Сегодня, 01:00
В ночь на среду в отборочном матче чемпионата мира против Перу (1:0) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ассистировал Лаутаро Мартинесу и повторил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Теперь на его счету 58 результативных пасов — столько же, сколько у бывшего форварда сборной США Лэндона Донована
Топ-10 лучших ассистентов за национальные сборные
|
Футболист
|
Страна
|
Матчи
|
Ассисты
|
Лионель Месси/Лэндон Донован
|
Аргентина/США
|
191/157
|
58
|
Неймар
|
Бразилия
|
128
|
57
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия/Испания
|
90+4
|
57
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
68
|
50
|
Кевин Де Брейне
|
Бельгия
|
107
|
49
|
Алексис Санчес
|
Чили
|
166
|
41
|
Месут Озил
|
Германия
|
92
|
40
|
Дэвид Бекхэм/Криштиану Роналду
|
Великобритания/Португалия
|
115/215
|
36
Данные SportBible
Ноябрь начался для Месси неудачно: после вылета из Кубка МЛС с «Интер Майами» от «Атланты» Алексея Миранчука он потерпел еще одно поражение — Аргентина проиграла Парагваю 1:2.
Зато в следующей игре — с Перу — Месси ждал двойной успех. Аргентина победила 1:0, а капитан сборной отдал победный ассист на Мартинеса. Голевая передача стала для Лео 58-й в карьере за сборную — это означало, что он повторил рекорд по этому показателю. При этом аргентинец обошел своего давнего товарища — Неймара, на счету которого 57 ассистов за Бразилию.
Примечательно, что у Роналду всего 36 голевых передач за Португалию — столько же, сколько и у другого знаменитого плеймейкера Дэвида Бэкхема. И даже Кевин Де Брейне пока далеко — на его счету 49 ассистов за Бельгию.
Добавим, что на счету Месси 112 голов за сборную Аргентины. Единоличным обладателем рекорда по голевым пасам форвард может стать уже в марте 2025 года.
Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской отборочной группе — после 12 туров на счету действующих чемпионов мира 25 очков.