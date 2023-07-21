Чемпионат мира по футболу 2034 года может пройти в Казахстане и Узбекистане

Казахстан и Узбекистан могут принять чемпионата мира по футболу в 2034 году, сообщает Championat.Asia.

По данным источника, президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов предложил подать совместную заявку на проведение мундиаля. Взаимоотношения между странами значительно улучшились благодаря проведению товарищеских матчей между национальными сборными.

Идея о проведении ЧМ-2034 обсуждалась на саммите футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии. Также во время мероприятия поднимался вопрос возможности проведения международных турниров разных возрастов.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале по пенальти обыграла команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Аргентинская команда выиграла мировое првенство в третий раз в своей истории.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила отказаться выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.