Италия третий раз будет пробиваться на ЧМ через стыки. Кто в соперниках и когда жеребьевка?

Како е-то проклятье.

Чуда не случилось — Италия все-таки отправилась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2026. Команда Дженнаро Гаттузо дома проиграла Норвегии 1:4 в заключительном туре отборочного турнира и заняла второе место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Последняя надежда

Итальянцы выиграли шесть из восьми матчей группы, но дважды уступили норвежцам: в стартовом и последнем туре. Первое поражение — 0:3 в Осло — стоило должности Лучано Спаллетти, а самой «Скуадре адзурре» — шансов на первое место в будущем. Да, Италия после гостевого поражения от Норвегии не оступалась, но и команда Столе Сольбаккена тоже шла без сбоев.

В итоге перед последним туром Италии недостаточно было просто побеждать — Норвегию надо было громить 9:0, чтобы сравняться с ней по очкам и пройти в финальный этап по лучшей разнице мячей (главный показатель при равенстве очков). Ключевой на этом отрезке стала сентябрьская победа Норвегии над Молдавией со счетом 11:1.

Положение Норвегии и Италии в группе I накануне последнего тура

Место Сборная Забитые мячи Пропущенные мячи Разница мячей Очки 1 Норвегия 33 4 +29 21 2 Италия 20 8 +12 18

Само собой, никаких 9:0 не получилось. Норвежцы сами разгромили итальянцев 4:1 с дублем Холанна — и команда Гаттузо ожидаемо отправилась в стыки.

Что дальше?

Впереди у «Скуадры адзурры» непростой путь к финальному турниру. Перед ЧМ-2026 формат чуть обновили, учитывая рост количества мест: вместо 12 сборных в плей-офф сыграют 16. Из них 12 путевок достанется командам, занявшим вторые места в своих группах, еще четыре — лучшим командам в рейтинге Лиги наций-2024/25.

Всех участников поделят на четыре корзины по четыре команды, после чего путем жеребьевки составят пары для восьми полуфиналов. Известно, что представители первой корзины сыграют с четвертой, а второй — с третьей. Полуфиналы пройдут в один матч, после них — четыре финала. Победители заберут путевки на ЧМ.

На 16 ноября (до последних матчей группового этапа) известны не все участники плей-офф.

Корзина 1

Италия

Украина

???

???

Корзина 2

???

???

???

???

Корзина 3

Ирландия

Албания

???

???

Корзина 4

Швеция

Румыния

Северная Ирландия

???

Вопросов много, но возможные соперники Италии по первому раунду практически известны — ими могут стать Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также либо Уэльс, либо Северная Македония.

Жеребьевка состоится уже 20 ноября. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го. Италия, как сеяная сборная, начнет плей-офф дома.

Дженнаро Гаттузо. Фото Global Look Press

Проклятье стыков

Мысль о стыковых встречах точно не греет итальянцам душу. Для них это настоящее проклятье — команда отправляется в плей-офф на третьем отборе на ЧМ подряд.

Две предыдущие попытки в Италии предпочитают не вспоминать. В 2017 году сборная попала на Швецию — проиграла 0:1 на выезде, сыграла вничью 0:0 дома и в итоге пропустила турнир в России. В 2021-м, уже при одноматчевом формате, Италия в полуфинале уступила Северной Македонии 0:1 — и пролетела мимо Катара. Интересно, что оба обидчика последних лет могут выпасть итальянцам и теперь — Швеция уже в четвертой корзине, Северная Македония тоже может там оказаться.

Справится ли команда Гаттузо теперь или «Скуадра адзурра» не сыграет на третьем чемпионате мира подряд — пока сказать сложно. «История болезни» у итальянцев не лучшая — и, по-хорошему, пора выздоравливать.