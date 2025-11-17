Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
17 ноября, 18:30

Норвегия наконец-то созрела! Холанн с компанией не заметили Италию и готовятся зажечь на ЧМ-2026

Сборная Норвегии пробилась на ЧМ-2026
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сборная Норвегии празднует выход на ЧМ-2026 после матча с Италией (4:1) 16 ноября.
Фото Reuters
Игорь Рабинер — о попадании скандинавской сборной на чемпионат мира.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

С большим нетерпением жду норвежцев на ЧМ-2026. Наконец-то они созрели. Вчера для первого места в группе им было достаточно проиграть Италии даже 0:8, а они вместо этого грохнули парней Гаттузо в гостях — 4:1. Холанн сделал дубль.

Предыдущая норвежская команда, игравшая на ЧМ и Евро, сборки интересного тренера Эгиля Ульсена, играла в совершенно вертикальный, без каких-либо завитушек, но идеально продуманный и спланированный футбол. На ЧМ-94 она вышла, заняв первое место в «смертельной» группе с Голландией и Англией, которая не попала на «мир» в те же США, куда норвежцы сейчас поедут 32 года спустя. И через 28 лет после последнего появления на ЧМ.

В заявке северян на ЧМ-98 значились... Холанн и Серлот. Папы нынешних известных форвардов. Но тогда главными звездами были форварды АПЛ Флу и Сульшер. Который отыграл плохой первый тайм с Марокко и сел на лавку.

Сборная Норвегии на ЧМ-1998.
Фото Global Look Press

От Норвегии и в 98-м ожидали многого — годом ранее она в товарняке обыграла бразильцев 4:2, да и вообще котировалась высоко. Но в двух первых матчах сыграла вничью с Марокко и Шотландией — и с Бразилией ее устраивала только победа. Перед той игрой я дважды за два дня съездил на базу норвежцев, поразился степени их открытости и уверенности в себе — и написал вот этот репортаж. А через пару дней они, пропустив на 78-й от Бебето (будущие финалисты играли основой, причем почему-то без единой замены!), уже, казалось, идут на вылет — но Флу на 83-й и Рекдаль с пенальти на 89-й шокировали уже стоявших одной ногой в плей-офф марокканцев. В 1/8 уступили 0:1 Италии, после чего Ульсен, объявивший о том заранее, ушел преподавать теорию футбола в университет Осло. А Норвегия ушла с ЧМ до 2026-го.

С Ульсеном мы столкнулись в 2005-м в Марбелье, после контрольного матча его «Фредрикстада» с «Рубином». Тренер легко согласился поговорить и в оценках нашего футбола не стеснялся:

«Смотрел игры россиян на Евро-2004 против Испании и Португалии и не могу сказать, что ваша команда произвела на меня впечатление. Игроки слишком увлекались владением мячом, что шло в ущерб остроте атак и нацеленности на чужие ворота. То же скажу и о товарищеском матче со сборной Норвегии прошлой весной в Осло. Вы не имеете права проигрывать такой крохотной стране! У нас всего четыре миллиона жителей, а у вас, если не ошибаюсь, 150 миллионов! Выбор игроков, значит, гораздо больше. Да и климат в Норвегии не лучше, чем в России».

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

Почитайте это интервью. Оно — манифест тренера, не считающего владение мячом верным путем к достижению результата. С ним можно соглашаться или нет, но объяснил свои взгляды он четко и подробно.

«Мне очень повезло со сборной Норвегии в 90-х, — скромничал Ульсен. — Родилось поколение, с которым можно было добиться успехов».

У нынешней команды перспектив, кажется, еще больше. Федерация терпеливо ждала и не выгоняла главного тренера Столе Сольбаккена, после долгой и успешной работы в «Копенгагене» возглавившего сборную в 2020-м. У него не получилось выйти ни на ЧМ-2022, ни на Евро-24. И вот с третьего раза — не просто вышли, а разорвали. Тем более что с нынешней Италией это не так трудно. Не удивлюсь, если она и в стыках проиграет, в третий раз подряд не попав на ЧМ.

Столе Сольбаккен.
Фото Reuters

Кстати, именно Сольбаккена (по мотивам его работы с датским клубом) наряду с главным тренером «Карабаха» Гурбаном Гурбановым назвал мне три года назад Андрей Талалаев среди тех, к кому съездил бы на стажировку: «К тренерам, которые при средних бюджетах и со средними исполнителями достигали максимально возможного результата». Что-то все это напоминает, правда?..

Но в этой команде Сольбаккена, в отличие от «Копенгагена», есть суперзвезды — и, как мы видим, тренер с Холанном, Эдегором, Серлотом поладил. Главное, чтобы все они подошли к ЧМ-2026 здоровыми. И тогда норвежцы там обязательно пошумят.

9

  • Friend of Misery

    Приятно посмотреть на сборную Норвегии, все сплошь викинги. Это вам не Франция какая-нибудь...

    18.11.2025

  • Юрий Колотовкин

    Но без Талалаев не обошлось все же! Казалось бы, где он и где Норвегия? Но мастер слова и тут приплести сумел!

    18.11.2025

  • Stranger in the Night

    Непривычно короткая (и хорошая) статья от мэтра. Да. есть два упоминания о своих перлах давней поры. Но - нет Телеграма и даже... Спартака. )

    17.11.2025

  • shpasic

    Игьор Рабинсен за Норвегию! но почему-то не было обзоров от Гарика Рабиняна и от Гоги Рабинадзе...

    17.11.2025

  • Voorhees

    Ну просто красавцы норвежцы! Лихо они вчера изнасиловали макароны! Такая Норвегия на мире должна до полуфинала доходить!

    17.11.2025

  • freak

    Вперед, Норвегия! Нация скромных, честных и порядочных людей. А гнилой тут только вечно недовольный, телевизионный западофоб, предпенсионер дядя Энди.

    17.11.2025

  • Илья858

    Где же традиционное от Рабинера обсирание главного тренера итальянцев? Где же оскорбления в адрес Доннарумы от Пономарёва? Это же не какой-то там товарищеский матч, а отбор на ЧМ. Где же все традиционные говнометания? Не обосрать сборную России в заметке про Норвегию и Италию Рабинер, понятно, не мог. Но где упоминание Спартака?

    17.11.2025

  • andy1962

    от всей души буду болеть против норвежцев. Гнилая нация.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Эрлинг Холанн
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
