Булыкин высоко оценил реформу чемпионата мира от ФИФА

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о реформе чемпионата мира, которую представила Международная федерация футбола (ФИФА).

«Данная реформа повлияет хорошо на футбол. Большинство команд, которые смогут принять участие в мундиале в 2026 году, при прежних правилах никогда бы не отобрались. Меньше элитных сборных будут пропускать чемпионат мира, как сборная Италии, например. Больше сборных — больше игр, а это поможет популяризации футбола. Вопрос только в том, в каком состоянии окажутся футболисты, потому что на них выпадет больше нагрузки», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Ранее ФИФА изменила формат чемпионата мира-2026 на 12 групп по четыре команды. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей. После группового этапа сборные сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.