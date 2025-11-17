Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:30

Италия третий раз будет пробиваться на ЧМ через стыки. Кто в соперниках и когда жеребьевка?

Италия сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026
Артем Белинин
Корреспондент
Франческо Эспозито и Матео Ретеги.
Фото Global Look Press
Какое-то проклятье.

Чуда не случилось — Италия все-таки отправилась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2026. Команда Дженнаро Гаттузо дома проиграла Норвегии 1:4 в заключительном туре отборочного турнира и заняла второе место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

Последняя надежда

Итальянцы выиграли шесть из восьми матчей группы, но дважды уступили норвежцам: в стартовом и последнем туре. Первое поражение — 0:3 в Осло — стоило должности Лучано Спаллетти, а самой «Скуадре адзурре» — шансов на первое место в будущем. Да, Италия после гостевого поражения от Норвегии не оступалась, но и команда Столе Сольбаккена тоже шла без сбоев.

В итоге перед последним туром Италии недостаточно было просто побеждать — Норвегию надо было громить 9:0, чтобы сравняться с ней по очкам и пройти в финальный этап по лучшей разнице мячей (главный показатель при равенстве очков). Ключевой на этом отрезке стала сентябрьская победа Норвегии над Молдавией со счетом 11:1.

Положение Норвегии и Италии в группе I накануне последнего тура

Место

Сборная

Забитые мячи

Пропущенные мячи

Разница мячей

Очки

1

Норвегия

33

4

+29

21

2

Италия

20

8

+12

18

Само собой, никаких 9:0 не получилось. Норвежцы сами разгромили итальянцев 4:1 с дублем Холанна — и команда Гаттузо ожидаемо отправилась в стыки.

Что дальше?

Впереди у «Скуадры адзурры» непростой путь к финальному турниру. Перед ЧМ-2026 формат чуть обновили, учитывая рост количества мест: вместо 12 сборных в плей-офф сыграют 16. Из них 12 путевок достанется командам, занявшим вторые места в своих группах, еще четыре — лучшим командам в рейтинге Лиги наций-2024/25.

Всех участников поделят на четыре корзины по четыре команды, после чего путем жеребьевки составят пары для восьми полуфиналов. Известно, что представители первой корзины сыграют с четвертой, а второй — с третьей. Полуфиналы пройдут в один матч, после них — четыре финала. Победители заберут путевки на ЧМ.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

На 16 ноября (до последних матчей группового этапа) известны не все участники плей-офф.

Корзина 1

  • Италия

  • Украина

  • ???

  • ???

Корзина 2

  • ???

  • ???

  • ???

  • ???

Корзина 3

  • Ирландия

  • Албания

  • ???

  • ???

Корзина 4

  • Швеция

  • Румыния

  • Северная Ирландия

  • ???

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо.Италия мимо третьего чемпионата мира подряд — насколько велики риски? Гаттузо не справляется с главным комплексом

Вопросов много, но возможные соперники Италии по первому раунду практически известны — ими могут стать Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также либо Уэльс, либо Северная Македония.

Жеребьевка состоится уже 20 ноября. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го. Италия, как сеяная сборная, начнет плей-офф дома.

Дженнаро Гаттузо.
Фото Global Look Press

Проклятье стыков

Мысль о стыковых встречах точно не греет итальянцам душу. Для них это настоящее проклятье — команда отправляется в плей-офф на третьем отборе на ЧМ подряд.

Две предыдущие попытки в Италии предпочитают не вспоминать. В 2017 году сборная попала на Швецию — проиграла 0:1 на выезде, сыграла вничью 0:0 дома и в итоге пропустила турнир в России. В 2021-м, уже при одноматчевом формате, Италия в полуфинале уступила Северной Македонии 0:1 — и пролетела мимо Катара. Интересно, что оба обидчика последних лет могут выпасть итальянцам и теперь — Швеция уже в четвертой корзине, Северная Македония тоже может там оказаться.

Справится ли команда Гаттузо теперь или «Скуадра адзурра» не сыграет на третьем чемпионате мира подряд — пока сказать сложно. «История болезни» у итальянцев не лучшая — и, по-хорошему, пора выздоравливать.

4

  • Игорь Сергеев

    Макаронникам с такой позорной игрой нечего делать на Мундиале.

    17.11.2025

  • m_16

    Всё так, русские же всё равно зигуют лучше.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Опять Швеция и опять Македония.) Кто-то из них наверняка попадётся Италии.

    17.11.2025

  • merniloskut

    Зигуйте дальше макаронники!

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дженнаро Гаттузо
    Лига чемпионов УЕФА
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Италии по футболу
    Читайте также
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя