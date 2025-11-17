Драма в США и великая победа над Бразилией. Как Норвегия играла на чемпионатах мира до Холанна и Эдегора

Не всегда зрелищно, но обязательно — с надрывом.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Сборная Норвегии наконец-то пробилась на крупный турнир и сыграет на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. «Наконец-то» — потому что сейчас у скандинавов есть, пожалуй, два сильнейших футболиста в истории страны — Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор, звезды европейского, а то и мирового масштаба, и было бы обидно, если бы они так и не засветились на ЧМ или хотя бы на Евро.

Но было время, когда Норвегия обходилась без игроков такого калибра, добиваясь удивительных для себя результатов. 1990-е — золотая для скандинавов эпоха, когда они отбирались на два чемпионата мира подряд, а их опасалась даже Бразилия.

Подъем со дна

1990-е — увлекательная и немного удивительная эпоха в европейском футболе, особенно если мы говорим про сборные. Политические процессы привели к перекраиванию карты континента, в том числе спортивной, и появлению на международной арене новых команд, часть из которых сразу же громко заявила о себе, как, например, Чехия на ЧЕ-1996 или Хорватия на ЧМ-1998.

Другой тренд той эпохи — взлет сборных, которые раньше или вообще не воспринимались всерьез, или же считались более или менее неплохими, но далеко не топовыми. Сильнейшие поколения в истории Болгарии и Румынии, прорыв Швеции, которая добралась до бронзы ЧМ-1994, подъем Швейцарии, которая именно начиная с 90-х закрепилась в статусе приличной команды, Турции и Греции.

Но, пожалуй, именно история сборной Норвегии выглядит наиболее невероятной и в чем-то даже немного сказочной. На жеребьевке отборочного турнира ЧМ-1994 скандинавы были в четвертой корзине из шести. Не самое дно, конечно, но, скажем так, придонные слои, учитывая, что в шестую корзину попали еще не имевшие на тот момент никакого рейтинга три прибалтийские сборные, а также Израиль, который вернулся в зону УЕФА после восьмилетнего отсутствия. В соперниках по группе — Англия, Нидерланды и Польша.

Результат — первое место и досрочная квалификация на чемпионат мира в США. Единственное поражение в отборе Норвегия потерпела уже в последнем матче, когда все вопросы были решены (проиграли в Стамбуле Турции — 1:2). С Англией и Нидерландами — победы дома и ничьи на выезде.

Эгиль Ульсен. Фото Global Look Press

Человек, который изменил все

При этом в первой половине 1990-х у Норвегии не подросло какое-то суперпоколение или хотя бы парочка больших звезд, как сейчас Холанн и Эдегор. Это была чисто тренерская команда, а ее творцом — Эгил Ульсен по прозвищу Сверло. Его философия представляла собой крайне занимательный микс идей, часть из которых вполне успешна сегодня, а часть может показаться довольно архаичной.

Например, Ульсен считал, что большое количество коротких передач и длинные розыгрыши увеличивают риск потери и именно в таких ситуациях команда наиболее уязвима, пропуская быстрые атаки соперника (ну да, такая предтеча гегенпрессинга и игры в переходных фазах). Поэтому такие розыгрыши следует минимизировать или вообще по возможности исключить. «Игра всего через несколько передач — наиболее действенный и эффективный способ», — формулировал Ульсен.

Типичная манера игры сборной Норвегии в 90-е при Ульсене — схема 4-5-1 (кстати, довольно инновационно по тем временам), где на одном из флангов в качестве вингера выходит большой нападающий (особенно хорош был в этой роли Йостейн Флу, старший брат Туре-Андре Флу, с которым они вместе сыграли на ЧМ-1998). На него идет длинная диагональ, а он скидывает мячи в свободные зоны на центрфорварда либо на врывающихся из глубины центральных полузащитников (а они должны были делать эти рывки постоянно). Фишка еще и в том, что здоровяк на фланге ведет борьбу либо с не очень высоким и мощным крайним защитником, либо же если туда смещается один из центральных, то оборону соперника можно ловить на перестроениях.

Звучит, возможно, довольно примитивно. На выходе это было что-то вроде «Стоук Сити» Тони Пьюлиса или «Бернли» Шона Дайча (та Норвегия, кстати, вовсю зашвыривала мяч в штрафную соперника из аута задолго до Рори Делапа и сегодняшней моды на это в АПЛ). Но при этом Ульсен активно практиковал зонную систему обороны безо всяких намеков на персоналку в эпоху, когда даже топ-команды типа Германии играли с либеро, вовсю использовал видеоанализ при разборе соперника и даже зачатки xG и больших данных. За что заслужил репутацию этакого «футбольного профессора». Забавно, что когда Ульсена в 1999 году позвали в выступавший тогда в АПЛ «Уимблдон», он там провалился, поскольку многие его методы и идеи оказались слишком передовыми для максимально олдскульной команды, застывшей еще в середине 1980-х.

Как бы то ни было, Ульсен оказался достаточно умен, для того чтобы понять и потом всячески отстаивать этот тезис: в Норвегии нет действительно звездных игроков, чтобы побеждать исключительно за счет их класса, поэтому нужны тактика и стиль, которые будут наиболее эффективны с имеющимся набором футболистов.

Сборная Норвегии на ЧМ-1994 в США. Фото Global Look Press

Отцы и дети

При этом не стоит думать, что та сборная Норвегии была набором совсем уж каких-то серых посредственностей. Состав был вполне крепким: если посмотреть заявку на финальный турнир ЧМ-1994, то из 22 футболистов десять выступали в Англии. Звезд среди них не было, но, например, центральный защитник Хеннинг Берг спустя год выиграет чемпионство с «Блэкберном», потом перейдет в «МЮ» и захватит там еще и требл-1999. Крайний защитник Стиг-Инге Бьорнебю выступал за «Ливерпуль», основной вратарь Эрик Торстведт — за «Тоттенхэм», полузащитник Эйвинн Леонардсен, тогда числившийся в «Русенборге», затем поиграет в АПЛ за «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Астон Виллу».

Кстати, в том составе на американском ЧМ немало тех, чьи дети, очень вероятно, поедут уже на свой чемпионат мира в США: Альф-Инге Холанн (папа Эрлинга), Торстведт (сын Кристиан играет за «Сассуоло» в Серии А), Ларс Бохинен (сын Эмиль мелькнул в ЦСКА), Йоран Серлот (сын Александр, тоже нападающий, выступает за «Атлетико»).

Спустя четыре года, на ЧМ-1998 во Франции, состав сборной Норвегии выглядел еще более мощным и его точно нельзя было назвать беззвездным. Пара центральных защитников из «МЮ» — Берг и Ронни Йонсен, их одноклубник Уле Гуннар Сульшер, форвард «Челси» Туре-Андре Флу, который в свой дебютный сезон в Лондоне забил 11 голов в АПЛ (всего у него наберется 163 матча и 50 мячей за синих). Всего же в ростере было 11 человек из Англии.

Такая связь — а в 1990-е английская лига была наводнена норвежцами — довольно логична. Английский футбол всегда был популярен и наиболее любим в стране. Классическое британское «бей-беги», «навешивай-борись» из 1980-х и ранних 90-х вполне соответствовало местным представлениям о прекрасном, так что скандинавы легко адаптировались в Англии. Проблем с языком не было, погодой и климатом их тоже было не напугать, стоили довольно дешево, карьеры в основном удавались. Потом, когда результаты сборной Норвегии пошли вверх, а «Русенборг» шумел в Лиге чемпионов, это добавило своеобразный знак качества футболистам.

Матч Италия — Норвегия (1:0) на ЧМ-1994. Фото Global Look Press

Американская трагедия

Между прочим, в финальных турнирах чемпионатов мира Норвегию обыгрывала только одна команда — сборная Италии. Никому другому победить скандинавов не удавалось. В США же скандинавы и вовсе влипли в уникальную историю, умудрившись занять последнее место с победой, ничьей и поражением.

Хотя начиналось все здорово. В стартовом матче норвежцы дожали Мексику — 1:0. Решающий гол Четиля Рекдала — прямо классика той команды. До того как оказаться у полузащитника, мяч секунд 15 болтался в воздухе, не опускаясь на газон.

Следующий же матч — с Италией — получился намного более памятным. «Скуадра адзурра» в первом туре проиграла Ирландии (0:1) и не имела больше права на ошибку. В середине первого тайма красную карточку схватил вратарь итальянцев Джанлука Пальюка, и к всеобщему удивлению, тренер Арриго Сакки снял с игры Роберто Баджо. Но фирменный стиль норвежцев не особенно подходил для вскрытия низкой линии обороны — особых моментов они не создали, а потом еще пропустили после стандарта. 0:1.

В итоге к последнему туру все команды в группе имели по три очка и одинаковую — нулевую — разность мячей. Однако у Мексики и Ирландии было забито по два гола, а у Италии и Норвегии — только один. Для гарантированного прохода в плей-офф скандинавам нужно было побеждать ирландцев. Но на выходе получились 90 минут абсолютно унылого бодания вообще без моментов.

«У меня осталось только одно воспоминание об этой игре. Это было по-настоящему уныло. Чудовищно, просто чудовищно. Ни одна из команд не выглядела способной создать хоть какой-то момент, чтобы победить. Я уже не помню деталей, но помню, что это, должно быть, была просто ужасная игра для просмотра», — вспоминал потом в подкасте Team 33 защитник норвежцев Бьорнебю.

В параллельном матче Италия и Мексика сыграли вничью — 1:1, и Норвегия, набравшая одинаковое количество очков и имевшая ту же разность мячей, что и остальные сборные в группе, осталась последней — просто потому, что забила всего один гол.

«Нам не хватило опыта участия в таких турнирах. При подготовке мы совершили все возможные ошибки, которые только можно совершить. В США, а мы играли свои матчи в Нью-Йорке и Вашингтоне, было жарко, как в Сахаре. Но мы все делали как обычно — проводили двухразовые тренировки, а днем игроки устраивали между собой теннисные турниры», — с улыбкой вспоминал нападающий Ян-Оге Фьортофт в тележурнале Football Mundial.

Сборная Норвегии перед матчем с Бразилией на ЧМ-1998. Фото Global Look Press

Главная победа в истории

Зато четыре года спустя, на ЧМ-1998 во Франции, драма в последнем туре группового этапа разрешилась уже в пользу скандинавов. Их соперниками были Бразилия, Шотландия и Марокко. В первых двух матчах норвежцы сыграли вничью с Марокко (2:2) и Шотландией (1:1) и к заключительному дню положение дел было следующим: Бразилия — 6 очков, Норвегия — 2, Шотландия и Марокко — по 1. Чтобы занять второе место и выйти в плей-офф (ЧМ-1998 был первым, в котором приняли участие 32 команды, разбитые на восемь групп), Норвегии нужна была только победа над Бразилией — пусть не особо мотивированной, но все равно грозной. При любом другом исходе победитель матча Шотландия — Марокко забирал все. Африканцы легко разобрались с совсем уж немощными британцами — 3:0 и готовились праздновать.

Не сказать, что Бразилия отнеслась к матчу с Норвегией совсем уж легкомысленно. Состав был практически основной — с Кафу, Роберто Карлосом, Дунгой, Леонардо, Роналдо, Бебето, лишь пару центральных защитников составили резервисты. Да и моментов по ходу игры у них было побольше. Когда Бебето забил на 78-й минуте, казалось, что это все. Но за оставшееся время скандинавы смогли перевернуть этот матч. Главным героем стал Туре-Андре Флу, сначала сравнявший счет, а потом и заработавший пенальти, который на 89-й минуте реализовал Рекдал. 11-метровый, кстати, довольно мутный. Сейчас, в эпоху ВАР, такой могли бы и отменить или, наоборот, поставить, а потом комментаторы назвали бы его «легковесным». Но тогда решение рефери Эсфандияра Бахармаста из США обсуждению и пересмотру не подлежало.

«Там точно было нарушение. Защитник тянул меня за майку, и если бы судья не свистнул, я был бы невероятно зол», — рассказывал об этом моменте Флу.

«Довольно странно, что арбитр вдруг решил свистнуть и назначить пенальти в такой ситуации», — удивлялся, в свою очередь, защитник бразильцев Кафу.

«Я чувствовал какое-то невероятно давление, перед тем как исполнить пенальти, но при этом совершенно не нервничал. Помню, в перерыве мы узнали, что Марокко обыгрывает Шотландию, так что мы решили, что нам уже совершенно нечего терять и нужно просто расслабиться, выйти и сделать все, что в наших силах», — вспоминал тот вечер Рекдал.

И удивительный факт, который нужно принять и переварить: Норвегия ни разу не проигрывала Бразилии — две ничьи и две победы. Занятно, что команды встречались в товарищеском матче в мае 1997-го, за год до той памятной встречи во Франции, скандинавы выиграли — 4:2, а главный тренер бразильцев Марио Загалло назвал стиль игры скандинавов «абсолютным антифутболом».

В 1/8 финала Норвегия довольно ожидаемо проиграла Италии — 0:1. Гол Кристиана Вьери в середине первого тайма и железобетонная оборона «Скуадры адзурры», которая уверенно справилась с забросами, навесами и силовым давлением.

«Я до сих пор думаю, что мы могли тогда победить Италию. Но, знаете, это одна из тех команд, которые умеют выигрывать, даже не показывая своего лучшего футбола», — рассказывал защитник норвежцев Берг в тележурнале Football Mundial.

После ЧМ-1998 Ульсен ушел из сборной после восьми лет фантастической работы. Постаревшая команда без него отобралась на ЧЕ-2000, где, как всегда драматично, не вышла из группы — опять драма последних секунд, когда не хватило одного гола. Затем — ни одного крупного турнира за четверть века. Но сейчас круг замкнулся — Норвегия после долгой паузы едет на чемпионат мира, который пройдет в США.