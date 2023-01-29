Агуэро уверен, что Месси может сыграть на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что форвард Лионель Месси может сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

«Если он продолжит в том же духе, я думаю, он легко доберется до чемпионата мира 2026 года. В конце концов, тут все зависит от головы, от менталитета. Пока он наслаждается собой.

До следующего чемпионата мира осталось еще три года. На этом чемпионате мира он показал, что может быть в хорошей физической форме», — цитирует Агуэро Infobae.

На ЧМ-2022, который проходил с ноября по декабрь 2022 года, 35-летний Месси стал победителем в составе сборной Аргентины. В финале команда Месси обыграла Францию (3:3, 4:2 — пенальти).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.