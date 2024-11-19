Гол Файзуллаева и подвиг вратаря принесли Узбекистану победу над КНДР. До ЧМ-2026 осталось четыре шага

Непростая и исключительно важная победа узбекской сборной в отборе на мировое первенство.

После первого за двадцати один матч поражения главный тренер узбекской сборной Сречко Катанец сетовал только на качество поля, на котором команда готовилась к игре в Лаосе, где принимает своих соперников КНДР. Между тем гости не могли рассчитывать не только пропускающего ноябрьский этап экс-спартаковца Урунова, но и на травмировавшихся в Катаре лидеров сборной — Шукурова и Шомуродова, от которого капитанская повязка перешла к Машарипову. Одному из самых ярких футболистов «Белых волков», который стал автором победного гола в первой встрече с северными корейцами (1:0).

«Мы сильная команда. Сильные команды всегда проходят через такие моменты», — говорил Машарипов, добавив, что сильные не проигрывают два раза подряд. Но о возможном поражении всерьез говорить вряд ли приходилось. Да, в концовке первого тайма крайне неприятный обводящий удар удался едва не попавшему в дальний угол Иль Сон Ри, но в целом не побеждавшие с начала июня корейцы особой активности в атаке не демонстрировали. А особый план на Узбекистан, о котором говорил накануне тренер хозяев Син Ен Нам, судя по всему, заключался в сдерживании фаворита.

Все это очень напоминало сентябрьскую игру в Ташкенте. Моменты, несмотря на очевидное территориальное и игровое преимущество, приходилось буквально выцарапывать. Однако Эшмуродову после розыгрыша очередного стандарта не хватило точности, а потом соперник бросился под удар Абдухоликова. Зато этот форвард, запомнившийся очень качественным выходом на замену в Катаре, выступил соавтором узбекского гола.

Игрок «Насафа» из штрафной отдал передачу назад на набегавшего из глубины Файзуллаева, и дважды забивший катарцам головой полузащитник ЦСКА при помощи рикошета поставил в тупик попавшегося на противоходе голкипера. Армеец не отмечался голами в сборной с январского Кубка Азии, где он забил Индии и Таиланду. Теперь можно сказать, что Аббосбек берег персональные успехи на важнейший отрезок, когда его сборная столкнулась с кадровыми проблемами в атакующей линии.

Из неприятного — после перерыва характер игры кардинально изменился. Корейцы, которым в прошлому туре удалось устроить погоню за лидером группы Ираном и в концовке превратить 0:3 в 2:3, забрали инициативу. Что-то похожее случилось с узбекской командой в Катаре, где решающий мяч чемпионы Азии забили на 12-й добавленной минуте. «Я не давал подобных указаний (играть на удержание). Мне сложно объяснить, почему так произошло. Порой даже самые именитые тренеры не могут дать ответ на подобные вопросы. В таких ситуациях футболисты могут подсознательно считать ничейный исход приемлемым результатом», — говорил тогда Катанец.

Все было бы проще, если бы сразу после перерыва свой шанс использовал пустивший мяч мимо дальнего угла Абдухоликов. А в итоге потребовался подвиг голкипера Юсупова. Арбитр, которого пригласил к монитору ВАР, посчитал, что контакт мяча с рукой Эшмуродова заслуживает не только назначения 11-метрового, но и красной карточки. К точке отправился лучший снайпер хозяев Чон Иль Гван, и Юсупов вытянул мяч из нижнего угла. Поразительно, но в первом круге сценарий получился таким же, и победу снова спас парировавший пенальти вратарь!

Правда, там оставалось играть больше тайма, а сейчас развернуть игру в свою пользу было сложно в силу дефицита времени. Однако Юсупов спас и в ключевом эпизоде, и еще раз — на последних минутах. Узбекистан уходит на зимнюю паузу в двойке команд, которые получат прямые путевки на мировое первенство. Отрыв от преследователей даже в случае успехов играющих позже преследователей составит не менее трех очков.

До финиша остается четыре тура. В марте «Белые волки» сыграют дом с Киргизией и побывают в Иране. А в июне, по сути, судьбоносные игры: в гостях с ОАЭ и дома — с Катаром. До мечты осталось несколько шагов, и глупо в текущей ситуации откладывать решение вопроса на еще два отборочных раунда для тех, кто не решит задачи сейчас.