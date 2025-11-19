Сегодня, 11:45
Плюс одна сенсация: сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в финальный турнир мирового форума.
Население Кюрасао, по разным данным, составляет от 150 до 180 тысяч человек — это официально самое малонаселенное государство — участник чемпионата мира в истории. Бело-синие отобрали это звание у Исландии (около 400 тысяч человек), чья сборная выступила на чемпионате мира-2018.
Само собой, на острове праздник — в столице государства Виллемстаде запускали салюты.
Вместе с Кюрасао прямые путевки на ЧМ-2026 оформили Панама и Гаити. Панамцы стали первыми в группе А с 12 очками и во второй раз примут участие в турнире. Гаити, возглавив группу С с 11 очками, сыграет на чемпионате мира впервые с 1974 года.
Таким образом, полный список известных участников ЧМ-2026 теперь включает следующие команды: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Гаити.
В розыгрыше остались шесть путевок из 48.
Историческое достижение сборной Кюрасао тесно связано с именем 78-летнего Дика Адвоката. Голландский специалист, ранее работавший со сборной России и «Зенитом», возглавил островную команду в январе 2024 года и за полтора года вывел ее на чемпионат мира.
Интересно, что решающий матч с Ямайкой сборная провела без главного тренера. Адвокат покинул расположение команды прямо перед финальным туром по семейным обстоятельствам. «С болью в сердце я принял решение оставить ребят, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, буду поддерживать контакт с тренерским штабом», — объяснил специалист.
На Ямайке Адвоката заменили ассистенты Дин Горре и Кор Пот и справились с задачей.
Под руководством Адвоката сборная Кюрасао провела 18 матчей, одержав 11 побед и потерпев лишь два поражения.
Сборная Кюрасао никогда близко не подбиралась к чемпионату мира. Но сейчас появились шансы из-за расширения числа участников финального турнира до 48 команд. Помогло бывшей нидерландской колонии и то, что главные фавориты зоны КОНКАКАФ — США, Мексика и Канада — не участвовали в отборочном турнире на правах хозяев ЧМ.
Звезд в команде нет. Внушительную часть обоймы Кюрасао составляют бывшие голландские футболисты, у которых есть соответствующие корни. Так, спортивное гражданство сменили защитник ПСВ Армандо Обиспо и полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг — оба играли за юношеские и молодежные сборные Нидерландов, но на взрослом уровне решили выступать за историческую родину.
Чонг — самый известный футболист Кюрасао. В 16 лет он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» из «Фейеноорда» и даже провел за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах. Сейчас он выступает за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе, но с сентября не играет, так что полноценным творцом успеха Кюрасао его назвать сложно.
Возможно, на чемпионате мира сверкнет больше игроков островного государства, и Кюрасао подарит миру новых звезд.
АндрейЕвгеньевич
Адвокат везде даёт результат!
19.11.2025
Восставший из пепла
10-12 бы были. Россия вымирает.
19.11.2025
Millwall82
не согласен, ЧМ всегда праздник. А сборная России никогда не относилась к сильнейшим сборным по футболу. Были моменты просветления, но именно что моменты. Так что, какой бардак? Там 3/4 сборных сильнее России будут.
19.11.2025
HodorVor
Моня, ты ли это? релокант с маршрута Москва-хайфа-ереван, следом за женой уехавший, который год работу ищешь? жене то твоей быстро работу дали и белком накормили
19.11.2025
Нужно административно отделить Химки, пригласить Дика Адвоката и мы на ЧМ!
19.11.2025
Андрей П
Есть такие гондольеры, которые за побрякушки, фантики и прочие бусы готовы Родину продать, лишь бы удовлетворить свои хотелки. А ещё эти гондольеры, при определённых условиях, также и своих родителей могут запросто продать.
19.11.2025
Комитет по правописанию
Если бы претенденты на трофеи определялись по кол-ву населения, то чемпионами мира неизменно становились Китай и Индия. А Россия и США где-то рядышком за бронзу бились, время от времени производя "громкие сенсации". )))) Ну а Кюрасао и Адвоката можно, конечно, поздравить с выходом на ЧМ.
19.11.2025
blue-white!
Это налоги голландских проституток...
19.11.2025
blue-white!
Когда на ЧМ попали сначала Ямайка, а позже Гондурас и Тринидад и Тобаго, я думал вот дно, которое пробило ФИФА. Но с расширение финальной пушьки до 48 сборных, мы сможем личезреть на ЧМ такие сборные, как Кюрасао. Но в планах главной футбольной организации расширить до 64 участников, так что скоро будкм лицезреть и Фареры с Коморскими островами или сборную Микронезии...
19.11.2025
spear
Справедливости ради - Кюрасао не является независимым государством, а входит в состав Нидерландов. Это не первый раз, когда колония попадает в финальную стадию ЧМ: в 1938 году участвовала Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия)
19.11.2025
spear
Ну, наверное, расстроенный патриот нам всем сейчас расскажет, чей Крым, Одесса и Киев?
19.11.2025
Cracker
Где белые игроки в составе? Если там много голландцев?
19.11.2025
Патриот Великой России
А зачем нам ЧМ у нас есть турбо дед кхе кхе и бриксааааа фриксаааааа могилизация запрет интернета ну кроме мессенджера хрякс и развал экономики !ххахах
19.11.2025
Князь Болтконский
Страна ликеров,официальной проституции(правда после ковида многие жрицы уехали,но власти обещали все наладить),и букмекеров которые регистрируются там.
19.11.2025
Diman_madridista
По правде говоря, заслуга Адвоката в части выхода сборной Кюрасао на ЧМ не большая чем у Джанни Инфантино. Вот они, два творца этого "чуда"
19.11.2025
DemolisherAjax
Жду неприличные счета на ЧМ с участием этой сборной :)
19.11.2025
Pilot Karpenko
С детства за Кюрасао, и ликер красивый
19.11.2025
Планы на день
Киса, мы чужие на этом празднике жизни(с)
19.11.2025
За спорт!
Генерал в огне:fire:
19.11.2025
Alexey Skvortsov
Спермоглотку зачехли свою, шалава!!!
19.11.2025
Владислав
Ну хорошо каждое 5-е. Представьте себе ЛЧ, в которой будет каждый пятый европейский клуб)))
19.11.2025
Kirill Boglovsky
Голландская колония же )
19.11.2025
Владислав
Мне вот интересно где эти 150 тысяч взяли столько бабла, чтоб привезти к себе это голландского жмота? Оффшоры? И что за них радоваться тогда. Современные оффшорные государства - это фактически пиратские государства. Жирут исключительно на наворованное.
19.11.2025
igost
Адвокат и Химки бы вывел на чемпионат мира
19.11.2025
Alexander Krasilnikov
В общероссийском классификаторе стран мира нв 2025 г. перечислены 253 страны.
19.11.2025
flak207
Кюрасавчики!
19.11.2025
nikola38
Футбол начнётся с 1/4 финала. До этого будет сплошная "ШЛЯПА"!
19.11.2025
Корнелий Ш
Адвокат топчик.
19.11.2025
Бывший болельщик красно-белых
В мире около двухсот государств. На ЧМ едут почти 50, то есть каждый четвертый. Ни фига себе отбор. Может, оно и к лучшему, что мы не участвуем в этом бардаке
19.11.2025
SPRAVEDLIVYI
А самая большая страна из за шизанутого бредоносца курят бамбук у телека...:joy:
19.11.2025
Эльдар Исмагилов
Красиво
19.11.2025