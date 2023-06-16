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Сегодня, 20:25

Берхалтер вернулся на пост главного тренера сборной США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский тренер Грегг Берхалтер снова назначен главным тренером сборной США, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США.

Берхалтер будет возглавлять сборную на чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

49-летний специалист уже возглавлял национальную команду с 2018 по 2022 годы. Под его руководством сборная США вышла из группы на ЧМ-2022 и дошла до 1/8 финала турнира, где уступила Нидерландам (1:3).

В декабре прошлого года Берхалтер был отстранен от работы после обвинений в домашнем насилии в отношении своей жены в 1991 году.

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