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Сегодня, 09:38

Агуэро: «Месси злился на меня и требовал перестать пить, когда мы отмечали победу на ЧМ-2022»

Агуэро рассказал, что Месси был недоволен его поведением во время празднования победы на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что капитан команды Лионель Месси был недоволен его поведением во время празднования победы на чемпионате мира в Катаре.

«Я много пил и не закусывал. Мы выиграли чемпионат мира. Я решил, если со мной что-то случится, пусть это случится там. Лео был зол и повторял, чтобы я остановился. Но как это сделать? Мы стали чемпионами мира и были так счастливы», — цитирует Агуэро Goal.

Агуэро не участвовал в ЧМ-2022, на котором Аргентина стала чемпионом, обыграв в финале Францию (3:3, пен — 4:2).

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Сборная Аргентины по футболу
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