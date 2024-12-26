Заварзин — о словах Лама: «Весь мир доволен чемпионатом мира в России»

Бывший президент московского «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на заявление бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама о проведении ЧМ-2018 в России.

«Во-первых, на основании чего он играл тогда? Получается, весь мир врал, а он один только истину глаголет. Весь мир доволен, болельщики тоже, организаторы проведения соревнований, а он говорит, что все плохо. Чушь какая-то», — сказал Заварзин Vprognoze.ru.

Ранее Лам заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения ЧМ-2018 в России и турнира 2022 года — в Катаре.