Берхалтер вернулся на пост главного тренера сборной США

Американский тренер Грегг Берхалтер снова назначен главным тренером сборной США, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США.

Берхалтер будет возглавлять сборную на чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

49-летний специалист уже возглавлял национальную команду с 2018 по 2022 годы. Под его руководством сборная США вышла из группы на ЧМ-2022 и дошла до 1/8 финала турнира, где уступила Нидерландам (1:3).

В декабре прошлого года Берхалтер был отстранен от работы после обвинений в домашнем насилии в отношении своей жены в 1991 году.