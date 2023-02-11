Эммануэль Эбуэ: «Когда одна из африканских стран играет на чемпионате мира, все остальные болеют за нее»

Бывший защитник сборной Кот-д'Ивуара Эммануэль Эбуэ высказался об успехе африканских команд на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Для Африки первое, что нужно сделать, — это отобраться на чемпионат мира. Мы знаем всех игроков, которые играли на ЧМ, потому что мы играли с ними в клубах. Когда одна из африканских стран играет на чемпионате мира, все остальные болеют за нее. Не имеет значения, кто играет в Камеруне, Алжире, Марокко. Мы все болеем за них и желаем, чтобы победила одна страна. Я не знаю, сможет ли Африка выиграть чемпионат мира, но вы должны верить, что однажды это произойдет», — цитирует Эбуэ Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Победу одержала сборная Аргентины, которая в финале турнира обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).