Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Сегодня, 10:30

«Пропуск третьего подряд чемпионата мира мог бы пойти на пользу нашему футболу». Почему в Италии опасаются матча с Северной Ирландией

Италия сыграет с Северной Ирландией в стыковых матчах ЧМ-2026
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фото AFP
Интервью с журналистом Доннини.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира напрямую и теперь сыграет в стыковых матчах. Первое противостояние — с Северной Ирландией. В случае успеха «Скуадру адзурру» будет ждать Уэльс или Босния и Герцеговина. Своим мнением о шансах Италии, а также о назначении Фабио Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана в интервью «СЭ» поделился ветеран местной спортивной журналистики Россано Доннини.

В&nbsp;Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в&nbsp;Европе.Италия сыграет с Северной Ирландией, Турция — с Румынией: результаты жеребьевки стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026

— Как вам соперник? Можно ли сказать, что Италии повезло?

— В далеком 1958 году сборная Северной Ирландии не пустила нас на чемпионат мира в Швеции. Тогда в Белфасте случилось роковое поражение 1:2, которое навсегда вошло в нашу историю — с негативной, разумеется, стороны. Сегодня, с учетом наших грустных реалий, об этом надо хорошо помнить, а не думать, что жребий оказался удачным. Мы пропустили уже два чемпионата мира подряд. Не хотелось бы остаться еще и без ЧМ-2026. С другой стороны, этот провал, возможно, смог бы привести к смене руководства федерации футбола и тренерско-административного штаба, что пошло бы нашему футболу только на пользу.

— Чем опасна сборная Северной Ирландии?

— Характером и тем, что ей нечего терять. На нас будет давить дикая ответственность за результат. У Северной Ирландии нет звезд, зато есть неистовая страсть. У Италии тоже нет звезд, если не считать Доннарумму, а матч с крепкой Норвегией показал, что и со страстью имеются проблемы. И это несмотря на то, что команду тренирует такой пример самоотверженности, как Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP

— Кого бы вы выбрали в качестве следующего соперника, если удастся пройти североирландцев?

— Сначала надо пройти Северную Ирландию и думать только о ней. А то ведь в прошлый раз мы недооценили Северную Македонию и до встречи с Португалией так и не добрались. Что касается Уэльса и Боснии, то более опасной командой мне видятся британцы. Тем более играть с ними придется в гостях. Но сейчас, повторяю, рано об этом говорить. Надо думать о первом сопернике.

— Если Италия еще должна завоевать путевку на чемпионат мира, то сборная Узбекистана уже попала туда. Ее недавно возглавил знаменитый Фабио Каннаваро. Каково ваше мнение об этом назначении?

— В моем понимании у Узбекистана крепкая сборная, которая по меркам Азии точно смотрится достойно. При этом там есть футболисты, выступающие, в частности, и в вашем чемпионате. Плюс появляются новые таланты, которых покупают в том числе топ-клубы Европы. Меня не удивляет, что при нынешнем расширенном формате Узбекистан получил право принять участие в чемпионате мира. Он явно это заслужил. Что касается Каннаваро, то, на мой скромный взгляд, ему новая должность нужна даже больше, чем самой сборной Узбекистана. Она и без него успешно прошла отбор и сотворила историю. А вот у Каннаваро в последнее время были проблемы с поиском престижной работы. Для него руководство национальной сборной — шанс напомнить о себе. Если Фабио выведет Узбекистан в плей-офф, это будет успехом и для сборной, и для него лично.

Италия попала в&nbsp;стыковые матчи ЧМ-2026, сборная Кюрасао отобралась на&nbsp;турнир.Система отбора на чемпионат мира несправедлива. Вот что с ней не так

— Пока самый сенсационный участник ЧМ-2026 — сборная Кюрасао. Какую роль сыграл в этой сказке бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат?

— Не могу сказать, что внимательно следил за результатами этой экзотической сборной. Но хорошо помню, что Адвокат немало и успешно работал в разных странах. Это специалист высокого уровня, что вы и сами помните по «Зениту». Не сомневаюсь, что его вклад в эту историю стал определяющим.

