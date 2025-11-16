Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026

16 ноября, 20:30
Португалия вышла на ЧМ-2026. Подопечные Роберто Мартинеса почти не встретили сопротивления от Армении в последнем туре отборочного этапа. Матч на стадионе «Драгау» закончился со счетом 9:1.
Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению. На стадионе в Порту команда чувствовала себя комфортно, и первый гол пришел уже на 7-й минуте — отличился Ренату Вейга.
Вскоре гости ответили: на 18-й минуте счет вновь стал равным — забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. 11-й гол позволил ему оказаться в топ-5 бомбардиров национальной команды. Но больше у Армении ничего не получилось. За первый тайм португальцы отличились еще четыре раза, не оставив сомнений в том, кто выйдет из группы F с первого места.
А во втором тайме продолжили феерить — добавили еще четыре. В итоге хет-триками отметились Жау Невеш и Бруну Фернандеш, по голу записали на свой счет Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау. Всего за матч португальцы нанесли по воротам соперника 34 удара, 15 — в створ. Могли забивать и больше, но превзойти собственный рекорд так и не получилось: крупнейшей победой сборной остается 9:0 в матче с Люксембургом в 2023-м.
Криштиану отсутствовал в составе на финальный матч отбора из-за красной карточки, полученной в игре против Ирландии. Инцидент наделал много шума. Матч у Португалии не складывался, и на 59-й минуте Роналду не выдержал — отмахнувшись, ударил ирландца Дара О'Ши рукой. Это первое удаление форварда за всю карьеру в сборной.
Роналду мог бы приехать на финальную игру, чтобы поддержать команду с трибун, но поступил иначе. Он был настолько раздосадован итогом матча в Ирландии, что, по сообщениям португальской прессы, сразу покинул расположение национальной команды и отправился в Саудовскую Аравию.
Криш ограничился постом в соцсетях: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!»
Казалось, без лидера будет тяжело даже против Армении, которая уже не имела турнирной мотивации. Однако сомнения болельщиков развеялись, как только подопечные Роберто Мартинеса вышли на поле.
Португалия отлично стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026, обыграв Армению (5:0), Венгрию (3:2) и Ирландию (1:0). Команда могла обеспечить себе первое место уже в четвертом туре, но в двух следующих матчах набрала только одно очко — 2:2 с Венгрией и сенсационное поражение от Ирландии 0:2. Поэтому сегодня требовалась только победа, и с задачей сборная справилась.
В параллельном матче последнего тура их преследователи, ирландцы, вырвали три очка у Венгрии в дополнительное время благодаря хет-трику Троя Пэрротта — решающий мяч забили на 90+6-й минуте. Команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
Решения дисциплинарного комитета ФИФА по эпизоду с удалением Роналду пока нет. Если комиссия признает произошедшее серьезным нарушением, а не игровым моментом, португалец получит бан минимум на два матча (с учетом сегодняшней игры с Арменией). Это означает, что он может пропустить старт ЧМ-2026.
Хотя инцидент произошел в игровом эпизоде, реакция Криштиану явно выглядела грубой. Затем он показал жест, призывающий «вытереть слезы», что можно расценить как еще одну провокацию.
По мнению главного тренера португальцев Роберто Мартинеса, Роналду долго выводили из себя, поэтому его реакция объяснима и длительная дисквалификация будет несправедливой.
Владислав
Кстати, когда наши слили 1-7, единственный мяч забил будущая звезда Арсенала - Аршавин. У армян единственный мяч забил Сперцян) Боевое крещение прошёл, ещё пару сезонов в РПЛ и можно в европу))
17.11.2025
Владислав
Теперь и у армян есть свой ночной позор :joy:
17.11.2025
Владислав
На самом деле есть зависимость, только обратная - Рон тянет всю команду на дно как и Аль-Хиляль свой или как его там.
17.11.2025
NGE
Мания величия? ТЫ бы не взял?!? А твоё мнение, кроме твоей кошки, кому-нибудь интересно?
17.11.2025
NGE
Забыли у тебя спросить, эксперД вы наш самозванный! Такую сборную, как Армения, и молодежка Португалии легко бы вынесла
17.11.2025
NGE
Чепуха - это всерьёз обсуждать матч с такой убогой сборной, как Армения!
17.11.2025
Александр
Можно не общие формулировки а исседование с цифрами и статистикой? А то пока это просто вброс.
17.11.2025
Бу ГаГа
игрой сборной это доказано
17.11.2025
LORDIS
Мое сочувствие болельщикам сборной Армении! Помню, как было больно после 7-1 от Португалии …
17.11.2025
Александр
Кем и когда доказано?
17.11.2025
Diman_madridista
Тренер-лизун. Без Роналду сборная очевидно лучше играет и способна на большее
17.11.2025
hottie
По заголовку можно подумать. что невероятное произошло. А там бы и 2й состав Португалии справился.
17.11.2025
Valekka
И финал какого турнира это был : "Журналиста" Максика?!
16.11.2025
Vasya StruZhkin
Роналду лучший игрок современности, как бы последователи Месси не пропагандировали его место на поле.
16.11.2025
blue-white!
Русские армяне даже хуже чистокровных россиян. Мы им всего 1:7 продули...
16.11.2025
Кариока_двойка.
Португалия без Роналду, как Спартак без Гарсии, две разные команды.
16.11.2025
Diman_madridista
Черт, еще бы сейчас ДР Конго выиграло свой матч, вообще бы было супер! Ну давайте, кто вы там сейчас, слоны или леопарды, нагните этих нигерийцев, этого петуха Осимхена в маске. Они уже двадцать лет мозолят глаза, и ничего на выходе не выдают. Allez Congo, allez Congo!!
16.11.2025
muob
"Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению." Неправильно написано. Надо так-"Благодаря отсутствию капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению."
16.11.2025
Diman_madridista
Месси узнал результат и ... описался от страха. Трепещи, жалкий нуб, скоро до тебя Португалия доберется, и разденет тебя, креветку
16.11.2025
Спартак 98
Да и пусть ему дискву впаяют . Без него сборной лучше , я бы вообще его на чм не стал брать.
16.11.2025
ПельМешков
Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению. Что за чепуха. Уже много раз доказано, что Португалия без КриРо играет лучше, - нет зависимости от одного игрока
16.11.2025
Иньес Андреста
Могли бы без Роналду и поскромнее сыграть, никакого уважения
16.11.2025
sergey485
Ничего страшного... Сперцян поддержал...
16.11.2025
Belousov
Воистину истеричка. Не поехать поддержать команду - это нарушение командной этики. В нормальных мужских коллективах так не поступают. А сборная Португалии показала что без Роналду она сильнее, мобильнее и более мотивирована на победу, а не на очередной слезливый пост в запретограмме.
16.11.2025