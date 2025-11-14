Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 22:00

Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей. Пришлось отложить вылет в Данию на матч отбора ЧМ

Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Максим Слекишин
корреспондент
Нападающий сборной Белоруссии Трофим Мельниченко (слева).
Фото Reuters
Добираются почти сутки, предматчевая пресс-конференция отменена.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Белоруссия

Сборная Белоруссии более 12 часов провела на польской границе и не смогла по расписанию вылететь из Варшавы в Копенгаген на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Данией. Чартер пришлось перенести.

Что произошло

В четверг вечером, 13 ноября, сборная Белоруссии на автобусе выехала в Варшаву, откуда должна была отправиться в Копенгаген на игру с Данией в рамках отбора ЧМ-2026. Свою границу команда успешно прошла за полтора часа, но на польском КПП возникли проблемы.

Марко Арнаутович сделал покер в&nbsp;ворота Сан-Марино и&nbsp;стал лучшим бомбардиром в&nbsp;истории сборной Австрии.Крутой камбэк Шотландии, Дания разгромила белорусов, Арнаутович — лучший снайпер в истории Австрии

«К сожалению, далее по непонятным причинам время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составили более 12 часов», — рассказали в пресс-службе сборной.

Белорусской федерации футбола (АБФФ) пришлось согласовывать изменение расписания вылета чартера из Варшавы в датскую столицу.

Фото Reuters

Добираются почти сутки

С учетом дороги на автобусе до польской столицы и полуторачасового перелета в Копенгаген поездка сборной на игру займет около суток, что значительно осложнит подготовку к матчу.

Уже отменена предматчевая пресс-конференция гостей. Как сообщает датский канал TV 2, общение главного тренера белорусов с журналистами не состоится из-за логистических трудностей. Однако предматчевая тренировка команды все же должна пройти — в пятницу вечером белорусы приземлились в Копенгагене.

Ярослав Гладышев.«Гладышев — просто Пеле на фоне белорусов! Но Карпин с Кафановым забили бы нам столько же». Интервью Тумиловича

Отмечается, что это не первая преграда на пути. Изначально сборная планировала вылетать из Вильнюса. Однако маршрут пришлось изменить после одностороннего решения Литвы от 29 октября о полном закрытии границы с Белоруссией.

Фото Global Look Press

Матч с лидером группы

Для гостей из Минска встреча с Данией уже не имеет турнирного значения: кампания отбора на ЧМ не задалась. За четыре матча подопечные Карлоса Алоса Феррера не набрали ни одного очка, забили лишь два мяча и пропустили 15.

Датчане на данный момент лидируют в группе C с 10 очками. На протяжении всего отборочного этапа они показывают стабильную игру: забили 12 мячей, пропустили только один.

На втором месте в группе — Шотландия (тоже 10 очков), на третьем — Греция (3 очка).

Матч отбора ЧМ-2026 Дания — Белоруссия запланирован на 15 ноября. Команды уже встречались в октябре. Тогда Белоруссия уступила с разгромным счетом — 0:6. Начало ответной игры — в 22:45 по московскому времени.

18

  • !100% Инсайды>

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • Dron56

    полякам обязательно нужно отвечать адекватно , задержали на 12 часов ,закрыть границу на сутки. Батька должен ответить этим тварям. Точка.

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • hant64

    Как сказал на одном из уроков по НВП ещё в 1979 году наш военрук Иванов про Польшу, что эта страна - политическая проститутка, так ничего за эти почти пятьдесят лет и не изменилось. Прав был Анатолий Иванович.

    15.11.2025

  • vladmad_75

    Да зачем уподобляться упырям из соседней страны?

    15.11.2025

  • NGE

    Ты и сейчас летишь! Со свистом! Туда, где все здешние дебилы обитают;)

    15.11.2025

  • NGE

    Польское дерьмо! Буду радоваться каждой тяжёлой травме каждого польского футболиста! Уроды!

    15.11.2025

  • vladmad_75

    "Спорт вне политики" орали они. Ну ну...

    15.11.2025

  • Mitlixx

    Это происки жирной кабаихи

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Не фур , не гастарбайтеров по моему давно уже нет в Белорусии ! Их там не стало с того момента , когда Лукашенко загонял на границу с Польшей мигрантов с Ближнего Востока !

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Интересно , чем же так нашкодил Лукашенко что его соратники летают так по кругу ?

    15.11.2025

  • МаратХ

    Не хочет Польша, чтобы сборную Белорусии порвали датчане в хвост и в гриву

    15.11.2025

  • Ботокс007

    Лукашенковцев отправили в Попенгаген.

    14.11.2025

  • _Mike N_

    лететь из Минска в Москву, потом в Стамбул, а там уже в Копенгаген !

    14.11.2025

  • _Mike N_

    и не пускать в Беларусь гастарбайтеров из Польши ! :laughing::laughing::laughing:

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А ты их там видел? )))

    14.11.2025

  • андрей андреев

    задержать польские фуры на белорусской границе на месяц!

    14.11.2025

  • Djin Ignatov

    А зачем ехать было в Варшаву и лететь через нее и Вильнюс ? Разве Лукашенко не знает как относится к нему Европа ? Надо было через нас , Россию напрямую аэрофлотом ! Другой вопрос летают ли наши самолеты через Европу в Данию ? А почему тогда нет ? Раньше мы ведь везде летали !!

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Белоруссии по футболу
    Сборная Дании по футболу
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя