Шотландия вырвала путевку на чемпионат мира у Дании. Вместе с ней в Америку едут Испания, Бельгия, Австрия и Швейцария

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Турки расколдовали испанские ворота

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

18 ноября, 22:45. Estadio La Cartuja (Севилья)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

18 ноября, 22:45. Vasil Levski National Stadium (София)

Винченцо Монтелла трезво оценивал перспективы сборной Турции и не надеялся на чудо (победа в 7 мячей), поэтому Арда Гюлер и Кенан Йылдыз начали игру в Севилье на скамейке запасных. Оттуда они наблюдали за тем, как Дани Ольмо быстро открыл счет после прострела Кукурельи. Сразу вспомнилось, как в первом круге Испания разгромила «янычар» (6:0), но в данной встрече чемпионы Европы слишком беспечно отнеслись к реализации собственных моментов.

Зато турки использовали единственный шанс после стандарта. Гол Дениза Гюля, который впервые попал в стартовый состав сборной и прежде не отличался на таком уровне, получился особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, родившийся в Стокгольме и ранее выступавший за юношеские и молодежную команды Швеции форвард стал первым, кто заставил Испанию пропустить в этом отборочном цикле. Во-вторых, турки смогли забить «Красной фурии» на ее поле впервые с 1954 года!

Этот успех словно избавил гостей от былых комплексов, и второй тайм они начали по-хорошему нагло. Если с ударом Барыша Йылмаза через себя Унаи Симон справился, то Салих Озджан с линии штрафной выстрелил впритирку со штангой. Это, впрочем, избавило Испанию от остатков благодушия, и главный снайпер нынешней сборной Ойярсабаль отличился на добивании. На этом — все. Команда Луиса де ла Фуэнте едет на ЧМ и не проигрывает уже 31 турнирный матч, а Турция получила заряд уверенности перед стыками.

Группа E

И В Н П М О 1. ИСПАНИЯ 6 5 1 0 21-2 16 2. Турция 6 4 1 1 17-12 13 3. Грузия 6 1 0 5 7-15 3 4. Болгария 6 1 0 5 3-19 3

Первый прорыв в новом веке

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

18 ноября, 22:45. Hampden Park (Глазго)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)

Один из главных матчей вторника начался с потрясающего удара через себя в исполнении Мактоминая. Лучший игрок Шотландии исполнил номер в лучших традициях Криштиану Роналду — пробил из района 11-метровой отметки и не оставил шансов Шмейхелю.

Правда, к середине первого тайма хозяева потеряли из-за травмы автора результативной передачи Доака. Но и без него команде Стива Кларка удалось забетонировать подступы к собственной штрафной.

Учитывая, что несколько датчан в преддверии главной игры отбора подхватили вирус, задача гостей усложнялась в несколько раз. Но как раз один из перенесших болезнь — Хейлунн — сравнял счет, реализовав пенальти. Заработал же его Исаксен, против которого Робертсон сфолил на линии штрафной.

Скандинавов этот счет устраивал, только отстаивать его пришлось в меньшинстве, так как на 61-й минуте вторую желтую карточку схватил Расмус Кристенсен.

Его-то и не хватило при угловом в исполнении Фергюсона, который закрутил мяч в площадь ворот на одинокого Шенкленда. По степени драматизма эта игра уже могла сравняться с недавней встречей Венгрия — Ирландия.

Тем более, самое интересное только начиналось, и датчане снова отыгрались, когда Андреас Кристенсен подстроился под отскок и вывел на удар Доргу.

Вингер «МЮ», как и в игре с белорусами, отличился в концовке. Но не стал ее героем, а праздник Шотландии подарил подобравший мяч перед штрафной и запустивший его в угол Тирни.

Идеальный выход на замену и яркий финал в виде гола Маклина, который с центра поля перекинул Шмейхеля. «Тартановая армия» едет на ЧМ впервые с 1998 года, а Данию ждут стыки.

Группа C

И В Н П М О 1. ШОТЛАНДИЯ 6 4 1 1 13-7 13 2. Дания 6 3 2 1 16-7 11 3. Греция 6 2 1 3 10-12 7 4. Белоруссия 6 0 2 4 4-17 2

Эффект Рангника

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

18 ноября, 22:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

18 ноября, 22:45. Ilie Oana Stadium (Плоешти)

Еще одна схватка за прямую путевку на ЧМ стартовала неожиданно — с относительно быстрого гола Боснии после углового. Удар с подбора в исполнении Мемича с отскоком от газона превратился в результативный пас на оставшегося в площади ворот Табаковича. У Австрии же главным генератором остроты в атаке был Арнаутович, который цеплялся за мячи в штрафной и выводил партнеров на удары.

Однако с атакой Зайвальда справился вратарь, а гол Лаймера отменили из-за того, что ВАР обнаружил фол полузащитника «Баварии» в начальной стадии атаки. Босния вцепилась в свой шанс зубами, но все-таки дрогнула под напором хозяев. Последний раз удача улыбнулась балканцам, когда каркас ворот остановил удар Арнаутовича, однако спустя мгновение сетку едва не порвал успевший на добивание Грегорич. Ральф Рангник вслед за Евро вывел Австрию и на ЧМ, где она не выступала с 1998 года.

Группа H

И В Н П М О 1. АВСТРИЯ 8 6 1 1 22-4 19 2. Босния 8 5 2 1 17-7 17 3. Румыния 8 4 1 3 19-10 13 4. Кипр 8 2 2 4 11-11 8 5. Сан-Марино 8 0 0 8 2-39 0

Уверенность фаворитов и мощь Уэльса

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

18 ноября, 22:45. Maurice Dufrasne (Sclessin) (Льеж)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

18 ноября, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)

Во вторник сборная Сан-Марино удивила, уже на 2-й минуте забив Румынии. Но наивно было полагать, что другой футбольный карлик — Лихтенштейн — создаст какие-то проблемы Бельгии. И когда Ванакен забил быстрый гол, можно было спокойно переключать внимание на Кардифф, где Уэльс и Северная Македония сражались за второе место. Проигравший все равно выходил в стыки — благодаря рейтингу Лиги наций, только такие команды обречены на самый сложный путь на ЧМ. При жеребьевке они попадают в четвертую корзину и должны сыграть в гостях с одним из фаворитов.

Валлийцы этого явно не хотели и в середине первого тайма забили дважды за три минуты. Героем данного отрезка стал Брукс: он забил сам, а до этого заработал пенальти, который реализовал впервые получивший в сборной капитанскую повязку Уилсон. Да, потом ошибся Дарлоу, что позволило Миоски сократить отставание, только «драконы» уже почувствовали вкус крови и в итоге буквально уничтожили соперника. Украшением вечера стали дальний удар Джонсона и штрафной в исполнении оформившего хет-трик Уилсона. Крейг Беллами создал отличную команду, у которой хорошие шансы пройти стыки.

Группа J

И В Н П М О 1. БЕЛЬГИЯ 8 5 3 0 29-7 18 2. Уэльс 8 5 1 2 21-11 16 3. Северная Македония 8 3 4 1 13-10 13 4. Казахстан 8 2 2 4 9-13 8 5. Лихтенштейн 8 0 0 8 0-31 0

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

18 ноября, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

18 ноября, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)

В этой группе все прошло спокойно, а Швейцария находилась в той же ситуации, что Норвегия и Испания. Чтобы выйти на ЧМ, команде Мурата Якина нужно было не проиграть с разгромным счетом. Итог — устроившая всех ничья. Швейцарцы подтвердили статус фаворита, а Косово, отыгравшись благодаря классному дальнему удару Муслии, будет увереннее чувствовать себя в стыках.

Группа В