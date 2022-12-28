Дмитрий Кузнецов назвал Месси лучшим игроком 2022 года

Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал лучшего футболиста мира 2022 года.

«Однозначно Месси. Он долго шел к победе на чемпионате мира. Очень рад за него. Он долго не мог с Аргентиной выиграть кубок, пять попыток было. Он перешел в «ПСЖ», сначала не шли дела, но с характером, с большим мастерством все переборол. У него были конкуренты, тот же Мбаппе, он тоже достоин этого звания, но так как Месси выиграл кубок мира, думаю, это несмомненно он», — сказал Кузнецов «СЭ».

В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей мирового первенства.

35-летний Месси провел на ЧМ-2022 семь игр, забил семь голов и сделал три результативные передачи.