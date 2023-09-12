Сборная Боливии сыграет с командой Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе (Боливия). Начало в 23.00 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре сайта «СЭ». Видеотрансляцию матча Боливия — Аргентина можно посмотреть на официальных сайтах букмекерский контор (необходимо пройти процедуру регистрации).

Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Матчи отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке пройдут с сентября 2023-го по ноябрь 2025 года.

Чемпионат мира по футболу: таблицы, календарь отборочных матчей, новости, статьи и фото