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11 октября 2001, 19:37

Колер станет тренером

Дмитрий КРЮКОВ
Колер станет тренером
Фото «СЭ»
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     Защитник дортмундской "Боруссии" Юрген Колер после завершения карьеры футболиста следующим летом станет тренером и будет работать с молодежной и юношеской сборными, сообщает АР. 36-летний Колер подписал пятилетний контракт с Немецким футбольным союзом и приступит к выполнению своих обязанностей в июле 2002 года.

     Точные обязанности защитника пока не определены, но чиновники Союза возлагают на молодого тренера большие надежды. Любопытно, что Колер мог бы сейчас не готовиться к тренерской карьере, а играть в "Алании".

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