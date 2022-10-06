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Сегодня, 15:08

Экс-тренер «Анжи» Гаджиев назвал политическим шагом желание Украины провести ЧМ-2030

Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев считает политическим шагом заявление Украины о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира-2030 по футболу с Испанией и Португалией.

«Не назвал бы эти высказывания популизмом, это политический шаг. У нас же некоторое время назад личности предлагали закрыть домашние турниры, выйти из ФИФА и УЕФА, в частности. Политикам нашим, которые бросают такие слова, надо понимать, что в любом турнире надо обязательно принимать участие, бороться за его проведение. Такими действиями руководители страны хотят внушить своему населению уверенность в завтрашнем дне. А нам надо стараться участвовать во всех турнирах, добиваться своего возвращения на международный уровень, чтобы не внушать обратного», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

На право провести ЧМ-2030 также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия. Выбор места проведения турнира должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Португалия и&nbsp;Испания претендуют на&nbsp;проведение чемпионата мира. Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-zhelanie-ukrainyi-provesti-matchi-chm-2023-eto-politicheskiy-shag
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