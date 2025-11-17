Италия снова провалила отбор на чемпионат мира. Что дальше?

17 ноября, 16:30
В 2026 году славному и легендарному «Сан-Сиро» исполняется 100 лет. В феврале там пройдет церемония открытия Олимпиады, а дальше арену ждет тернистый и грустный путь к сносу — и Милан получит на том же месте новый стадион.
Возможно, в воскресенье сборная Италии провела на великом «Сан-Сиро» свой последний матч: опозорилась при почти полных трибунах и посадила жирную кляксу в свой исторический альбом воспоминаний. Никто не ждал от команды Гаттузо чуда против Норвегии, но скромная победа или хотя бы ничья на фоне счета 0:3 в Осло хоть как-то скрасила бы впечатление от отборочного цикла, который рискует оставить страну без третьего чемпионата мира подряд. Но нет, нынешний состав настолько безликий, что умудрился разгромно проиграть дома (1:4).
Самоистязание Гаттузо в роли главного тренера той или иной команды получило свое продолжение. На клубном уровне его бесконечные неудачи и ссоры с руководством давно превратились в грустную коллекцию тренерских нелепостей. Теперь она пополнилась провалом с Норвегией. Да, во главе с Эрлингом Холанном это сильная и уважаемая банда, но не до такой же степени, чтобы унижать четырехкратных чемпионов мира на «Сан-Сиро»!
1:7 по итогам двух встреч и второе место в группе отправили Италию в стыки. Первый матч состоится 26 марта: «Скуадра адзурра» сыграет дома, но вряд ли в Милане (который проводил сборную оглушительным свистом). Один из двух соперников определится в конце недели на жеребьевке в Цюрихе. Им может стать Швеция, не пустившая итальянцев на чемпионат мира в России. И даже Македония, закрывшая дорогу в Катар. Ужасов из прошлого, как мы видим, хватает, а настоящее и будущее туманны.
Если 26 марта Италия все же пройдет дальше, то 31-го гипотетически может сыграть против Словакии, Чехии или Шотландии. С учетом нынешнего состояния «Скуадры адзурры» любой из этих соперников не будет чувствовать себя аутсайдером.
Отборочный цикл команда начала с провала в Осло под руководством Спаллетти, а завершила позором в Милане — уже при Гаттузо. Лучано явно потерял контроль над раздевалкой, а Дженнаро на коротком отрезке смог что-то подправить лишь для того, чтобы хотя бы не отдать второе место в группе Израилю.
В марте 2026-го «Скуадру адзурру» ждет тяжелейшее испытание на прочность. В случае очередного фиаско не только Гаттузо, но и президенту футбольной федерации Гравине, очевидно, придется попрощаться со своими должностями. Впрочем, это как раз мелочи.
Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов?
Хоп хэй лала лэй
Да ты что, а кто выигрывал чемпионаты мира в 82 и 2006 году и чемпионаты Европы в 68 и 2020 году .
17.11.2025
alexb2025personal
Италия сейчас без ума от Синнера. Там даже появился одеколон с названием (перевод): "Моча конюха, которую он пописал в сено лошади, с которой потом Синнер совокуплялся и заразился допингом".
17.11.2025
BS35LV
Дальше Гаттузе пендаль
17.11.2025
Ilnur79
Все свои чемпионства завоевала в 30-40 годы. Даже Россия. Ее топтала.
17.11.2025
treider
Да, странно. Тем более что Италия еще имеет шансы...
17.11.2025
H R
Еcли делаете ставки -> infostavki.ru
17.11.2025
huikin
Ага, значит итальянской федерацией футбола руководит какой-то Карабас Барабас
17.11.2025
Pol Pol
А я понял в чём дело и почему Гаттузыч вот так вот негодует .... понял, понял. Он йобнулся ! Попросту говоря, сошёл с ума ! С горя. Да оно и не мудрено, человеку с его то пониманием игры, где он любому из своей команды, 100 очков вперёд мог дать ! И тут ... вдруг такое ! Хотя ... не так и вдруг ! И кончится это ... совсем уже плохо ( для Гаттузыча ), если они ещё и стыки просрут. Их конечно, будут тянуть, вот увидите .... начиная уже с жеребьёвки. Первым делом ... подберут им, самого забубенного .... доходягу, вот попомните мои слова, ведь и там, жополизов, угодников и прочего такого, предостатошно ! Да и .... никто ведь пока не отменял, итальянскости Инфатильного ! Ну а, не поможет и это, тогда ваще ... жди чудес ! Там сразу, надо Боброву коврик стелить, прям там в редакции, он всёёёёё нам .... потом обьяснит !
17.11.2025
Ilya S.
Нам бы их проблемы
17.11.2025
Berkut-7
Лично мне Италия вообще не нравится , играют очень плохо , я не хочу их видеть ни на каком ЧМ , пусть сидят макароны жуют и учатся заного в футбол играть, а то оин там в своих пиццериях думают , что они великие до сих пор.
17.11.2025
555 555
Это надо было делать после первого пролёта. Но это же итальянцы.Южане. Потомки Древнего Рима. Короче,засранцы они...
17.11.2025
Товарищ Майор
Он любит ублюдка Купу и противоестественно с ним совокупляется.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Они в одной корзине, никак не может быть
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Гасперини, Симоне Индзаги, Сарри. Но они все заняты. Хотя, мне кажется, Сарри не отказался бы поразгребать, он это дело любит.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
А то. Примерно как Трамп любит Большого Билла у Клинтона.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну пока никто ничего не провалил. А что за стенания по Италии, уже 10-я, знать, статья о ней за последние дни? Нам-то что? 1-2-х материалов с лихвой бы хватило (тем более, все примерно об одном и том же).
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Странно, что в Москве не предположил
17.11.2025
Адри Купри
В Харькове!:rofl:
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Заходи с козырей - предлагай Станковича
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Сколько дураков мама мия санта лючия
17.11.2025
емен
Обосрались !
17.11.2025
Sergey Mikhaylov
Шансы еще есть Только надо гнать в шею побратима Станковича
17.11.2025
blue-white!
Согласен, незалежная должна кануть в небытиё...
17.11.2025
blue-white!
Итальянцам некогда заниматься футболом, им нужно искать деньги для Украины. Кстати, немцы, тоже 4-х кратные ЧМ, два последних мировых форума провалили, не выйдя из группы. Но они хотя бы до финальной части добирались, в отличии от макаронников...
17.11.2025
James Gang
А кто там ещё не был тренером в сборной из топ-итальянцев? Папа Карло в Бразилии, остался только Массимилиано Аллегри.
17.11.2025
sdf_1
Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов? ---------------- Пригласить главным тренером сборной Юрана. Он вернёт Италию в число мировых грандов. Лучше конечно Черчесова, но он занят в "Ахмате". Делает его чемпионом. А это задача потруднее, чем вернуть Италию на пьедестал
17.11.2025
sdf_1
Ну какой провал? Италия играет в силу своих возможностей. Какие возможности - такой и результат. P.S. У Доннарумма определенно становится законодателем мод среди вратарей. Такой формы, как у него, ещё нет ни у кого
17.11.2025
Топотун
Фашисты не нужны на ЧМ !
17.11.2025
Jean4
Что дальше? Встреча с Украиной в стыковых матчах. :smile:
17.11.2025
ЧикиБегиристайн
Тут нужно норвежцев отметить. Сборная росла, набивала шишки, пролетала мимо турниров уже с Холандом и Одегардом, и вот вышла на уровень 8 побед в 8 матчах. Итальянцам нужно не голову пеплом посылать, а точно так же выстраивать команду, проходя от пункта А до Б и так далее. Воплями и истериками не получиться проскочить.
17.11.2025
Топотун
Ты любишь Мусолини?
17.11.2025
Топотун
Вата тоже провалила, не вышла в финальную часть !
17.11.2025
ЧикиБегиристайн
Не позорься.
17.11.2025
Smash.
Оу, завтра товарищеский матч Чили-Перу, по МатчТВ покажут. Посмотрим?
17.11.2025
kolos249
Буду рад, если родина фашизма сгорит в стыках.
17.11.2025
hottie
Дальше играть стыки, а что еще. И пробовать не обкекаться там.
17.11.2025
Smash.
Проиграли 2 матча победителю группы, это не провал. Ну Норвегия сегодня сильнее, что поделаешь. Вчера после первого тайма выигрывали 1-0, а надо было 9-0. Во втором тайме просто бросили играть, ну это их решение - не тратить силы зря. Стыки пройдут 99%.
17.11.2025
Millwall82
отправить бородатого в Сплит для начала. Забирайте у сборной России Карпина, или даже Семака (как Манчини в свое время). Сомневаюсь что откажутся. Ну и полностью обновите сборную. Часть игрокам плевать на скуадру, они в playstation по ночам режутся. О чем тот Спал жаловался, без приставки никак перед важным матчем? Составы друзьям-инсайдерам сливают, тактические установки. Наведите порядок в Коверчано.
17.11.2025