ФИФА объявила о проведении чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила страну — хозяйку чемпионата мира по футболу 2034 года.

Турнир примет Саудовская Аравия. Матчи пройдут на 15 стадионах в пяти городах страны.

Отмечается, что соревнования будут проведены зимой из-за климатических особенностей региона.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 примут шесть стран: Марокко, Португалия, Испания, Уругвай, Парагвай и Аргентина.

Последний из завершенных чемпионатов мира по футболу прошел в 2022 году в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2).