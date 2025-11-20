Сегодня, 18:30
Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации на ЧМ-2026. Стали известны пары полуфиналистов и потенциальные соперники по четырем финалам в борьбе за участие в мундиале. Матчи пройдут в марте 2026 года.
Продолжают борьбу за место на чемпионате мира 16 европейских сборных: 12 команд, занявших вторые места на групповом этапе, а также четыре победителя групп Лиги наций УЕФА.
По итогам жеребьевки команды распределили на четыре пути плей-офф, в каждом — по четыре сборные. Пары стали известны в четверг, 20 ноября. Жеребьевку проводили экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци и бывший шведский нападающий Мартин Далин.
Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31 марта.
Северная Ирландия заняла третье место в группе A, но получила право на участие в стыках через Лигу наций и теперь сыграет с Италией, которая выступает нестабильно.
Во время квалификации «Скуадра адзурра» провалилась в обоих матчах с Норвегией — 1:7 по сумме встреч. Отборочный цикл футболисты начали с разгромного поражения в Осло при Лучано Спаллетти, а завершили неудачей в Милане — уже при Дженнаро Гаттузо.
После этого матча главный тренер заявил: «Мы приносим извинения. Проигрывать 1:4 на «Сан Сиро» — неприятно. В этой игре проявились все наши недостатки: как только пропускаем, сразу начинаем паниковать», — цитирует Гаттузо Sky Sport.
Уэльс недавно обогнал сборную России в рейтинге ФИФА и поднялся на 32-е место. Команда провела хороший цикл, набрала 16 очков, но не смогла обойти Бельгию (18). Завершила 2025 год ярко — разгромила Северную Македонию 7:1.
Однако и боснийцы выступили достойно: оставили за бортом Румынию и в последнем туре сыграли вничью с лидером группы — Австрией.
Тренер австрийцев Ральф Рангник сказал после матча: «Было тяжело. Очень тяжело. Если боснийцы будут играть так же, они тоже выйдут на чемпионат мира», — приводит его слова официальный сайт УЕФА.
Украина почти сенсационно заняла второе место в группе D, куда также попали Франция, Исландия и Азербайджан. Желто-синие оба раза удачно сыграли против Исландии — ключевого конкурента: в первом матче победили 5:3, во втором — 2:0 и выбили соперника из борьбы за стыки.
Швеция, напротив, провела провальный отбор. Несмотря на наличие топовых нападающих Александра Исака и Виктора Дьекереша в составе, команда набрала всего два очка и попала в стыки только благодаря Лиге наций.
Польша навязала достойную борьбу грозным голландцам и даже могла победить в последнем очном матче, но помешал гол Мемфиса Депая. Команда Яна Урбана набрала 17 очков и заняла второе место в группе G.
В группе K, где выступала Албания, конкуренты не смогли ничего показать против Англии, одержавшей 100% побед и не пропустившей ни одного мяча. Борьба шла за второе место, и Албании удалось опередить Сербию всего на очко. Ключевой стала победа «Орлов» на выезде — 1:0.
Словакия заняла второе место в группе A (12 очков), в решающем матче крупно уступив Германии — 0:6. Вопросов, кто должен выходить напрямую, не осталось.
Тренер Словакии Франческо Кальцона отметил: «В такой форме, как у немцев, любая сильнейшая команда мира имела бы проблемы. Я поблагодарил ребят за квалификацию — мы выполнили задачу».
Сборная Косово провела стабильный цикл: уступила лишь Швейцарии в первом туре (0:4), затем сыграла с ней 1:1 в ответной встрече. Косовары дважды уверенно победили Швецию и набрали четыре очка в матчах со Словенией.
Сборной Румынии, которая заняла третье место в группе H и пробилась в стыки через Лигу наций, придется непросто. Турция — серьезный соперник. В группе Е подопечные Винченцо Монтеллы набрали 13 очков и даже дали бой испанцам в последнем туре на выезде — 2:2. В итоге у Турции всего одно поражение и одна ничья за отбор.
Дания сама создала себе проблемы в группе C, сыграв 2:2 с Белоруссией, которая уже потеряла шансы на выход. И это в момент, когда их прямые конкуренты шотландцы тоже потеряли очки, уступив Греции.
В последнем туре развернулась драма: в матче Шотландия — Дания гостей устраивала ничья, хозяев — только победа. В упорной борьбе скандинавы сравняли счет 2:2 на 82-й минуте, играя в меньшинстве, но затем пропустили на 93-й и 98-й. 4:2 — Шотландия вышла на ЧМ-2026 с первого места.
Северная Македония набрала 13 очков в группе J, заняла третью строчку и получила путевку в стыки через Лигу наций. Команда успешно сыграла с аутсайдерами — Лихтенштейном и Казахстаном, но матчи с Бельгией и Уэльсом получились сложнее. Форма перед стыками не лучшая: три ничьи (включая товарищескую игру с Латвией) и поражение.
Чехия заняла второе место в одной из самых простых групп, набрав 16 очков. Проиграла Хорватии оба матча и сенсационно уступила Фарерским островам — 1:2.
Ирландия провела невероятный цикл отбора, который запомнится надолго: ужасно начала (одно очко в трех турах), затем выиграла трижды подряд и вырвала путевку в стыки у Венгрии на 90+6-й минуте. Хет-трик Троя Пэррота в этой встрече сделал его национальным героем — сборная заряжена на борьбу за выход на ЧМ.
Также определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.
Полуфинал: Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)
Финал: ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка
Полуфинал: Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)
Финал: Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам
Матчи состоятся с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее.
Arturo
Украина-Швеция, Исак уголек против парней Реброва, я угадал в жеребьевке, будет заруба, кто будет в желто-синей форме)))
20.11.2025
Smash.
Турки должны выходить без вопросов. Они сейчас силища. И наверное Украина сильнее всех в своей компании(как бы кому ни не хотелось). Хотя мне их футбол совсем не нравится - больше на регби похож, беги, топчи, толкай, грузи в штрафную. Италия на бумаге сильнее, если Гаттузо добавит психологии в раздевалке ногами и руками, тоже пройдут)
20.11.2025
Максим Черный
этот прыщавый - прохохол? откуда таких берут? или яклич своих "негров" в люди выводит? ПОЗОР!!!
20.11.2025
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
Интересно, что за привилегии у Уэлса:joy: Полуфинал дома и если .. Тоже дома.. Макаронники и так на изжоге...
20.11.2025
Артемон Доберманов
На трезвую не разобраться
20.11.2025
Dymanomashina
Италия - нормальный жребий. Украине - капут, как, впрочем, и на поле боя. Совпадение соперников (Швеция и Польша) символическое, думаю, к марту произойдет замена в стыках Украины на Россию (если Дюков, конечно, не забздит)) и у швдов с поляками будт полное дежавю: можно снова гордо отказаться от игр, но это уже 0:3). Суринам вот жалко, соперники уж больно кусучие). Но бойзов с земли суринамских пип, уверен, будет вдохновлять героизм Кюрасао и Гаити...
20.11.2025
hottie
Украина почти сенсационно заняла второе место в группе D, куда также попали Франция, Исландия и Азербайджан ---> Вторая по силе сборная в группе заняла 2е место. Где тут сенсация? Вот если бы Азербайджан был бы 2м или Украина 1й, то да. Либо автор такой же слепошарый как и все остальные в отделе футбола СЭ, либо просто не воспринимает сборную Украины как более чем крепкого европейского середняка, который уж точно посильнее Исландии и Азербайджана, что команда в отборе и показала.
20.11.2025
Oleg Krymov
Забавно: поляки и шведы, которые отказались играть в стыках с Россией, теперь должны играть с Украиной. По идее, должны уступить путевку несчастным жертвам российской агрессии.
20.11.2025