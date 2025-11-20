Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации.

Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации на ЧМ-2026. Стали известны пары полуфиналистов и потенциальные соперники по четырем финалам в борьбе за участие в мундиале. Матчи пройдут в марте 2026 года.

Кто попал в стыки

Продолжают борьбу за место на чемпионате мира 16 европейских сборных: 12 команд, занявших вторые места на групповом этапе, а также четыре победителя групп Лиги наций УЕФА.

По итогам жеребьевки команды распределили на четыре пути плей-офф, в каждом — по четыре сборные. Пары стали известны в четверг, 20 ноября. Жеребьевку проводили экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци и бывший шведский нападающий Мартин Далин.

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31 марта.

Первая сетка

Италия — Северная Ирландия

Северная Ирландия заняла третье место в группе A, но получила право на участие в стыках через Лигу наций и теперь сыграет с Италией, которая выступает нестабильно.

Во время квалификации «Скуадра адзурра» провалилась в обоих матчах с Норвегией — 1:7 по сумме встреч. Отборочный цикл футболисты начали с разгромного поражения в Осло при Лучано Спаллетти, а завершили неудачей в Милане — уже при Дженнаро Гаттузо.

После этого матча главный тренер заявил: «Мы приносим извинения. Проигрывать 1:4 на «Сан Сиро» — неприятно. В этой игре проявились все наши недостатки: как только пропускаем, сразу начинаем паниковать», — цитирует Гаттузо Sky Sport.

Уэльс — Босния (победитель пары сыграет финал дома)

Уэльс недавно обогнал сборную России в рейтинге ФИФА и поднялся на 32-е место. Команда провела хороший цикл, набрала 16 очков, но не смогла обойти Бельгию (18). Завершила 2025 год ярко — разгромила Северную Македонию 7:1.

Однако и боснийцы выступили достойно: оставили за бортом Румынию и в последнем туре сыграли вничью с лидером группы — Австрией.

Тренер австрийцев Ральф Рангник сказал после матча: «Было тяжело. Очень тяжело. Если боснийцы будут играть так же, они тоже выйдут на чемпионат мира», — приводит его слова официальный сайт УЕФА.

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер. Фото Reuters

Вторая сетка

Украина — Швеция (победитель пары сыграет финал дома)

Украина почти сенсационно заняла второе место в группе D, куда также попали Франция, Исландия и Азербайджан. Желто-синие оба раза удачно сыграли против Исландии — ключевого конкурента: в первом матче победили 5:3, во втором — 2:0 и выбили соперника из борьбы за стыки.

Швеция, напротив, провела провальный отбор. Несмотря на наличие топовых нападающих Александра Исака и Виктора Дьекереша в составе, команда набрала всего два очка и попала в стыки только благодаря Лиге наций.

Польша — Албания

Польша навязала достойную борьбу грозным голландцам и даже могла победить в последнем очном матче, но помешал гол Мемфиса Депая. Команда Яна Урбана набрала 17 очков и заняла второе место в группе G.

В группе K, где выступала Албания, конкуренты не смогли ничего показать против Англии, одержавшей 100% побед и не пропустившей ни одного мяча. Борьба шла за второе место, и Албании удалось опередить Сербию всего на очко. Ключевой стала победа «Орлов» на выезде — 1:0.

Фото Reuters

Третья сетка

Словакия — Косово (победитель пары сыграет финал дома)

Словакия заняла второе место в группе A (12 очков), в решающем матче крупно уступив Германии — 0:6. Вопросов, кто должен выходить напрямую, не осталось.

Тренер Словакии Франческо Кальцона отметил: «В такой форме, как у немцев, любая сильнейшая команда мира имела бы проблемы. Я поблагодарил ребят за квалификацию — мы выполнили задачу».

Сборная Косово провела стабильный цикл: уступила лишь Швейцарии в первом туре (0:4), затем сыграла с ней 1:1 в ответной встрече. Косовары дважды уверенно победили Швецию и набрали четыре очка в матчах со Словенией.

Турция — Румыния

Сборной Румынии, которая заняла третье место в группе H и пробилась в стыки через Лигу наций, придется непросто. Турция — серьезный соперник. В группе Е подопечные Винченцо Монтеллы набрали 13 очков и даже дали бой испанцам в последнем туре на выезде — 2:2. В итоге у Турции всего одно поражение и одна ничья за отбор.

Фото Reuters

Четвертая сетка

Дания — Северная Македония

Дания сама создала себе проблемы в группе C, сыграв 2:2 с Белоруссией, которая уже потеряла шансы на выход. И это в момент, когда их прямые конкуренты шотландцы тоже потеряли очки, уступив Греции.

В последнем туре развернулась драма: в матче Шотландия — Дания гостей устраивала ничья, хозяев — только победа. В упорной борьбе скандинавы сравняли счет 2:2 на 82-й минуте, играя в меньшинстве, но затем пропустили на 93-й и 98-й. 4:2 — Шотландия вышла на ЧМ-2026 с первого места.

Северная Македония набрала 13 очков в группе J, заняла третью строчку и получила путевку в стыки через Лигу наций. Команда успешно сыграла с аутсайдерами — Лихтенштейном и Казахстаном, но матчи с Бельгией и Уэльсом получились сложнее. Форма перед стыками не лучшая: три ничьи (включая товарищескую игру с Латвией) и поражение.

Чехия — Ирландия (победитель пары сыграет финал дома)

Чехия заняла второе место в одной из самых простых групп, набрав 16 очков. Проиграла Хорватии оба матча и сенсационно уступила Фарерским островам — 1:2.

Ирландия провела невероятный цикл отбора, который запомнится надолго: ужасно начала (одно очко в трех турах), затем выиграла трижды подряд и вырвала путевку в стыки у Венгрии на 90+6-й минуте. Хет-трик Троя Пэррота в этой встрече сделал его национальным героем — сборная заряжена на борьбу за выход на ЧМ.

Фото AFP

Межконтинентальные стыки

Также определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.

Путь 1

Полуфинал: Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)

Финал: ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка

Путь 2

Полуфинал: Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)

Финал: Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам

Матчи состоятся с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее.