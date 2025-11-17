Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 ноября, 16:30

Италия снова провалила отбор на чемпионат мира. Что дальше?

Сборная Италии заняла второе место в группе I в отборе ЧМ-2026
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сборная Италии проиграла Норвегии (1:4) в матче отбора ЧМ-2026.
Фото Reuters
Георгий Кудинов — о кризисе «Скуадры адзурры».
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

В 2026 году славному и легендарному «Сан-Сиро» исполняется 100 лет. В феврале там пройдет церемония открытия Олимпиады, а дальше арену ждет тернистый и грустный путь к сносу — и Милан получит на том же месте новый стадион.

Возможно, в воскресенье сборная Италии провела на великом «Сан-Сиро» свой последний матч: опозорилась при почти полных трибунах и посадила жирную кляксу в свой исторический альбом воспоминаний. Никто не ждал от команды Гаттузо чуда против Норвегии, но скромная победа или хотя бы ничья на фоне счета 0:3 в Осло хоть как-то скрасила бы впечатление от отборочного цикла, который рискует оставить страну без третьего чемпионата мира подряд. Но нет, нынешний состав настолько безликий, что умудрился разгромно проиграть дома (1:4).

Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP

Самоистязание Гаттузо в роли главного тренера той или иной команды получило свое продолжение. На клубном уровне его бесконечные неудачи и ссоры с руководством давно превратились в грустную коллекцию тренерских нелепостей. Теперь она пополнилась провалом с Норвегией. Да, во главе с Эрлингом Холанном это сильная и уважаемая банда, но не до такой же степени, чтобы унижать четырехкратных чемпионов мира на «Сан-Сиро»!

1:7 по итогам двух встреч и второе место в группе отправили Италию в стыки. Первый матч состоится 26 марта: «Скуадра адзурра» сыграет дома, но вряд ли в Милане (который проводил сборную оглушительным свистом). Один из двух соперников определится в конце недели на жеребьевке в Цюрихе. Им может стать Швеция, не пустившая итальянцев на чемпионат мира в России. И даже Македония, закрывшая дорогу в Катар. Ужасов из прошлого, как мы видим, хватает, а настоящее и будущее туманны.

Франческо Эспозито и&nbsp;Матео Ретеги.Италия третий раз будет пробиваться на ЧМ через стыки. Кто в соперниках и когда жеребьевка?

Если 26 марта Италия все же пройдет дальше, то 31-го гипотетически может сыграть против Словакии, Чехии или Шотландии. С учетом нынешнего состояния «Скуадры адзурры» любой из этих соперников не будет чувствовать себя аутсайдером.

Отборочный цикл команда начала с провала в Осло под руководством Спаллетти, а завершила позором в Милане — уже при Гаттузо. Лучано явно потерял контроль над раздевалкой, а Дженнаро на коротком отрезке смог что-то подправить лишь для того, чтобы хотя бы не отдать второе место в группе Израилю.

В марте 2026-го «Скуадру адзурру» ждет тяжелейшее испытание на прочность. В случае очередного фиаско не только Гаттузо, но и президенту футбольной федерации Гравине, очевидно, придется попрощаться со своими должностями. Впрочем, это как раз мелочи.

Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов?

38

  • Хоп хэй лала лэй

    Да ты что, а кто выигрывал чемпионаты мира в 82 и 2006 году и чемпионаты Европы в 68 и 2020 году .

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    Италия сейчас без ума от Синнера. Там даже появился одеколон с названием (перевод): "Моча конюха, которую он пописал в сено лошади, с которой потом Синнер совокуплялся и заразился допингом".

    17.11.2025

  • BS35LV

    Дальше Гаттузе пендаль

    17.11.2025

  • Ilnur79

    Все свои чемпионства завоевала в 30-40 годы. Даже Россия. Ее топтала.

    17.11.2025

  • treider

    Да, странно. Тем более что Италия еще имеет шансы...

    17.11.2025

  • H R

    Еcли делаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • huikin

    Ага, значит итальянской федерацией футбола руководит какой-то Карабас Барабас

    17.11.2025

  • Pol Pol

    А я понял в чём дело и почему Гаттузыч вот так вот негодует .... понял, понял. Он йобнулся ! Попросту говоря, сошёл с ума ! С горя. Да оно и не мудрено, человеку с его то пониманием игры, где он любому из своей команды, 100 очков вперёд мог дать ! И тут ... вдруг такое ! Хотя ... не так и вдруг ! И кончится это ... совсем уже плохо ( для Гаттузыча ), если они ещё и стыки просрут. Их конечно, будут тянуть, вот увидите .... начиная уже с жеребьёвки. Первым делом ... подберут им, самого забубенного .... доходягу, вот попомните мои слова, ведь и там, жополизов, угодников и прочего такого, предостатошно ! Да и .... никто ведь пока не отменял, итальянскости Инфатильного ! Ну а, не поможет и это, тогда ваще ... жди чудес ! Там сразу, надо Боброву коврик стелить, прям там в редакции, он всёёёёё нам .... потом обьяснит !

    17.11.2025

  • Ilya S.

    Нам бы их проблемы

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Лично мне Италия вообще не нравится , играют очень плохо , я не хочу их видеть ни на каком ЧМ , пусть сидят макароны жуют и учатся заного в футбол играть, а то оин там в своих пиццериях думают , что они великие до сих пор.

    17.11.2025

  • 555 555

    Это надо было делать после первого пролёта. Но это же итальянцы.Южане. Потомки Древнего Рима. Короче,засранцы они...

    17.11.2025

  • Товарищ Майор

    Он любит ублюдка Купу и противоестественно с ним совокупляется.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Они в одной корзине, никак не может быть

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Гасперини, Симоне Индзаги, Сарри. Но они все заняты. Хотя, мне кажется, Сарри не отказался бы поразгребать, он это дело любит.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А то. Примерно как Трамп любит Большого Билла у Клинтона.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну пока никто ничего не провалил. А что за стенания по Италии, уже 10-я, знать, статья о ней за последние дни? Нам-то что? 1-2-х материалов с лихвой бы хватило (тем более, все примерно об одном и том же).

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Странно, что в Москве не предположил

    17.11.2025

  • Адри Купри

    В Харькове!:rofl:

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Заходи с козырей - предлагай Станковича

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сколько дураков мама мия санта лючия

    17.11.2025

  • емен

    Обосрались !

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Шансы еще есть Только надо гнать в шею побратима Станковича

    17.11.2025

  • blue-white!

    Согласен, незалежная должна кануть в небытиё...

    17.11.2025

  • blue-white!

    Итальянцам некогда заниматься футболом, им нужно искать деньги для Украины. Кстати, немцы, тоже 4-х кратные ЧМ, два последних мировых форума провалили, не выйдя из группы. Но они хотя бы до финальной части добирались, в отличии от макаронников...

    17.11.2025

  • James Gang

    А кто там ещё не был тренером в сборной из топ-итальянцев? Папа Карло в Бразилии, остался только Массимилиано Аллегри.

    17.11.2025

  • sdf_1

    Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов? ---------------- Пригласить главным тренером сборной Юрана. Он вернёт Италию в число мировых грандов. Лучше конечно Черчесова, но он занят в "Ахмате". Делает его чемпионом. А это задача потруднее, чем вернуть Италию на пьедестал

    17.11.2025

  • sdf_1

    Ну какой провал? Италия играет в силу своих возможностей. Какие возможности - такой и результат. P.S. У Доннарумма определенно становится законодателем мод среди вратарей. Такой формы, как у него, ещё нет ни у кого

    17.11.2025

  • Топотун

    Фашисты не нужны на ЧМ !

    17.11.2025

  • Jean4

    Что дальше? Встреча с Украиной в стыковых матчах. :smile:

    17.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Тут нужно норвежцев отметить. Сборная росла, набивала шишки, пролетала мимо турниров уже с Холандом и Одегардом, и вот вышла на уровень 8 побед в 8 матчах. Итальянцам нужно не голову пеплом посылать, а точно так же выстраивать команду, проходя от пункта А до Б и так далее. Воплями и истериками не получиться проскочить.

    17.11.2025

  • Топотун

    Ты любишь Мусолини?

    17.11.2025

  • Топотун

    Вата тоже провалила, не вышла в финальную часть !

    17.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Не позорься.

    17.11.2025

  • Smash.

    Оу, завтра товарищеский матч Чили-Перу, по МатчТВ покажут. Посмотрим?

    17.11.2025

  • kolos249

    Буду рад, если родина фашизма сгорит в стыках.

    17.11.2025

  • hottie

    Дальше играть стыки, а что еще. И пробовать не обкекаться там.

    17.11.2025

  • Smash.

    Проиграли 2 матча победителю группы, это не провал. Ну Норвегия сегодня сильнее, что поделаешь. Вчера после первого тайма выигрывали 1-0, а надо было 9-0. Во втором тайме просто бросили играть, ну это их решение - не тратить силы зря. Стыки пройдут 99%.

    17.11.2025

  • Millwall82

    отправить бородатого в Сплит для начала. Забирайте у сборной России Карпина, или даже Семака (как Манчини в свое время). Сомневаюсь что откажутся. Ну и полностью обновите сборную. Часть игрокам плевать на скуадру, они в playstation по ночам режутся. О чем тот Спал жаловался, без приставки никак перед важным матчем? Составы друзьям-инсайдерам сливают, тактические установки. Наведите порядок в Коверчано.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Италии по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
    Читайте также
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя