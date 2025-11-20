Самая маленькая страна в истории чемпионата мира. Как Дик Адвокат сотворил чудо

Сборная Кюрасао напрямую отобралась на чемпионат мира-2026. Ребята с острова в Карибском море размером всего 444 квадратных километра провели впечатляющую квалификацию, оформив серию из 10 матчей без поражений.
Кюрасаоанцы (так называются жители Кюрасао) побили рекорд — их сборная станет представителем самой маленькой страны, когда-либо участвовавшей в чемпионате мира по футболу. Ранее достижение принадлежало Исландии, где живет около 390 тысяч человек. В Кюрасао проживает в 2,6 раза меньше: примерно 151 тысяча.
Отбор в КОНКАКАФ по праву можно считать одним из самых сложных и запутанных. Его разделили на три раунда.
Первое место в группе дало сборной Кюрасао путевку в... третий раунд. Тут участников разделили на три группы по четыре команды в каждой: кюрасаоанцев определили в группу B с мощными соперниками в лице Ямайки, Тринидада и Тобаго и Бермудских островов. Здесь все играли друг с другом дважды: Кюрасао оформило три победы и три ничьи.
Самым ярким матчем стала битва с ямайцами в последнем туре. Ямайке (которую тренировал, кстати, Стив Макларен) позарез нужна была победа, чтобы выйти на первое место. Сборная Кюрасао в гостях героически сыграла вничью (0:0) и удержала первую строчку, которая дала уже прямую путевку на ЧМ. А вот ямайцам придется играть в международном плей-офф.
Экс-тренер «Зенита» возглавил сборную маленькой страны в январе 2024-го. Переговоры были сложными: федерация футбола Кюрасао испытывала большие финансовые проблемы и задерживала зарплаты. К счастью, к моменту назначения нидерландца большинство недочетов было устранено, но предстояло еще много работы.
К 2024 году тренерская карьера Дика Адвоката уже явно шла на спад. До Кюрасао он работал в «Ден Хаг» и сборной Ирака. Казалось, что именитому тренеру уже пора на пенсию, но, похоже, он решил принять последний большой вызов.
До Адвоката сборную Кюрасао тренировали знакомые нам личности, например, команду дважды возглавлял Патрик Клюйверт, а в 2020-м всем заправлял Гус Хиддинк. У них не получилось достичь больших успехов, но у Дика Адвоката была готовая стратегия.
Почему сборная зовет именно нидерландских тренеров? Кюрасао — бывшая колония этой страны, которая с 2010-го вновь входит в состав королевства. Для многих мальчишек и молодых парней футбол чуть ли не единственная возможность вырваться из нищеты. Те, у кого получается выделиться, уезжают в Нидерланды и продолжают свою карьеру там. А потом начинают играть за «Оранжевых»: это, например, Юрьен Тимбер, Джастин Клюйверт, а в прошлом Йетро Виллемс, Патрик ван Анхольт, Грегори ван дер Виль и другие.
Дик Адвокат воспользовался этим фактором и стал вызывать в сборную голландцев с корнями из Кюрасао. Он сфокусировался на тех футболистах, которые имеют неплохой опыт игры в Европе. Главной звездой стал Юрген Локадия — в 2018-м он переходил из ПСВ в «Брайтон» за 17 миллионов евро. Приехал Армандо Обиспо, который играет за ПСВ. Также был вызван Тахит Чонг — некогда очень перспективный игрок «МЮ», сейчас представляющий «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа (самый дорогой игрок в составе сборной по версии Transfermarkt — 5 миллионов евро). Отозвался и защитник Джошуа Бренет, который успел отметиться в «Хоффенхайме» и все том же ПСВ.
Но и остальные игроки имеют солидные заслуги: в воротах стоит 36-летний ветеран Элой Ром (играл за «Витесс» и «Серкль Брюгге», сейчас без клуба). В полузащите — братья Леандро и Жуниньо Бакуна, которые играли в АПЛ за «Астон Виллу» и «Хаддерсфилд» соответственно. В атаке бегает Кенжи Горре, который, как упомянутый выше Чонг, прошел академию «МЮ».
Но, конечно, собрать весь этот пазл воедино смог именно Адвокат.
«Дик невероятен. Как только он пришел, то принес с собой гору ценного опыта, — говорит о тренере Горре. - Адвокат поверил в нас, в нашу мечту, увидел потенциал. Я очень благодарен ему за то, что он согласился возглавить сборную».
Ничто не остановило маленькую, но гордую сборную — даже то, что Адвокат физически не мог присутствовать на последней, самой важной игре против Ямайки. 78-летний коуч спешно улетел обратно в Нидерланды прямо перед матчем — по его собственным словам, ему нужно было отправиться домой по семейным обстоятельствам.
«Это невероятно сложное решение — оставить своих ребят, — говорил Адвокат. — Я принял это решение с тяжелым сердцем, но семья важнее футбола. Я буду в тесном контакте со штабом из Нидерландов, и я полностью уверен в своих игроках».
Парни справились, и это еще один повод для гордости.
Кюрасао стало самой маленькой страной, которая поедет на чемпионат мира — как по числу населения, так и по занимаемой территории. Но следующий турнир будет важным еще по одной причине — Дик Адвокат может стать самым возрастным тренером сборной - участницы ЧМ.
Сейчас этот рекорд принадлежит Отто Рехагелю — он тренировал сборную Греции на ЧМ-2010 в возрасте 71 года. Адвокат побьет рекорд сразу на семь лет. Правда, только в том случае, если Румыния 80-летнего Мирчи Луческу не пройдет отбор на турнир через плей-офф.
Посмотрим, как все сложится у сборной Кюрасао на финальном турнире в США. Как минимум три матча обеспечены — и вся команда благодарна Дику Адвокату уже за это. «Мы еще этого не осознали, — говорит Кенжи Горре. — Что, если нам попадется Англия? Или Нидерланды? А если сыграем с бразильцами? Ох, это будет невероятно!»
Очевидно, в раздевалке царит благоприятная семейная атмосфера, а сам Адвокат обладает непоколебимым авторитетом и вселяет уверенность в своих игроков. Уже интересно, какой план будет у тренера летом — такая заряженная команда способна на многое.
Роман Морковкин
Дик красава. Вот это настоящий тренер.
20.11.2025
ёzhic8
"А вот ямайцам придется играть в международном плей-офф." В межконтинентальном, Матвеев Хотя тебе всё едино
20.11.2025
Millwall82
другое удивляет, соседняя (на одном острове) Доминикана вполне себе процветает. Не тепичная для этих мест Banana Republic. Так что жители Доминиканы сделают это за Таити.
20.11.2025
Millwall82
насколько помню, Кюрасао входит в подданство Нидерландов, и соответственно те кто по каким причинам не могут играть за Нидерланды, вполне могут поехать играть в Кюрасао. Я о чем, судя по составу там мало местных. Сплошь голландцы.
20.11.2025
blue-white!
Кстати, Гаити беднейшая страна на земном шаре. Сколько болельщиков этой сборной доберутся до США, Мексики или Канады?! Хотя по атлантическому океану на каноэ весь остров может приплыть, вот только на стадион они не попадут, ибо денег не ма...
20.11.2025
blue-white!
Может нашим поступить по примеру голландских футболистов, не проходящих в состав сборной своей страны, и заявиться за сборную Абхазии?! Дело за малым, получить абхазам разрешения принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА...
20.11.2025
Александр
Ну блин, ну все ж журналист ведущей спортивной газеты, откуда гарантированные три матча Кюрасао на чемпионате? Группа по 3 команды, или он заранее решил, что Кюрасао из группы выйдет. Ну посмотри регламент, автор, блин, эксперт футбольный...
20.11.2025
Smash.
А потому что футболистов с отношением "это ваши проблемы" даже Дик Адвокат никуда не выведет. А если команда людей с душой и желанием, то можно и выше головы подпрыгнуть. Адвокат, Бердыев, Талалаев нам это показали.
20.11.2025
АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ
Почему мы с ними не играли? И сколько они платят Адвокату?
20.11.2025
IQ-87%
И это правильно-а то некоторые писали что это японский остров-глядиш и подтянут знания
20.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Наверное, нет. "У них не получилось достичь больших успехов, но у Дика Адвоката была готовая стратегия."
20.11.2025
Amid
А почему РФ в среднем роде?
20.11.2025
Бывший болельщик красно-белых
То есть до Адвоката никто не догадался пригласить в сборную этих игроков?
20.11.2025
Яна Калинина
Китай?Индия?РФ и не играло
20.11.2025
Патриот Великой России
Еще и не факт что наши пешеходы которых опустила Чили обыграли бы Кюросаю !
20.11.2025
Diman_madridista
Наверное это больше говорит об уровне сборных Карибского бассейна, что такие слабые игроки пробились на ЧМ. К слову, у Суринама состав посильнее будет, набранный из тех же голландских ноунеймов. Похоже в ФИФА рассчитывали что отберутся Коста-Рика, Гондурас, может быть Ямайка, но на выходе случился конфуз и теперь придется смотреть на Гаити и Кюрасао. Гондурас удивительным образом не попал в стыки, в параллельном матче гватемальский защитник забил в свои ворота на 90+3 минуте, и этот гол поставил Суринам выше Гондураса в рейтинге команд, занявшие вторые места
20.11.2025
Никто62
Это ПОЗОР!
20.11.2025
Симон Вирсаладзе
Во. Теперь про Кюрасао по 110-му кругу пошли.
20.11.2025
huikin
Этим он всем сказал: Suck my Dick
20.11.2025
Skorz.
В жизни бывают фатальные совпадения , а бывают /раз в 100 лет/ фантастически-счастливое мгновения : решили 48 команнд на ЧМ, вот такое поколение выросло на Кюрасао , Адвокат "всплыл" , Ямайка дрозда дала и да еще чего, мы и не знаем ....) Все звезды сошлись )) Маленькому Генералу , персональные поздравления !
20.11.2025
Митек
Дик даже из Паши Погребняка футболиста сделал!
20.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Прекрасно.....Молодцы....А самая большая страна мира смотрит ЧМ по телеку....это прорыв!!!!...:grin::grin::grin:
20.11.2025
Адекватный спартач
Первое чудо сотворил :clown: Инфантильо, раздув заявку на ЧМ,ввиду непомерной жадности...
20.11.2025