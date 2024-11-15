Винисиус ругался и оставил Бразилию без победы смазанным пенальти, а Месси теперь проиграл со сборной

11-й тур отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке открылся сенсационными осечками.

Гроза фаворитов

На трибунах в заколдованном для соперников Матурине можно было заметить венесуэльских болельщиков с плакатами, посвященным Винисиусу Жуниору. Естественно, с отсылками к так и не полученному форвардом «Золотому мячу». Говорят, имя форварда «Реала» вовсю использовалось в рекламе матча, зазывая на который болельщикам предлагали возможность посмотреть на игру Вини всего за 10 долларов. И для начала публика увидела, как заезжая суперзвезда завершает красивую атаку попаданием в штангу.

Забил же у пентакампеонов Рафинья. Капитан «Барселоны» сделал то, что не удавалось его соотечественникам в отборочных матчах целых 19 лет. А именно — отправил мяч в сетку прямым ударом со штрафного. Что интересно, в октябре 2005 года Роберто Карлос тоже отличился в игре с венесуэльцами. Тогда Бразилия прошлась по сопернику катком (3:0), тогда как в этот раз команда Фернандо Батисты именитых гостей совершенно не боялась.

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Этот аргентинский тренер — брат чемпиона мира-1986 Серхио Батисты — прежде работал только с юношескими и молодежными сборными в Армении и Аргентине, после чего несколько лет помогал в Венесуэле знаменитому соотечественнику Хосе Пекерману. И, как оказалось, разменяв шестой десяток, 54-летний Батиста созрел для самостоятельной работы. Венесуэла под его началом пошумела летом на Кубке Америки, но, выиграв все три матча в группе, на старте плей-офф уступила Канаде в серии пенальти.

А с наступлением осени венесуэльцы принялись неприятно удивлять фаворитов отборочного цикла. В сентябре добились нулевой ничьей с Уругваем. В октябре — на залитом ливнем газоне — притормозили Аргентину (1:1). Теперь дошла очередь до Бразилии, которую сразу после перерыва шокировал выстреливший под перекладину Сеговия. И ведь Эдерсону еще несколько раз пришлось спасать гостей. Хотя настоящий герой играл в противоположных воротах. Ромо сбил у границы штрафной Винисиуса и потом парировал пенальти в его исполнении. Не просто так после финального свистка поздравлять своего вратаря помчался замененный к тому времени Рондон.

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Ну а многие фанаты мадридской звезды получили ответ на вопрос, почему у бразильцев другие штатные исполнители 11-метровых. Однако Лукас Пакета в этот момент еще находился на скамейке, а Рафинья, забрав сначала мяч, уступил право на удар Вини. А тот еще и постоянно выяснял отношения с соперниками, судьями и чужой скамейкой, когда в добавленное арбитром время неожиданно включилась система полива поля. Да и в момент удаления Гонсалеса, который с интервалом в несколько секунд дважды отмахнулся и попал в лицо Габриэлу Мартинелли и Винисиусу, последний рухнул, словно пропустил прямой удар от боксера-тяжеловеса.

Но Венесуэла выстояла вдесятером и впервые не проиграла бразильцам дома в отборочных турнирах после девяти поражений с суммарной разностью мячей 4-35. Причем до этого была ничья в Бразилии (1:1). И тут снова стоит похвалить Ромо — первого вратаря в истории, который отразил два пенальти в одном цикле. А с пентакампеонами в этом отборе многое случается впервые со знаком «минус». Новое отрицательное достижение — два смазанных 11-метровых: еще до своей травмы Неймар не забил с «точки» Боливии.

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Парагвайское преображпние

Парагвай, который преобразился по ходу турнира после назначения на пост главного тренера аргентинца Густаво Альфаро, тоже прилично попортил жизнь южноамерикпнским грандам. Причем красно-белые осенью оказались даже успешнее Венесуэлы, так как к ничьей с Уругваем (0:0) добавили победу над Бразилией (1:0). Принесший тот успех Диего Гомес, который играет за «Интер Майами» вместе с Месси, едва не открыл счет и в этом игре. Но он промахнулся, а отмененный спустя несколько минут гол Лаутаро Мартинеса все же стал легитимным после просмотра ВАР.

Правда, Парагвай, который еще недавно переписывал рекорды по числу безголевых матчей, с новым штабом преобразил игру в атаке. Аргентина ощутила это в полной мере, когда с интервалом в минуту удар Густаво Гомеса остановил штанга, а Санабрия свел стадион с ума эффектным ударом через себя. У Эмилиано Мартинеса, который вернулся в ворота после двухматчевой дисквалификации, не было ни одного шанса. Как и в начале второго тайма когда подачу со штрафного завершил Альдерете, которого ранее вполне могли наградить второй желтой карточкой за снос Месси. Лео сильно возмущался, но впечатляющий своей мускулатурой бразильский арбитр Даронко сделал вид, что не видел жестов звезды.

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Возможно, во втором голевом эпизоде не хватило Ромеро который почувствовал дискомфорт и был заменен в перерыве на Балерди? Но правильнее говорить о том, что сам по себе трехкратный перевес во владении мячом ничего не гарантирует, а моменты нужно ценить, не упуская, как пробивший на силу выше ворот Де Пауль. Только большего Аргентина не создала, и Месси после вылета из плей-офф МЛС не творил привычную магию в сборной.

Тем временем Парагвай продолжает подъем в таблице и закрепился в шестерке команд, которые получат прямые путевки на мировое первенство. До четырех очков вырос отрыв красно-белых от Венесуэлы и Боливии, которая удивляла в сентябре и октябре, но в Эквадоре в середине первого тайма получила пенальти в свои ворота и осталась в меньшинстве из-за удаления Сагредо. Интересно, на что он рассчитывал в эпоху ВАР, когда в площади ворот выбил мяч рукой с ноги соперника?!