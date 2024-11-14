Узбекистан потерял Шомуродова и почти спас игру после голов Файзуллаева. Но проиграл на 12-й добавленной минуте

Невероятная развязка отборочной игры мирового первенства против Катара.

Главным событием для узбекской сборной стало возвращение на тренерскую скамейку Сречко Катанеца, который из-за болезни не мог присутствовать на октябрьских отборочных матчах с Ираном (0:0) и ОАЭ (1:0) и поддерживал связь со своими помощниками из Словении. Специалист, кстати, неважно себя почувствовал и в Катаре, из-за чего пропустил предматчевую пресс-конференцию. Но, возможно, Катанец просто хотел избежать излишнего внимания, так как спустя некоторое время он руководил тренировкой.

Между тем встреча с хозяевами ЧМ-2022 и победителями двух последних Кубков Азии представлялась одной из ключевых в отборочном цикле. Катар — преследователь и один из главных конкурентов узбекской сборной в борьбе за два первых места, которые уже по итогам третьего раунда получат путевки на мировое первенство. Ставка — не меньше чем в февральской игре с бордовыми в четвертьфинале континентального первенства, которое закончилось для Узбекистана вылетом после трех осечек в серии послематчевых пенальти.

Катар в итоге сохранил титул, однако совсем не по-чемпионски выступает в отборе на ЧМ-2026. За четыре тура возглавляемая испанцем Тинтином Маркесом команда записала себе в актив только непростую победу над Киргизией (3:1). В остальных встречах было домашнее поражение от ОАЭ (1:3), ничья с КНДР (2:2) и разгром от Ирана, у которого дублями отметились наш старый знакомый Азмун и ростовчанин Мохеби (1:4). В сравнении со своим соперником выступление набравшего 10 очков Узбекистана выглядело близким к идеалу, но в Дохе все было не так радужно.

Во-первых, тренерский штаб не мог рассчитывать на экс-спартаковца Урунова. Во-вторых, всего 20 минут провел на поле получивший травму капитан гостей Шомуродов. Наконец, катарцы создавали гостям проблемы в игре. И если попадание мяча в руку Насруллаеву, по мнению ВАР, не заслуживало назначения пенальти, то провалы обороны, где отсутствовал оставшийся в запасе защитник «Рубина» Ашурматов, обошлись дорого. А сделали все два самых ярких игрока бордовых — Акрам Афиф и отличившийся в четвертом кряду отборочном матче Алмоез Али.

В первом случае бомбардира необъяснимо оставили без опеки в центре штрафной. Во втором он успешно сыграл на опережение при подаче Афифа со штрафного. В свою очередь Узбекистан свои шансы не использовал. Самый реальный был у Файзуллаева, однако получивший в конце октября приз лучшему молодому футболисту Азии полузащитник ЦСКА после паса в касание от Машарипова не смог перехитрить вратаря. А потом Баршам выдал крутой сейв, вытащив из «девятки» дальний удар Тургунбоева.

На второй тайм Катанец отказался от расстановки с тремя центральными защитниками, поменяв Абдуллаева на форварда Абухаликова. Катар, напротив, добавил еще одного футболиста в линию обороны, что предопределило характер игры. Хозяева перешли на игру вторым номером со ставкой на мастерство своих звезд в контратаках, тогда как Узбекистану пришлось расшатывать защитные порядки соперника в позиционном нападении.

Большого количества моментов это не обещало, что требовало высокой реализации. Тут же и не везло, как в случае с попаданием в штангу решившегося на неожиданный удар Абухаликова, и бережного отношения к моментам не хватало. Даже технарь Машарипов не смог укротить мяч в центре штрафной, когда на фланге защитника красиво обыграл Файзуллаев. А удар самого армейца накрыл бросившийся под мяч защитник. Не день Узбекистана? У Файзуллаева было другое мнение.

Аббосбек сменил роль плеймейкера на финишера и, казалось, спас гостей двумя ударами головой. Первый — после потрясающего кросса шведкой от Аликулова — мог показаться простым, так как забивал Файзуллаев из площади ворот. Только надо было еще прочувствовать момент, вынырнуть из-за спины защитника и подстроиться под мяч. Ну а гол номер два — чистая классика: удар из штрафной с подачи Машарипова. Только классика скорее для Шомуродова, а не для футболиста, чей рост 167 сантиметров. А могло дойти дело и до хет-трика, однако в компенсированное время Ваад руками завалил убегавшего к воротам Файзуллаева.

Тем драматичнее получилась развязка на 12-й (!) добавленной минуте, когда защитник хозяев Лукас Мендес рванул в атаку и из штрафной отправил мяч в «девятку». Иран теперь единоличный лидер с 13 очками. Катар и ОАЭ приблизились ко второму месту на расстояние одной победы, и теперь узбекской команде во вторник нельзя терять очки в Северной Корее.