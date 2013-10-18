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18 октября 2013, 16:35

Йоахим Лев: "Мотивирован и дальше добиваться успеха со сборной Германии"

Роман Шишов
Корреспондент
Главный тренер сборной Германии Йоахим ЛЕВ.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после подписания нового соглашения с Футбольным союзом Германии отметил, что эта работа приносит ему большое удовольствие, а он предельно мотивирован и дальше добиваться успехов с национальной командой. Напомним, сегодня Лев подписал новый контракт, по которому он останется на посту наставника сборной Германии до 2016 года. Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2014 года.

– Работа с этой командой приносит мне неописуемое удовольствие, – цитирует Лева официальный сайт УЕФА. – Я предельно мотивирован добиваться прогресса со сборной. Мы еще не прошли свой путь до конца. У нас большие амбиции, и мы хотим решить свою задачу. Очень благодарны ФСГ и его президенту Вольфгангу Нирбаху за оказанное доверие.

Сборная Германии по футболу
Йоахим Лев
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