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Сегодня, 16:00

Аргентина — Уругвай: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ 2026

Бесплатная трансляция игры отбора ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай пройдет на «Матч ТВ» 17 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Сборная Аргентины на своем поле в городе Буэнос-Айрес проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу против Уругвая 17 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Бомбонера». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию игры Аргентина — Уругвай. Начало прямого эфира — в 02.55 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Уругвай можно будет с помощью в матч-центра «СЭ».

Аргентинцы вместе с капитаном Лионелем Месси лидируют в турнирной таблице группы отбора ЧМ-2026 с 12 баллами. Уругвай с семью очками располагается на второй строчке.

С 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике пройдет финальная часть чемпионата мира-2026.

ЧМ-2026 по футболу: новости и результаты матчей, расписание игр и отборочные турниры мирового первенства, обзоры и статистика в актуальном виде на сайте.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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Колумбия — Бразилия: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ 2026