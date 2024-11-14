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Сегодня, 14:30

В Парагвае запретили надевать футболки Месси на матч с Аргентиной. Причина — странная

В Парагвае запретили надевать футболки Месси на матч с Аргентиной
Артемий Кутейников
Корреспондент
Болельщики сборной Аргентины
Болельщикам сборной Аргентины запретили приходить на матч с Парагваем в футболках Лионеля Месси.
Фото Global Look Press
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Все дело в преимуществе своего поля.

15 ноября в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года встретятся Парагвай и Аргентина. Игра пройдет дома у парагвайцев — сообщается, что на стадион «Дефенсорес дель Чако» не пустят болельщиков в футболках действующих чемпионов мира, в том числе с фамилией Лионеля Месси.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
15 нояб, 02:30. Defensores del Chaco (Асунсьон)
Парагвай
Аргентина

Почему футболки с Месси запретили

Менеджер по лицензированию Парагвайской футбольной ассоциации Фернандо Вильясбоа в разговоре с медиа EFE объяснил, что эта мера — не новая и не касается гостевого сектора. На места, выделенные под аргентинских болельщиков, люди могут прийти в футболке Лионеля Месси или любого другого футболиста сборной Аргентины. Однако на домашних и нейтральных секторах боссы парагвайского футбола хотят видеть сочетания патриотических цветов, поэтому туда запрещено заходить в джерси других сборных или клубов.

Лионель Месси (слева) празднует гол в&nbsp;ворота сборной Боливии. У Месси хет-трик и две передачи, Бразилия разыгралась, Хамес ведет Колумбию на ЧМ-2026

«Мы уже предупредили, что не будем допускать на стадион наших болельщиков в непарагвайских футболках или даже в нейтральных джерси, но это правило не распространяется на фанатов соперника. Это не акция против какого-либо игрока, мы очень уважительно относимся к карьере всех футболистов, просто преимущество домашнего поля очень важно для нас», — сказал Вильясбоа.

Тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро тоже прокомментировал решение. «Я не имею никакого отношения к запрету на футболки. Я понятия не имел об этом. Думаю, что идея состоит в том, чтобы уменьшить риск конфликтов. Завтра нашим соперником будет Месси, я желаю ему лучшей игры в его жизни против Перу (играют 20 ноября. — Прим. «СЭ»), но не завтра», — сказал Альфаро.

Футболка с фамилией Лионеля Месси в руках болельщиков
Фото Global Look Press

Сколько на игре ожидается аргентинцев

На игре ожидается около 35 тысяч болельщиков, 1700 мест выделены для фанатов Аргентины. Запрет на непарагвайские джерси впервые ввели не под «Альбиселесте» — он действовал на предыдущих домашних играх Парагвая против Бразилии (1:0) и Венесуэлы (2:1). Возможно, помогло — команда одержала две победы. На последующих матчах «гуарани» это правило тоже будет действовать.

«Логично, что и парагвайский футболист, и болельщик — все они хотят носить футболку своей сборной. Но Месси сильнее всего этого, и футболки Аргентины будут. Это не значит, что они не поддерживают Парагвай. Я думаю, это хорошо, что футбольные люди признают, кто он такой. И вы не становитесь фанатом Аргентины только из-за джерси», — поделился мнением на пресс-конференции главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Болельщики сборной Аргентины
Фото AFP

Как команды выступают в отборочном турнире

Аргентина уверенно лидирует в отборочной группе: набрала 22 очка в 10 играх и на три балла оторвалась от преследующей Колумбии. Парагвай сражается за попадание в топ-6, из которого открывается прямая дорога на чемпионат мира. Пока «гуарани» замыкают шестерку с 13 очками, а к предстоящей встрече подошли с серией из четырех матчей без поражений.

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу

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