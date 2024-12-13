Украинская ассоциация футбола будет жаловаться в УЕФА и ФИФА. Чем недовольна на этот раз?

Нашли сразу две причины.

Украинские СМИ сообщили, что местная ассоциация футбола готовит жалобы в УЕФА и ФИФА. В организации недовольны поведением баскских фанатов во время матча киевского «Динамо» и «Реал Сосьедада» в Лиге Европы, а также тем, что при жеребьевке отборочных групп ЧМ-2026 страну на карте показали без Крыма.

На игру Лиги Европы пронесли флаг ДНР

«Реал Сосьедад» принимал киевское «Динамо» в 6-м туре общего этапа — Микель Оярсабаль открыл счет на 19-й минуте. После этого кто-то из болельщиков развернул за воротами киевлян флаг Донецкой Народной Республики с двуглавым орлом. Кадр даже попал в трансляцию матча.

По сообщениям украинских медиа, в УАФ возмутились появлением флага ДНР. Международный отдел организации уже готовит жалобу в УЕФА. Также на другой трибуне «Реале Арены» один из болельщиков ненадолго развернул военно-морской флаг СССР с серпом, молотом и пятиконечной звездой.

Игра закончилась разгромной победой «Реал Сосьедада» (3:0). Киевское «Динамо» — абсолютно худшая команда общего этапа Лиги Европы: проиграла во всех шести матчах, забив лишь один мяч.

Болельщики из Страны басков уже не в первый раз демонстрируют солидарность с жителями Донецкой Народной Республики. В 2022 году флаги ДНР и СССР появились на игре «Атлетика» из Бильбао и «Атлетико» (0:1). В апреле 2024-го пронесшего один из символов Асьера Эрраса судили — ему на полгода запретили посещать футбол и оштрафовали на 3001 евро. По информации баскского Otan Ez, позже Эррас подал апелляцию и выиграл дело.

Фото AFP

ФИФА во время жеребьевки отборочных групп ЧМ-2026 показала Украину без Крыма

Вторая жалоба Украинской ассоциации футбола готовится в ФИФА. Международная федерация футбола во время эфира жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026 показала Украину на карте без Крыма, отображая, какие европейские страны не могут попасть в одну группу по политическим причинам. Украинцев развели с Белоруссией.

Эпизод вызвал истерику украинцев. «Мне, как гражданину Украины, неприятно видеть такие «ошибки», — прокомментировал в соцсетях вратарь сборной Анатолий Трубин, которого в ноябре португальское медиа A Bola назвало «российским вратарем». В отборочной группе сборная Украины попала на Исландию, Азербайджан и на победителя матча Франция — Хорватия в плей-офф Лиги наций.

Напомним, что весной 2014 года по результатам референдума населения полуострова Крым присоединился к России. Донецкая Народная Республика была провозглашена в 2014 году, а 30 сентября ДНР и ЛНР были приняты в состав РФ — до этого в регионах также прошли референдумы.