Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
14 ноября, 13:45

«Таким числом никого не впечатлить». Мбаппе забил 400 голов в карьере раньше, чем Месси и Роналду

Мбаппе забил 400 голов в карьере быстрее Роналду и Месси
Роман Кольцов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
Француз уступил только Пеле.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 400 голов за карьеру. 26-летний футболист добрался до знакового рубежа в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Украины (4:0), в котором оформил дубль.

Сборная Франции вышла на&nbsp;ЧМ-2026.Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0

Как это было

Вряд ли у кого-то были сомнения, что Франция поедет на чемпионат мира. И команда Дидье Дешама без особых усилий оформила выход досрочно — за тур до финиша.

В четверг, 13 ноября, на своем поле «Трехцветные» разгромили Украину. В начале второго тайма Мбаппе реализовал пенальти, заработанный Майклом Олисе. Позднее сам вингер «Баварии» удвоил преимущество, завершив быструю атаку после прессинга. Затем Килиан оформил дубль, замкнув отскок в чужой штрафной. А окончательный счет на табло установил Юго Экитике.

Быстрее Месси и Роналду

Для Мбаппе матч с Украиной получился особенным — он забил 399-й и 400-й голы во взрослой карьере. Ранее форвард достигал отметок в 100 и 300 мячей именно в составе сборной Франции — отличился в играх против Андорры (4:0) в июне 2019-го и Гибралтара (14:0) в ноябре 2023-го.

Килиан забил 400 голов раньше Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Да и вообще раньше всех в истории, кроме Пеле. Француз пробил эту отметку в возрасте 26 лет и 328 дней, Месси — 27 лет и 95 дней, Роналду — 28 лет и 335 дней, сообщает Opta.

Но если смотреть именно на количество сыгранных матчей, то Лео все-таки был быстрее. Аргентинцу на 400 голов потребовалось провести 525 матчей, а Мбаппе — на 10 больше. Роналду достиг этого рубежа в 653-й игре.

Дидье Дешам.
Фото Getty Images

Сам нападающий реагирует на свою статистику скромно:

«Таким числом никого не впечатлить. Я хочу оставить след в истории футбола, поэтому должен забить еще как минимум 400 голов. Мы знаем одного игрока, у которого больше 950 голов [Роналду], и другого, забившего почти 900 [Месси]. 400 — недостаточно, чтобы быть среди тех, чья результативность поражает воображение людей», — сказал он в послематчевом интервью.

А вот Дешам, кажется, радовался даже больше, чем Килиан:

«У него все хорошо. Он снова на пике и физически, и морально. С тех пор как Мбаппе получил капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств. Килиан слушал и учился. Сборная Франции всегда будет сильнее, если он в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Он сегодня все выполнил на отлично — и как игрок, и как капитан», — отметил тренер сборной Франции.

    15.11.2025

  Илья858

    Мбаппе обошёл Кержакова, но до Дзюбы ему ещё далеко

    15.11.2025

  rustov

    Машина!

    14.11.2025

  Pol Pol

    Я б ваще, остерёгся кого нибудь .... ровнять с Королём. Эпоха не та и игра, совсем уже ... не та. Оч похоооже, но давно уже .... не та. Думаю, НдГаппе, пусть он как не хорош, но это ... не то. Тот всё видел ! Этот, когда идёт на таран, них .. уже не видит ! Тот ... всё знал и всё умел, умеет ли этот ... всё, сильно сомневаюсь ! Но как бы там нибыло, сравнивать их ... глупо и не корректно. А Кольцову, который собственноглазно, его игры и в упор не видел, так и подавно !

    14.11.2025

  Желтый полосатик

    Не фанат "Реала" и Мбаппе, но на данный момент, на мой взгляд, именно он - лучший футболист в мире

    14.11.2025

    14.11.2025

  Slim Tallers

    Голы Мбаппе можно увидеть все. А у Пеле голы липовые,большинство их никто не видел,они только на бумаге. Ему подогнали статистику,навключав массу игр чуть-ли не в чемпионате колхоза,в матчах любителей.

    14.11.2025

  Сказо4ник

    Мбаппе в Реале монструозен. Рвет Примеру на флаг мелкобританский... Так что ничего удивительного

    14.11.2025

    Дидье Дешам
    Килиан Мбаппе
    Сборная Франции по футболу
