Воспитанник «Барселоны» плюнул в спину Месси. Раньше он фотографировался с Лео

Санабрия отрицает, что сделал это умышленно.

Аргентина вырвалась на первое место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Помогла победа над Парагваем (1:0) и потеря очков Бразилии в параллельном матче. С победой помог Лионель Месси, восстановившийся после травмы. Он провел на поле 37 минут.

Мощных хайлайтов в матче хватало. Чего стоит только один гол Отаменди с углового. Месси хоть и не отличился результативным действием, но все равно попал на первые полосы. Хотя повод на этот раз не особо приятный.

Месси рассказали о плевке уже после матча

Во время одного из эпизодов Лео вступил в перепалку с парагвайским нападающим Антонио Санабрией, который выступает за «Торино». Игроки что-то обсудили на повышенных тонах и с недовольными лицами — обычный эпизод, ничего страшного. Но камеры ухватили, как Санабрия хотел плюнуть в спину Месси, когда тот отвернулся, но промахнулся — плевок пришелся в газон. Бразильский судья Клаус Рафаэл и судьи на ВАР не отреагировали на эпизод.

После матча аргентинца спросили об эпизоде: «Я не видел этого. Мне рассказали в раздевалке, что кто-то плюнул в меня, но я не знаю, кто это. Я его не видел.

Фото Reuters

Я не хочу придавать этому значения. Иначе он будет всюду болтать об этом, попытается сделать себе имя » , — сказал футболист.

На инцидент отреагировал и тренер сборной Аргентины Лионель Скалони: «Я не видел этого, но если это правда, то это неправильно. Больше ничего не могу сказать».

Оказывается, Санабрия все-таки пересекался с Месси. Парагваец отрицает обвинения

Энтузиасты не дремлют и мгновенно откопали любопытную фотографию. На ней запечатлен молодой Санабрия вместе с Лео. Фото было сделано между 2009 и 2013 годом — в это время Антонио тренировался в системе «Барселоны». Правда, за взрослую команду дебютировать не удалось: в 2014-м каталонцы продали форварда в «Рому» за 5 миллионов евро.

Лионель Месси и Антонио Санабрия. Фото Соцсети

Неудивительно, что Месси не помнит про Санабрию. Без сомнений, с ним успели сфотографироваться несколько сотен сотрудников и юниоров «Барселоны» — всех не упомнить. А Санабрия хоть и играет на взрослом уровне, но никогда не мог похвастаться статусом топового бомбардира.

Антонио, кстати, отреагировал на эпизод. Парагваец решительно отрицает, что хотел плюнуть в Месси. «Я посмотрел фотографии — выглядит так, будто я плюю в него, но это не так. Он был далеко. С Месси ничего не случилось. Я полностью отрицаю [обвинения]», — ответил Санабрия.

А что отдельно у игроков? Санабрия еще не забивал в сезоне, а Месси остался без плей-офф МЛС

Парагвайской сборной и без этого скандала хватает проблем. После трех туров у команды одна ничья и два поражения. Помимо Аргентины парагвайцы столкнулись с хилыми Перу и Венесуэлой. У самого Санабрии тоже проблемы: ноль голов в шести матчах за «Торино».

У Месси вообще непонятная ситуация. «Интер Майами» пролетел мимо плей-офф МЛС. Лео доиграет два оставшихся матча чемпионата, а потом будет отдыхать до февраля. Инсайдеры сообщали о возможной аренде в Европу — например, в «Барселону». Это нормальная практика для звезд из МЛС, такой же схемой пользовались Бекхэм и Анри.