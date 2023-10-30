Эмилиано Мартинеса освистали во время вручения приза имени Яшина

Голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса освистали в момент вручения ему награды лучшего вратаря года на церемонии «Золотого мяча» — 2023.

Зал встретил неодобрительным гулом оглашение имени победителя награды имени Льва Яшина, а затем зрители перебивали его речь. За игрока вступился ведущий церемонии экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба.

Церемония вручения наград проходит в театре «Шатле» в Париже (Франция).

В прошлом году сборная Аргентины с Мартинесом обыграла французов в финале чемпионата мира-2022 (3:3, пенальти 4:2), а сам футболист несколько раз высмеял одного из лидеров сборной Франции Килиана Мбаппе.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.