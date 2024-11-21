Максимально неожиданный кандидат.

В ночь на среду в отборочном матче чемпионата мира против Перу (1:0) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ассистировал Лаутаро Мартинесу и повторил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Теперь на его счету 58 результативных пасов — столько же, сколько у бывшего форварда сборной США Лэндона Донована

Топ-10 лучших ассистентов за национальные сборные

Футболист Страна Матчи Ассисты Лионель Месси/Лэндон Донован Аргентина/США 191/157 58 Неймар Бразилия 128 57 Ференц Пушкаш Венгрия/Испания 90+4 57 Шандор Кочиш Венгрия 68 50 Кевин Де Брейне Бельгия 107 49 Алексис Санчес Чили 166 41 Месут Озил Германия 92 40 Дэвид Бекхэм/Криштиану Роналду Великобритания/Португалия 115/215 36

Данные SportBible

Лэндон Донован. Фото Global Look Press

Как это было

Ноябрь начался для Месси неудачно: после вылета из Кубка МЛС с «Интер Майами» от «Атланты» Алексея Миранчука он потерпел еще одно поражение — Аргентина проиграла Парагваю 1:2.

Зато в следующей игре — с Перу — Месси ждал двойной успех. Аргентина победила 1:0, а капитан сборной отдал победный ассист на Мартинеса. Голевая передача стала для Лео 58-й в карьере за сборную — это означало, что он повторил рекорд по этому показателю. При этом аргентинец обошел своего давнего товарища — Неймара, на счету которого 57 ассистов за Бразилию.

Примечательно, что у Роналду всего 36 голевых передач за Португалию — столько же, сколько и у другого знаменитого плеймейкера Дэвида Бэкхема. И даже Кевин Де Брейне пока далеко — на его счету 49 ассистов за Бельгию.

Добавим, что на счету Месси 112 голов за сборную Аргентины. Единоличным обладателем рекорда по голевым пасам форвард может стать уже в марте 2025 года.

Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской отборочной группе — после 12 туров на счету действующих чемпионов мира 25 очков.