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30 октября, 23:45

Эмилиано Мартинеса освистали во время вручения приза имени Яшина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эмилиано Мартинес.
Фото Reuters
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Голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса освистали в момент вручения ему награды лучшего вратаря года на церемонии «Золотого мяча» — 2023.

Зал встретил неодобрительным гулом оглашение имени победителя награды имени Льва Яшина, а затем зрители перебивали его речь. За игрока вступился ведущий церемонии экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба.

Церемония вручения наград проходит в театре «Шатле» в Париже (Франция).

В прошлом году сборная Аргентины с Мартинесом обыграла французов в финале чемпионата мира-2022 (3:3, пенальти 4:2), а сам футболист несколько раз высмеял одного из лидеров сборной Франции Килиана Мбаппе.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

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Эмилиано Мартинес
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