«Спрашивайте тех, кто придумывает правила». Италия рискует не выйти на ЧМ-2026 напрямую, Гаттузо зол на ФИФА и регламент отборочного турнира

Еще есть шанс, но нужен фантастический сценарий.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

13 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)

Сборная Италии едва не сыграла вничью с Молдавией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив два гола лишь в концовке. Благодаря этой победе «Скуадра адзурра» сохранила теоретические шансы на первое место в группе, но мало кто верит, что команде Дженнаро Гаттузо удастся победить Норвегию с разницей в девять мячей. Похоже, даже сам главный тренер потерял надежду, потому что на пресс-конференции вел себя нервно.

«А что значит — не лучшая Италия?»

Гаттузо одержал пятую победу подряд после дебюта в качестве главного тренера сборной Италии. Это повторение рекорда — ранее такого результата добивались лишь Адзельо Вичини и Эдмондо Фаббри. Однако, несмотря на это, настроение у Дженнаро было не лучшим. Сразу после игры он выдал несколько резких комментариев.

«А что значит — «не лучшая Италия»? — выпалил Гаттузо в ответ на критику одного из журналистов. — Я видел сборную Италии, которая играла, а соперники ни разу не ударили по воротам. Легких матчей не бывает. Если вы все еще думаете о 11:1 (с таким счетом Норвегия разгромила молдаван. — Прим. «СЭ») — это не моя проблема».

«Я очень доволен, идем дальше, — продолжил Гаттузо в эфире Rai. — А вот поведение болельщиков — это позор. Я сожалею о том, что я сегодня услышал. Нельзя в такой момент кричать игрокам «идите работать». Нужно быть едиными, потому что команда борется на поле, сталкиваясь с трудностями. И слышать, как 500 фанатов освистывают нас на выезде, — я этого не принимаю».

Затронул Рино и проблему выхода итальянцев на ЧМ-2026.

«Италия должна играть в плей-офф? Об этом спрашивайте тех, кто составляет группы и придумывает правила, — заметил он. — В 1990 и 1994 годах африканских команд было две, сейчас — восемь... Это не претензия, но в наше время команда, занявшая второе место в группе, напрямую выходила на чемпионат мира. Трудности есть, и мы это прекрасно понимаем. Но факт остается фактом: ты выигрываешь шесть матчей, набираешь 18 очков — и все равно не едешь на чемпионат мира. Нужно играть еще один матч...»

Артур Крэчун и Джанлука Скамакка. Фото Global Look Press

Сценарий из области фантастики

Италия остается чуть ли не единственным европейским футбольным гигантом, который всерьез рискует провалить отборочную кампанию ЧМ-2026. Она фактически потеряла шансы получить прямую путевку на североамериканский турнир и весной будет добывать ее через стыковые матчи. В них команда попадала и перед двумя предыдущими мировыми первенствами, оба раза оставаясь за бортом финального этапа.

13 ноября сборная Италии с трудом, забив два гола в концовке, обыграла Молдавию (2:0). В тот же вечер норвежцы разобрались с эстонцами (4:1) и сохранили трехочковый отрыв от итальянцев.

В заключительном матче 16 ноября Италия встретится дома с Норвегией. Но нужно учитывать, что в квалификации среди дополнительных показателей приоритет отдан разнице мячей — и у команды Гаттузо она хуже на 17 голов. То есть, чтобы оказаться выше норвежцев в таблице, надо будет обыграть их с преимуществом в девять голов — сценарий из области фантастики.

Поэтому сборной Италии, скорее всего, придется добывать путевку через плей-офф. Но Гаттузо делает все, что может, и набирает максимум очков. Какие к нему вопросы?

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.