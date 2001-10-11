Колер станет тренером

11 октября 2001, 19:37
Защитник дортмундской "Боруссии" Юрген Колер после завершения карьеры футболиста следующим летом станет тренером и будет работать с молодежной и юношеской сборными, сообщает АР. 36-летний Колер подписал пятилетний контракт с Немецким футбольным союзом и приступит к выполнению своих обязанностей в июле 2002 года.
Точные обязанности защитника пока не определены, но чиновники Союза возлагают на молодого тренера большие надежды. Любопытно, что Колер мог бы сейчас не готовиться к тренерской карьере, а играть в "Алании".