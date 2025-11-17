Главный тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве. Команда уступила ДР Конго по серии пенальти и пропустит ЧМ-2026

17 ноября, 17:30
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил соперников из ДР Конго в колдовстве после того, как его подопечные уступили в серии пенальти (3:4) в отборе и потеряли возможность попасть на ЧМ-2026.
Специалист был сильно раздосадован поражением его команды в финале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 и не нашел ничего лучше, чем списать неудачу на сверхъестественные силы.
Как передает ESPN, комментируя решающую серию одиннадцатиметровых, Шелль заявил, что игроки соперника прибегали к запрещенным приемам.
«Во время всех пенальти парень из Конго занимался каким-то колдовством. Каждый раз... Каждый раз! Из-за этого я очень нервничал», — заявил тренер.
Нигерийцы открыли счет уже на третьей минуте — забил полузащитник Фрэнк Оньека. Но спустя полчаса нападающий Элиа Мешак сравнял. Победителя в основное время выявить не удалось, и матч перешел в серию пенальти, где лучше справилась сборная ДР Конго (4:3). Было действительно близко — оба голкипера отразили по два удара.
На просьбу журналистов описать подробности Шелль показал лишь взмахи рукой. Объяснить, в чем именно заключалась «магия», он не смог. «Что-то вроде такого (размахивает рукой. — Прим. «СЭ»). Не знаю, может, он брызгал водой или что-то вроде того», — добавил тренер.
Позже в микст-зоне Шелль уточнил: речь идет о ритуалах вуду.
Нигерия второй раз подряд пропустит мундиаль, несмотря на довольно сильный состав, в который входят именитые Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Вильфред Ндиди и Алекс Ивоби.
С помощью обрядов или нет, но ДР Конго действительно везет — до игры с Нигерией в полуфинальном стыковом матче сборная обыграла Камерун благодаря голу на 90+2-й минуте.
ДР Конго проходит дальше и примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Если команда «колдунов» сумеет победить и там, она попадет на чемпионат мира впервые с 1974 года.
Стимул огромен — за выход в финальную стадию турнира федерация футбола страны гарантировала каждому игроку премию в размере 1 миллиона долларов.
А вот с мотивацией у Нигериии, наоборот, были проблемы. Ранее сообщалось, что за два дня до начала стыковых матчей отбора игроки сборной бойкотировали тренировки.
«Весь состав, включая официальных лиц, бойкотировал сегодняшнюю тренировку из-за нерешенных проблем с задолженностью по платежам», — приводило заявление игроков издание Blueprint.ng.
СЕРХИО76
Как похож на Московского Буншу. Тот правда только прыгал. До колдовства не догадался.
17.11.2025
СЕРХИО76
Что то напоминает Россию 90-х и письмо 14-и. Там тоже деньги делили вместо игры на ЧМ. Правда про колдовство молчали.
17.11.2025
Слоноул
А выпустить его на игру обязательно должен главный тренер Мостовой.
17.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Да с чего вдруг, это раньше у них топовые кодуны были, а теперь разленились
17.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Все знают, что Спартак проклял страшным кодовством Мукунку, после своего изгнания из команды))))Один раз итальянец Карерра , с помощью семейной католической реликвии временно подавил проклятие, но теперь оно действует с еще большей силой и пока Спартак не найдет Мукунку и не выпустит его в основе, проклятие не убрать)))
17.11.2025
Sergey Mikhaylov
100%
17.11.2025
Sergey Mikhaylov
Черный Станкович
17.11.2025
m_16
Так и в Нигерии нефти дофига, прям как в России.
17.11.2025
Sergey Markelov
Вот где собака то порылась. Утром деньги, вечером стулья или наоборот...
17.11.2025
DaviT MosKv
Да. Если нет своих шаманов, нечего вообще на турнир заявляться)
17.11.2025
Sergey Markelov
Все средства хороши. Не пойман, -не вор. Но это жесть, Нигерия мимо
17.11.2025
shpura
Медь, золото, уран, алмазы.
17.11.2025
ххх ххх
даааа......наши за какой-то там миллион ломаться не будут
17.11.2025
Subzer0
Битва экстрасенсов, ёпта!
17.11.2025
Слоноул
Вот почему Спартак не на первом месте. Колдуны против него действуют.
17.11.2025
Фирсыч
Вуду - не допинг! Имеют право.
17.11.2025
Millwall82
ну он наверняка и банки заряжал перед ТВ кашпировским.
17.11.2025
Slim Tallers
На колдунов жаловался и коммуняка Анатолий Карпов. Во время матча с Корчным в Багио,зрителей отгородили экраном.
17.11.2025
Slim Tallers
Как же камерунские колдуны проиграли?! У них то состав колдунов покруче,чем конголезкий.
17.11.2025
hottie
Да мог. С 22го года другой человек как будто совсем.
17.11.2025
Футболист Сапогов
А вот с мотивацией у Нигериии, наоборот, были проблемы. Ранее сообщалось, что за два дня до начала стыковых матчей отбора игроки сборной бойкотировали тренировки.)) Вот ответ на вопрос, почему Нигерия проиграла))) Колдовство говорит)))
17.11.2025
Pol Pol
Прям там на поле, варил ..... правильно сплющеный глаз, сушёной обезьяны и запах распростронялся .... аж до раздевалки ! И приговаривал ; - Джамбо Мамбо вуду, тебя я не забуду ..... бум лэй, бум лэй, бум лэй ... бум ! И всёёёё и накрыли негры .... Нигеров ! А почему ... ? А надо было с ЛеонидИльичём дружить ... в дестве !
17.11.2025
Berkut-7
Если бы колдовство работало, то оно работало против любой сборной и КОнго бы выигрывал все ЧМ без остановки ....в футбол надо играть лучше, вот и вся реальность без всякого колдовства.
17.11.2025
Vorlod
Это ДР Конго ,называясь тогда Заиром ,проиграло в 1974 г. три игры с общим счетом 0-14
17.11.2025
Millwall82
возможно это просто оправдание для плебса. В стиле "нужно срочно провести крестный ход(спортивным клубам, ага), "заколоть барашка на стадионе" и "нас сглазили!". Что бы должность сохранить. Но подобная отмазка подействовала бы на совсем стариков, а Нигерия слишком молодая страна (по среднему возрасту населения), конечно молодые негритята в подобное уже не верят. А "колдуны" и культ вуду стал туристической заманухой. Как на Ямайке.
17.11.2025
Millwall82
это уже белочка. Не мог он настолько так деградировать за 10-13 лет. Наркологи это называют психоорганический синдром.
17.11.2025
hottie
Ну он еще ничего. У нас бывшему президенту страны везде подсвинки сатаны чудятся.
17.11.2025
Smash.
Было дело вроде в Нигерии - козу за решетку посадили. Сказали, это преступник с помощью колдовства в нее превратился, но нас мол не проведешь. Жаль потом не было новостей, что дальше, так и чалится? )
17.11.2025
blue-white!
Откула у ДР Конго такие деньги?!
17.11.2025
Millwall82
этот Шелль практически всю жизнь прожил во Франции, с юношества. И не такой уж и старый (ровесник Семака), но верить в подобную чушь. Дальше болячки начнет лечить в антисанитарии?) Федерации футбола Нигерии стоит глубоко подумать.
17.11.2025
andy1962
и вот эту команду ...Нигерию...у нас кто-то посчитал сильнее Чили. Проиграть Конго...мдаа...
17.11.2025
Еприи Ринрр
На Станковича похож
17.11.2025