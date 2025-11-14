Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей. Пришлось отложить вылет в Данию на матч отбора ЧМ

14 ноября, 22:00
Сборная Белоруссии более 12 часов провела на польской границе и не смогла по расписанию вылететь из Варшавы в Копенгаген на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Данией. Чартер пришлось перенести.
В четверг вечером, 13 ноября, сборная Белоруссии на автобусе выехала в Варшаву, откуда должна была отправиться в Копенгаген на игру с Данией в рамках отбора ЧМ-2026. Свою границу команда успешно прошла за полтора часа, но на польском КПП возникли проблемы.
«К сожалению, далее по непонятным причинам время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составили более 12 часов», — рассказали в пресс-службе сборной.
Белорусской федерации футбола (АБФФ) пришлось согласовывать изменение расписания вылета чартера из Варшавы в датскую столицу.
С учетом дороги на автобусе до польской столицы и полуторачасового перелета в Копенгаген поездка сборной на игру займет около суток, что значительно осложнит подготовку к матчу.
Уже отменена предматчевая пресс-конференция гостей. Как сообщает датский канал TV 2, общение главного тренера белорусов с журналистами не состоится из-за логистических трудностей. Однако предматчевая тренировка команды все же должна пройти — в пятницу вечером белорусы приземлились в Копенгагене.
Отмечается, что это не первая преграда на пути. Изначально сборная планировала вылетать из Вильнюса. Однако маршрут пришлось изменить после одностороннего решения Литвы от 29 октября о полном закрытии границы с Белоруссией.
Для гостей из Минска встреча с Данией уже не имеет турнирного значения: кампания отбора на ЧМ не задалась. За четыре матча подопечные Карлоса Алоса Феррера не набрали ни одного очка, забили лишь два мяча и пропустили 15.
Датчане на данный момент лидируют в группе C с 10 очками. На протяжении всего отборочного этапа они показывают стабильную игру: забили 12 мячей, пропустили только один.
На втором месте в группе — Шотландия (тоже 10 очков), на третьем — Греция (3 очка).
Матч отбора ЧМ-2026 Дания — Белоруссия запланирован на 15 ноября. Команды уже встречались в октябре. Тогда Белоруссия уступила с разгромным счетом — 0:6. Начало ответной игры — в 22:45 по московскому времени.
!100% Инсайды>
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
15.11.2025
Dron56
полякам обязательно нужно отвечать адекватно , задержали на 12 часов ,закрыть границу на сутки. Батька должен ответить этим тварям. Точка.
15.11.2025
!100% Инсайды>
.Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
15.11.2025
hant64
Как сказал на одном из уроков по НВП ещё в 1979 году наш военрук Иванов про Польшу, что эта страна - политическая проститутка, так ничего за эти почти пятьдесят лет и не изменилось. Прав был Анатолий Иванович.
15.11.2025
vladmad_75
Да зачем уподобляться упырям из соседней страны?
15.11.2025
NGE
Ты и сейчас летишь! Со свистом! Туда, где все здешние дебилы обитают;)
15.11.2025
NGE
Польское дерьмо! Буду радоваться каждой тяжёлой травме каждого польского футболиста! Уроды!
15.11.2025
vladmad_75
"Спорт вне политики" орали они. Ну ну...
15.11.2025
Mitlixx
Это происки жирной кабаихи
15.11.2025
Djin Ignatov
Не фур , не гастарбайтеров по моему давно уже нет в Белорусии ! Их там не стало с того момента , когда Лукашенко загонял на границу с Польшей мигрантов с Ближнего Востока !
15.11.2025
Djin Ignatov
Интересно , чем же так нашкодил Лукашенко что его соратники летают так по кругу ?
15.11.2025
МаратХ
Не хочет Польша, чтобы сборную Белорусии порвали датчане в хвост и в гриву
15.11.2025
Ботокс007
Лукашенковцев отправили в Попенгаген.
14.11.2025
_Mike N_
лететь из Минска в Москву, потом в Стамбул, а там уже в Копенгаген !
14.11.2025
_Mike N_
и не пускать в Беларусь гастарбайтеров из Польши ! :laughing::laughing::laughing:
14.11.2025
Kirill Boglovsky
А ты их там видел? )))
14.11.2025
андрей андреев
задержать польские фуры на белорусской границе на месяц!
14.11.2025
Djin Ignatov
А зачем ехать было в Варшаву и лететь через нее и Вильнюс ? Разве Лукашенко не знает как относится к нему Европа ? Надо было через нас , Россию напрямую аэрофлотом ! Другой вопрос летают ли наши самолеты через Европу в Данию ? А почему тогда нет ? Раньше мы ведь везде летали !!
14.11.2025