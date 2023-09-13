Ди Мария — о капитанстве в сборной Аргентины: «Очень приятный момент для меня»

Полузащитник Анхель ди Мария рассказал, что думает о роли капитана в сборной Аргентины. Из-за отсутствия форварда Лионеля Месси вингер получил капитанскую повязку в матче квалификации чемпионата мира — 2026 против Боливии (3:0).

«Очень приятный момент для меня. Это не обсуждалось, так как не было известно, сыграет Месси или нет. Все зависело от его состояния. Он пытался принять участие в игре, но дискомфорт помешал ему. Лучше было не рисковать», — цитирует Анхеля Tyc Sports.

13 октября Аргентина сыграет с Парагваем в матче квалификации чемпионата мира — 2026. Начало — в 03.00 мск.