Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 18:48

ФИФА утвердила проведение матчей чемпионата мира 2030 года в шести странах

Алина Савинова
Кубок мира ФИФА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила места проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

Турнир пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Матч открытия будет проведен в Уругвае. В нем сыграет местная национальная команда. Сборные Аргентины и Парагвая также проведут стартовые игры в родных странах.

Последний из завершенных чемпионатов мира по футболу прошел в 2022 году в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2).

6
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Читайте также
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
В Канаде ответили на слова Трампа о присоединении страны к США
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя