...
17.11.2025
echo2011
Бедный Сперцян...
17.11.2025
Топотун
17.11.2025
Робин из Локсли
17.11.2025
Товарищ Майор
17.11.2025
... и это пройдет
В Баку должны устроить праздник типа "День Португалии".
17.11.2025
Chester_9
17.11.2025
... и это пройдет
Человек, употребляющий термин "укросвиньи", вполне достоин звания "русская свинья", ну или родом с 95-го региона.
17.11.2025
Артемон Доберманов
.История с Италией еще раз напоминание ,что увлекаться псевдоигровыми схематозами себе дороже.не в схемах дело.
17.11.2025
Топотун
17.11.2025
Топотун
Помню когда Норвегию за людей не считали. Топа Первый.
17.11.2025
Haiaxi
Италия "обязана"попасть на шведов)
17.11.2025
Scallagrim
Что, горит пукан, патриотик?
17.11.2025
Юрий Влк.
Притапливаю чуток за Италию со времен Роберто Баджо...и очень печально видеть, как 4х кратные чемпионы мира и недавние чемпионы Европы превратились в полные убогие ничтожества...увы!
17.11.2025
Рабинеришко
судя по дизлайкам всем угодили 404-е
17.11.2025
Kimi_
Раздавила Португалия Армению. Жуть просто.
17.11.2025
Kimi_
Чем тебе итальянцы не угодили?
17.11.2025
Висячка
Всегда знал, что на все это ведутся малообразованные и малообеспеченные группы населения.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Никак не попадут. Но, в общем-то, нынешняя сборная Италии навряд ли намного сильнее команды Реброва.
17.11.2025
kolos249
17.11.2025
Оскара Тому Харди
Пока только итальянцы из топов подвисли. Ждём Испанию,Германию,Голландию и Бельгию..
17.11.2025
Оскара Тому Харди
Спасибо тебе, добрый человек))
17.11.2025
Ferrero1981
Там нет новостей о Криштиану? Я переживаю за его эмоциональное состояние:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
17.11.2025
Так Надо
Сперцян - чемпион!))
17.11.2025
Так Надо
Англия... даже с поправкой на уровень соперников по группе." (с) Как это? а когда Сербия приезжала к нам на товарняк. писали. что эта команда - огого)
17.11.2025
Vasssya
А прочитать предыдущий комментарий грамотности не хватает?
17.11.2025
mgsermat@gmail.com
Болел за Исландию, но, увы... Пусть теперь Украина попадёт в стыках на итальянцев!
17.11.2025
Vasssya
От УЕФА Квалифицировались: Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия Вышли в раунд плей-офф (с предварительной разбивкой по корзинам): Корзина 1: Италия, Украина Корзина 2: Чехия, Ирландия Корзина 3: Албания Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Румыния В полуфиналах команды из первой корзины сыграют с командами из четвёртой, а из второй с третьей. Команды из корзин 1 и 2 инграют полуфиналы на своих полях.
17.11.2025