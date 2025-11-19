Девальвация турниров или разнообразие? Почему Кюрасао на ЧМ веселее, чем унылая Италия

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже дважды побил рекорд по размеру отобравшейся на него страны. Сначала самым маленьким по площади стало Кабо-Верде (бывшие Острова Зеленого Мыса) площадью 4000 квадратных километров — это две Москвы. 18 ноября уже это же достижение побил остров Кюрасао — его площадь почти в 10 раз меньше. Также минувшей ночью на ЧМ вышла скромная Гаити (во второй раз после 1974 года).
Да, во многом участие новых сборных стало возможным благодаря новой системе отбора с 48 (на самом деле 45) путевками. Но Кабо-Верде обогнало в отборе не раз выходивший на чемпионат мира Камерун, а Кюрасао — уже участвовавшую Ямайку. Это не балласт имени Инфантино.
Проникновение команд вроде Кюрасао, даже под руководством знакомого России Дика Адвоката, вызывает разную реакцию. С одной стороны, это размывание элитного клуба — чемпионат мира за всю историю выигрывали лишь восемь стран, а пул постоянных команд-участниц примерно известен любому обывателю.
Но главный товар, который спорт продает как часть индустрии развлечений, — это непредсказуемый результат. Поэтому КХЛ невыгодно, чтобы там постоянно выигрывал СКА или ЦСКА, а УЕФА делает форматы вроде единого группового раунда Лиги чемпионов или Лиги наций — чтобы подтянуть середняков и аутсайдеров.
Да, условная Италия принесет на краткосрочном отрезке больше внимания к чемпионату мира за счет звезд. Но пример Кюрасао сам по себе вдохновляет другие малые сборные по всему миру и расширяет географию футбола. А если Италия проиграет стыковые матчи условному Косово (вряд ли бы нам этого хотелось, конечно) — это только ее и Гаттузо проблемы.
В последние годы спорт усиленно глобализируется, а общий уровень выравнивается. Почти любая спортивная федерация обсессивно озабочена расширением географии. И почти каждый год какая-нибудь новая страна берет олимпийскую медаль, а футбольная Андорра все чаще играет с Англией 0:1. Это новая реальность.
Отчасти это отражение экономических тенденций. По данным World Inequality Database, за 40 лет разница между 10 процентами самых богатых стран и 50 процентами самых бедных сократилась — если в 1983-м первые были мощнее в 20 раз, то теперь в девять. Футбол и спорт не всегда производная экономики — элементарная инфраструктура для выхода на чемпионат мира нужна, но находящуюся под властью банд Гаити экономически благополучной никак не назовешь. С другой стороны, — Кюрасао с конца 2000-х до коронавируса пережил экономический рост благодаря переработке венесуэльской нефти и туризму.
Пример Кюрасао — далеко не единственный. Здесь могла бы быть шутка о выходе «Арарата» в еврокубки, но будет несколько примеров прорывов карликов в игровых видах спорта.
Фареры как владение Дании гандболом заболели давно. Но команды — участницы крупных турниров появились на островах с населением 50 тысяч человек и 70 тысяч овец (благодаря им все острова сфотографированы в Google-панорамах) только сейчас. Фарерские гандболисты сначала пробились на Евро-2024, где сыграли вничью с норвежцами (!), а в 2025-м им дали wild card для участия в молодежном чемпионате мира до 21 года (людей такого возраста, пригодных к игре, на Фарерах от силы несколько сотен). И фарерцы сенсационно дошли до полуфинала, где проиграли в двух овертаймах Португалии. Фарерские СМИ на время турнира почти ничего не печатали о спорте — все новости можно и так обсудить в немногочисленных тавернах Торсхавна.
Сборная Фарер по футболу, кстати, до последнего тура сохраняла шансы на выход на чемпионат мира-2026, что еще несколько лет назад было немыслимо. И голы в тамошнем чемпионате тоже забивают убойные.
Давние традиции Фиджи, Тонга и Самоа в регби не откровение, но в последние годы эти страны стали добиваться крупных успехов. «Летучие фиджийцы» завоевали за три Олимпиады два золота и серебро в регби-7 — это еще ладно. Но, например, на последнем чемпионате мира по регбилиг (версия игры для 13 человек) самоанцы уже вышли в финал — впервые в истории.
А на последнем Кубке мира по регби Фиджи играла в 1/4 финала против Англии, и до 72-й минуты из 80 счет был равным — 24:24. Недавно большинство матчей европейцев и фиджийцев стабильно заканчивались разницей в 20, а то и в 40 очков.
Все чаще экзотика проникает и на чемпионаты мира и Олимпиады в других командных видах. В 2022 году на чемпионат мира по волейболу прибыл скромный Катар (население 3 миллиона человек, но страну никак волейбольной не назовешь), на женский ЧМ семь лет назад вышли волейболистки Тринидада и Тобаго.
В 2023 году впервые на чемпионат мира по баскетболу пробилось все то же Кабо-Верде. А на Олимпиаду-2024 в баскетболе даже выходил раздираемый внутренними неурядицами Южный Судан и занял там 9-е место из 12.
И даже в консервативном крикете (теперь олимпийский вид спорта) на Кубок мира по разновидности Т20, более демократичной и динамичной, каждый раз отбирается кто-то новый. 2014-й — Непал, 2021-й — Папуа — Новая Гвинея, 2024-й — Уганда. Все это страны, не отличающиеся развитой инфраструктурой.
На Кубок мира по футзалу-2024 впервые отобрались сразу несколько не самых очевидных даже для этого вида спорта сборных — Таджикистан и Афганистан, а также Новая Зеландия.
Ну и вишенка на торте — женская сборная Гренландии, которая в 2025 году прорвалась на чемпионат мира по гандболу и впервые выиграла чемпионат Северной Америки. Теперь понятно, почему территорию с такими девушками так хотел заполучить Дональд Трамп. Гренландцы наверняка могли бы зажечь и в североамериканском футболе, но их просто не пускают в ФИФА и региональную КОНКАКАФ. Поэтому приходится играть на чемпионатах непризнанных стран и товарняки с Тувалу и (неожиданно в 2024-м) — Туркменией.
Правда, в любой уравниловке нужно уметь поймать баланс. Международные организации любят бороться за какую-нибудь новую благую идею рьяно, попутно круша здравый смысл, — большевики позавидовали бы. И вот уже идут слухи о расширении чемпионата мира по футболу до 64 сборных. Видимо, ждем на турнире Кубу Либре.
Наполеон Леопард
Веолета Васильевна всё на волейбол спустила, теперь Италия и Кюкасао в стыках слетит. Италии хорошо Сан-Марино в стык, с Ватиканом договорится можно.
20.11.2025
Ganimed
Ну фареры раньше были дном, теперь эта сборная очень может напакостить:sunglasses:
20.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
« Сборная Фарер по футболу, кстати, до последнего тура сохраняла шансы на выход на чемпионат мира-2026, что еще несколько лет назад было немыслимо.»
19.11.2025
Ganimed
Вот будет матч Эквадор-Кюрасао, ну на он нужен, чтобы лицезреть такое?! :rofl:Дичь дичайшая?
19.11.2025
Smash.
Да вроде все так. Но групповой турнир, условно Катар - Аргентина я смотреть не буду, а раньше каждый матч ЧМ хотел и старался увидеть. Сейчас начну с плей-офф. П.С. Дик Адвокат тренерище, я и не сомневался.
19.11.2025
Ganimed
И если три команды набрали одинаковое кол-во очков-то считаться должны Только очки между ними, дальше разница мячей между ними:sunglasses:Если наши дома обыграли Колумбию и Камерун 1:0,а в гостях проиграли по 0:3,то шансов выйти Нуль :blush:
19.11.2025
Berkut-7
А зачем их смотреть? смотреть надо кто тебе непосредственно интересен, я и европейские сборных половину смотреть не буду, я просто будут выбирать только те матчи которые интересны мне, а на других континентах будут выбирать те матчи которые интересны им, в Африке не хотят смотреть ан Норвегию , им она не интересна, так что теперь Норвегию не пускать на ЧМ ?
19.11.2025
Millwall82
это так не работает, на подобных форумах. Латиносы местные скупят все. Как на концерт некой диковинной группы (но как бы так же латиносов). Плюс спонсорские отчисления (просто за матч), реклама, тв-права (покупают пулом, а не по отдельности), подобную технологию ФИФА уже много где опробовала, в том числе и в крошечном Катаре или нефутбольном Саранске. Понятное дело, в США живет 50 млн потомков итальянцев, италоамериканцы так называемые, потому непоподание Италии станет шоком для стран-хозяек. Однако не для фифа. Это можно на туризме много заработать на итальянцах, но не потому что билеты на Италию будут стоить как-то дороже.
19.11.2025
Kirill Boglovsky
Боюсь, с Кюрасао можно будет меньше получить бабла, чем с макаронников. Хотя бы по числу болельщиков и размеру их кошельков ) Да за телетрансляции с большой страны больше можно срубить )
19.11.2025
Ganimed
Нужно проводить Межгалактический отбор, как здесь многие правильно указывают,допустим 48 корзин, с разбивкой по рейтингу понятно и будут группы с 4-5 командами и нам бы выпала группа, 33 место(1корзина:fearful:) Россия, Колумбия,Камерун,Кюрасао и Кампучия-только победитель выходит в финал, 8 матчей, интерес есть?! - Да конечно, любопытно очень:sunglasses:
19.11.2025
Pol Pol
Патамушта ... иначе, надо всю эту хрень просто отменять и дело с концом ! Это будет не ЧМ, а какая то ху . тень ! И ребят этих, затейников, даавно пора гнать в ... жопу ! И возвращать и Платини, и кого угодно .... но тока не этих !
19.11.2025
hottie
Самая унылая сборная недавно проиграла Чили. А Кузя в стиле отдела футбола СЭ высрал. Веселее только для этой страны и все. Сомневаюсь, что они бы куда-то вышли засунь их в группу с Италией. А сама Италия ну не настолько прямо уж унылая. Проиграли только одному сопернику, который катком прошел в кои-то веки по группе. А так одни победы. Есть куда более унылые сборные. Например Швеция с 2мя очками за весь отбор, но там первые матчи завалили и дальше решили за 1е не бороться.
19.11.2025
ScYLa
Чем вам экзотика не нравится - в худшем случае увидим куражество "мастеров" И пусть еще смогут....
19.11.2025
huikin
"Любит наш народ всякое говно"
19.11.2025
Корнелий Ш
Надо притопить за них. Где-то половина Выборгского района по населению.
19.11.2025
mikeV
Даже Трамп уже от "разнообразия" в США избавляется, а Кузя всё о нём переживает... Спорт - для выявления самых луших, а не разнообразных.
19.11.2025
Diman_madridista
Сборная Кабо-Верде, опередившая в отборе Камерун, не была бы балластом кабы вышла на ЧМ при наличии у Африки не девяти, а пяти, как раньше, путевок. Конкуренция в группе просто была бы выше, либо же пришлось играть стыки с победителями других групп. Ну а про Кюрасао, опередивший аж саму Ямайку - когда-то давно игравшую на ЧМ - это вообще без комментариев:grinning: Конечно они балласт по большому счету. Вот только балласт в виде Албании, Словении или Греции я могу смотреть и на ЧЕ, а на ЧМ лучше посмотрю на всю эту экзотику, которая устраивает в своих странах настоящий праздник, какой у нас был летом 2008-го года
19.11.2025
ОstWa11
а кто унылее: сб.Италии или сб.России? огранизуйте товарняк, проверим )))
19.11.2025
Jeffre
19.11.2025
HodorVor
половину игр на чм смотреть тошно будет
19.11.2025
IQ-87%
Ну Кюросао -это условный округ Нидерландов -а про количество игр-одно-но фифа обеспечивает себе положительное голосование по любому поводу-именно за счет таких стран -дав им возможность попасть на чм
19.11.2025
Millwall82
страна то маленькая, меньше населения одного района Питера. Старина Дик на коне, а ведь он тренит уже полвека. Другое дело, что для стороннего зрителя качество от этого только пострадает. Ну смысл смотреть избиение младенцев, и матчи не очень высокого уровня. Однако фифа не про это, а про закалачивание бабла. Больше матчей - больше бабла. Даже товарняки Европы уже монетезируют.
19.11.2025
echo2011
Не исключено,что главное-все подобные страны научились натурализовывать людей из более-менее известных спортивных держав.
19.11.2025
region76
В Кюрасао натурализованных больше чем аборигенов. Да и тошнотворная Италия врядли их обыграет.
19.11.2025
AndreyV
Когда есть пяток изначально "отстойных" команд, одна из которых неожиданно зажигает - это прикольно. Но сейчас на ЧМ таких будет порядка 50%. Как вам матч Кюросао - Иран? Очень интересно? Для меня ЧМ скорее всего начнется с плей-офф.
19.11.2025