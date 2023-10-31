Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

В Футбольной федерации Австралии (FFA) сообщили, что страна не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

«Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года», — говориться в заявлении на сайте организации.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и Конфедерацию футбола Океании (OFC) к конкурсу заявок на право проведения чемпионата мира 2034 года. Позже Саудовская Аравия также подала заявление на проведение турнира.

В начале октября ФИФА объявила, что ЧМ-2030 пройдет в шести странах на трех континентах. Основными организаторами турнира числятся Испания, Португалия и Марокко, но первые матчи турнира пройдут в Южной Америке — их примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.