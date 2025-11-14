Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
14 ноября, 17:45

«Спрашивайте тех, кто придумывает правила». Италия рискует не выйти на ЧМ-2026 напрямую, Гаттузо зол на ФИФА и регламент отборочного турнира

Роман Кольцов
Корреспондент
Дженнаро Гаттузо, Маттиа Дзакканьи и Иоан-Кэлин Ревенко.
Фото Global Look Press
Еще есть шанс, но нужен фантастический сценарий.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
0:2
Италия

Сборная Италии едва не сыграла вничью с Молдавией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив два гола лишь в концовке. Благодаря этой победе «Скуадра адзурра» сохранила теоретические шансы на первое место в группе, но мало кто верит, что команде Дженнаро Гаттузо удастся победить Норвегию с разницей в девять мячей. Похоже, даже сам главный тренер потерял надежду, потому что на пресс-конференции вел себя нервно.

«А что значит — не лучшая Италия?»

Гаттузо одержал пятую победу подряд после дебюта в качестве главного тренера сборной Италии. Это повторение рекорда — ранее такого результата добивались лишь Адзельо Вичини и Эдмондо Фаббри. Однако, несмотря на это, настроение у Дженнаро было не лучшим. Сразу после игры он выдал несколько резких комментариев.

«А что значит — «не лучшая Италия»? — выпалил Гаттузо в ответ на критику одного из журналистов. — Я видел сборную Италии, которая играла, а соперники ни разу не ударили по воротам. Легких матчей не бывает. Если вы все еще думаете о 11:1 (с таким счетом Норвегия разгромила молдаван. — Прим. «СЭ») — это не моя проблема».

«Я очень доволен, идем дальше, — продолжил Гаттузо в эфире Rai. — А вот поведение болельщиков — это позор. Я сожалею о том, что я сегодня услышал. Нельзя в такой момент кричать игрокам «идите работать». Нужно быть едиными, потому что команда борется на поле, сталкиваясь с трудностями. И слышать, как 500 фанатов освистывают нас на выезде, — я этого не принимаю».

Затронул Рино и проблему выхода итальянцев на ЧМ-2026.

«Италия должна играть в плей-офф? Об этом спрашивайте тех, кто составляет группы и придумывает правила, — заметил он. — В 1990 и 1994 годах африканских команд было две, сейчас — восемь... Это не претензия, но в наше время команда, занявшая второе место в группе, напрямую выходила на чемпионат мира. Трудности есть, и мы это прекрасно понимаем. Но факт остается фактом: ты выигрываешь шесть матчей, набираешь 18 очков — и все равно не едешь на чемпионат мира. Нужно играть еще один матч...»

Артур Крэчун и Джанлука Скамакка.
Фото Global Look Press

Сценарий из области фантастики

Италия остается чуть ли не единственным европейским футбольным гигантом, который всерьез рискует провалить отборочную кампанию ЧМ-2026. Она фактически потеряла шансы получить прямую путевку на североамериканский турнир и весной будет добывать ее через стыковые матчи. В них команда попадала и перед двумя предыдущими мировыми первенствами, оба раза оставаясь за бортом финального этапа.

13 ноября сборная Италии с трудом, забив два гола в концовке, обыграла Молдавию (2:0). В тот же вечер норвежцы разобрались с эстонцами (4:1) и сохранили трехочковый отрыв от итальянцев.

В заключительном матче 16 ноября Италия встретится дома с Норвегией. Но нужно учитывать, что в квалификации среди дополнительных показателей приоритет отдан разнице мячей — и у команды Гаттузо она хуже на 17 голов. То есть, чтобы оказаться выше норвежцев в таблице, надо будет обыграть их с преимуществом в девять голов — сценарий из области фантастики.

Поэтому сборной Италии, скорее всего, придется добывать путевку через плей-офф. Но Гаттузо делает все, что может, и набирает максимум очков. Какие к нему вопросы?

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.

12

  • shpura

    Этому Гаттузо только сейчас правила стали не нравиться, когда он провалил отбор? А перед началом турнира правила хорошие были?

    15.11.2025

  • Muslim Galeev

    Италии нужен особый регламент что бы они наконец то на ЧМ попали )

    15.11.2025

  • Pol Pol

    В качестве аргумента, он мог бы ещё сказануть, что это они, а не англичане, придумали футбол ... Ну а что, такие поползновения уже были и клипы они делали, как они в некое подобие футбола резались, ещё во времена Возрождения ... при Папе Римском и неимоверном стечении народа ! Их же, если кто помнит, во время ЧМ - 90, во всю крутили, пред каждой игрой ... в заставках на матч. Как игрок, конечно, ... нет базару, мечта поэта, бульдог натуральный и всё при нём .... было. А рвения и азарту, хватало на всю команду ! Итальянский такой, Скоулз, может и даже круче. Но бошку, видать, отбили ему .... начисто ! И вот теперь ... пожалуйста !

    15.11.2025

  • Millwall82

    зачем подобного физрука назначать? Это же итальянский Карпин. Из хорватского чемпионата! И это там, где всегда заметная тренерская школа была. Тут еще стоит понимать, что Рино - южанин, со всем вытекающим шовинизмом остальной Италии.

    15.11.2025

  • kolos249

    Сколько самомнения у Гаттузо. Правила отбора ему, видите ли, не нравятся. Он наивно полагает, что Италия должна автоматически отбираться на ЧМ, только потому что она - Италия. Даже с последнего места в группе. Ну, типа, только за красивые глаза. Но это не так. Вот из-за таких понтов и апломба итальянцы уже который раз пролетают мимо ЧМ в стыках.

    15.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Зубилу 22 : Шайбу 0 .......всё может быть.

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Вывод? Пора перебираться в Африку!

    15.11.2025

  • Константин Срулевич Наумов

    Сборной Италии не хватает классных футболистов уровня братьев Миранчук, отсюда провалы.

    14.11.2025

  • Evgeny Kubyshkin

    Обьясните Дженнаро что 6 июня 2025 года в Осло проигрывать Норвегии 0-3 было не обязательно.

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Крутой Гаттузо плачет. Не факт, что Италия пройдёт стыки.

    14.11.2025

