Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
ЧМ-2026

Сегодня, 12:30

Они точно не приедут на ЧМ-2026. Хвича, Осимхен, Собослаи и еще семь звезд

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Доминик Собослаи.
Фото Global Look Press, Getty Images
И это далеко не окончательный список.

Основная часть отборочного турнира чемпионата мира позади. Уже известны 42 из 48 участников ЧМ-2026, а оставшиеся шесть путевок будут разыграны в плей-офф европейского отбора и межконтинентальных стыковых матчах.

Почти 150 сборных уже потеряли шансы на финальный турнир. Среди выбывших есть сюрпризы — сильные команды, в составе которых есть крупные звезды. Каждый из них мог бы украсить чемпионат, но эти футболисты будут наблюдать за играми со стороны.

Европа

Душан Влахович, Сербия

Фото Getty Images

Амплуа: нападающий
Возраст: 25 лет
Клуб: «Ювентус»

Если не считать Россию, то Сербия занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА среди уже выбывших сборных (37). Чувствительный удар, ведь в двух последних чемпионатах мира балканцы участвовали.

В этом году сход особенно болезненный, ведь сербы пропустили вперед не только Англию, но и принципиального соперника — Албанию. Ключевым оказалось домашнее поражение от «орлов» со счетом 0:1, из-за которого сербы отстали от конкурента всего на одно очко.

Сборная Франции вышла на&nbsp;ЧМ-2026.Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0

Не будет на турнире ни Александара Митровича, ни Душана Влаховича. К форварду «Ювентуса» у болельщиков вообще много вопросов: он раз за разом растворяется на поле в важных матчах и в отборе забил только Латвии и Андорре.

Хвича Кварацхелия, Грузия

Фото Getty Images

Амплуа: полузащитник
Возраст: 24 года
Клуб: «ПСЖ»

Грузия стала одним из открытий Евро-2024 — сенсационно дошла до 1/8 финала, а Кварацхелия показал себя настоящим лидером и вскоре перешел из «Наполи» в «ПСЖ».

Но на чемпионате мира Грузии не будет — она проиграла пять из шести матчей отборочного турнира. Возможно, команде Вилли Саньоля не повезло с группой — ее обошли Испания и Турция, которым грузины уступили на Евро. Кварацхелия же оказался единственным, кто забил больше одного мяча в команде — Турции и Болгарии в первых двух турах. Очевидно, этого оказалось недостаточно для выхода.

Доминик Собослаи, Венгрия

Фото Getty Images

Амплуа: полузащитник
Возраст: 25 лет
Клуб: «Ливерпуль»

При итальянском тренере Марко Росси сборная Венгрии превратилась из команды третьего эшелона в крепкого середняка и уже трижды подряд выходила в финальный этап Евро. Но с чемпионатами мира у мадьяров не складывается — некогда великая сборная не может пробиться туда уже 40 лет.

В этом цикле венгры подобрались близко к плей-офф, но в последнем туре дома проиграли Ирландии, хотя к 79-й минуте вели 2:1, и их устраивала ничья.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

Многолетний лидер сборной Венгрии Доминик Собослаи стал одним из главных действующих лиц той игры: после второго гола хавбек «Ливерпуля» показал провокационный жест фанатам гостей, а финальный свисток встретил слезами. Его эмоции понятны: сборная снова мимо ЧМ, хотя сам он стал третьим ассистентом европейской квалификации.

Беньямин Шешко, Словения

Фото Getty Images

Амплуа: нападающий
Возраст: 22 года
Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Словения отвратительно проводила отборочный турнир, но до предпоследнего тура сохраняла шансы на стыки. Команде Матьяжа Кека надо было обыгрывать дома сборную Косово, однако вместо этого она уступила и заняла только третье место в группе.

Футболисты сборной Австрии празднуют выход на&nbsp;ЧМ-2026.12 европейских сборных уже едут на ЧМ-2026. Кто претендует на оставшиеся четыре места?

Провал: в шести турах у альпийской команды ни одной победы при всего лишь трех забитых мячах. Ни одного из них нет на счету ударного форварда сборной Беньямина Шешко — и он, и другая звезда сборной Ян Облак остаются без ЧМ-2026.

Остальной мир

Серу Гирасси, Гвинея

Фото Global Look Press

Амплуа: нападающий
Возраст: 29 лет
Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Гвинея никогда не играла на чемпионатах мира, да и сейчас была далека от цели. Сборная с запада Африки заняла лишь четвертое место в отборочной группе, пропустив вперед не только Алжир, но и Уганду с Мозамбиком. Не блистал и ее лидер: Гирасси забил всего один мяч в восьми турах.

Для форварда дортмундской «Боруссии» такая слабая результативность — провал. В прошлом сезоне гвинеец разделил звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов с Рафиньей, а в Бундеслиге уступил только Кейну. Это пример, когда талант одного футболиста не компенсирует слабость сборной. Вряд ли Гвинея изменит свою ситуацию к ЧМ-2030.

Брайан Мбемо, Камерун

Фото Getty Images

Амплуа: нападающий
Возраст: 26 лет
Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Камерун пал от сборной ДР Конго в полуфинале африканских стыков. Хотя мог до этого не доводить: в группе «Неукротимые львы» уступили первое место сенсационной сборной Кабо-Верде, которая никогда не играла на ЧМ и даже не смогла пробиться на Кубок африканских наций-2025.

Теперь зрителям чемпионата мира придется обойтись без камерунских звезд: Замбо-Ангисса, Онана, Балеба, Нгамале, Абубакар и, конечно, Мбемо не поедут на планетарный форум.

Кейлор Навас, Коста-Рика

Фото Getty Images

Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет
Клуб: «Пумас»

Экс-голкипер «Реала» и трехкратный победитель Лиги чемпионов вернулся в сборную перед стартом отборочного турнира, рассчитывая на прощальный чемпионат мира.

Италия попала в&nbsp;стыковые матчи ЧМ-2026, сборная Кюрасао отобралась на&nbsp;турнир.Система отбора на чемпионат мира несправедлива. Вот что с ней не так

Однако костариканцы провалились. В финальной группе они оказались позади Гаити и Гондураса, выиграв всего один матч в шести турах. Коста-Рика сенсационно пролетела мимо чемпионата мира, хотя попадала на него три раза подряд, а в 2014-м едва не прорвалась в полуфинал. Очевидно, в следующем отборочном цикле защищать ворота сборной будет другой человек.

Пьер-Эмерик Обамеянг, Габон

Фото Global Look Press

Амплуа: нападающий
Возраст: 36 лет
Клуб: «Марсель»

Если Мбемо играл с Камеруном на ЧМ-2022 и еще получит шанс вернуться на чемпионат мира через четыре года, то у 36-летнего Обамеянга такой возможности наверняка уже не будет.

Хотя экс-форвард «Арсенала» и в этом отборочном цикле не должен был играть — он завершил международную карьеру еще весной 2022-го. Но после недолгих раздумий вернулся, чтобы помочь сборной Габона пробиться на дебютный чемпионат мира.

Ярчайший матч отборочного турнира — 4:3 с Гамбией, в котором ветеран оформил покер. Но этого хватило только на то, чтобы пройти в континентальные стыки — в полуфинале Габон выбила Нигерия, а Обамеянг, вероятно, распрощался с мечтой. Через четыре года ему уже будет 40.

Виктор Осимхен, Нигерия

Фото Global Look Press

Амплуа: нападающий
Возраст: 26 лет
Клуб: «Галатасарай»

Провал Нигерии — одна из главных сенсаций африканского отбора. Пятая в рейтинге континента команда даже не дошла до межконтинентальных стыков, уступив в серии пенальти ДР Конго.

Решающая игра получилась драматичной: главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил конголезцев в колдовстве, которое они якобы применяли прямо по ходу серии. Но, возможно, причина в том, что в 11-метровые не били главные звезды команды — Осимхен, Лукман, Ивоби и Чуквуэзе были заменены еще до овертайма.

Эрик Шелль.Главный тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве. Команда уступила ДР Конго по серии пенальти и пропустит ЧМ-2026

Для Осимхена вылет — еще и личная трагедия. На ЧМ-2018 он не попал в заявку, четыре года спустя Нигерия так же обидно оступилась в континентальных стыках. Похоже, дебют форварда на чемпионатах мира состоится только в 2030-м, когда ему будет 31 год. Но туда нигерийцам еще надо пробиться.

Алексис Санчес, Чили

Фото Getty Images

Амплуа: нападающий
Возраст: 36 лет
Клуб: «Севилья»

Санчес — один из символов расцвета сборной Чили середины 2010-х, когда она дважды подряд выигрывала Кубок Америки. Он остается рекордсменом Чили по количеству матчей и забитых мячей.

Но сейчас в команде переходный период, и смена Алексису, Видалю и Варгасу пока не подросла. Как результат — последнее место в южноамериканском отборе, где для прямого выхода на ЧМ надо попасть в топ-6 при десяти участниках.

Санчес давно не на первых ролях в сборной, его постоянно мучают травмы, поэтому за последние полтора года он провел всего два матча за национальную команду. Маловероятно, что Алексис сыграет еще раз на чемпионате мира, ведь к лету 2030-го ему будет уже 41.

9

  • Максим Черный

    по....р, по...ую на этих засранцев.... звезды, а не помогли ... ибо они не Месси, Рональду, Овечкин (ха-ха)... значит они звезды из-за писак, которое гов..но пишут)))))

    20.11.2025

  • Millwall82

    Витя Осимхен заметный футболист, но называть его мировой звездой. Галатасарай, да и тренер в сборной какой-то клоун (соперник проклял нас и колдовал за воротами(с). Шансов с таким было мало.

    20.11.2025

  • Корнелий Ш

    Главное, чтобы Рабинер поехал. Всей маршруткой надеемся и уповаем.

    20.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это ерунда, вот Дзюбы не будет - это реальная беда!

    20.11.2025

  • За спорт!

    да как так-то, Соломоновы Острова:island::golf::beach: ваще играть не умеют, какой-то Вануате проигрывают?

    20.11.2025

  • Марко Петкович

    Надеюсь после этого, закончатся постоянные грузинские материалы с восхвалением этих бревен? Не выйти на ЧМ - это уже достаточно говорит об уровне футбола в стране.(да еще и с таким результатом). Помню, как здесь по 10 статей было о сборной Грузии. Надеюсь все? Уровень понятен? Осталось чтобы сборная 404-й не вышла, и тогда можно будет спокойно читать СЭ во время ЧМ. Хотя не удивлюсь, если здесь будет филиал Узбекистана)

    20.11.2025

  • Blind.Piew

    Да и ху с ними. На ЧМ должны ехать Команды, а не звёзды. Раз эти звёзды не смогли отобраться на ЧМ, значит сами и виноваты в том, что были недостаточно звездастыми в отборочных матчах. В мае будет ещё одна подобная статья от СЭ: о звёздах, получивших травмы или отцепленных тренерами.

    20.11.2025

  • руслан магомедов

    Ваша квича полное ...овно. Нехай чахохбили кюшает, нашли ЗВЯЗДУ.!!!!!

    20.11.2025

  • Топотун

    Сербы идут на Руй, в финалах играли как говно. Носороги и мадьяры не топчик так что туда же. Топа.

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Виктор Осимхен
    Доминик Собослаи
    Душан Влахович
    Кейлор Навас
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Хвича Кварацхелия
    Брайан Мбемо
    Чемпионат мира по футболу
    Беньямин Шешко
